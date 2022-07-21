Tesla elindeki Bitcoin varlığının yüzde 75’ini sattı

Tam Boyutta Gör

Bu haftanın kripto para tarafında da merakla beklenen Tesla bilançoları nihayet açıklandı. Kripto para piyasasının beyaz atlı prensi Elon Musk yavaş yavaş bir nefret objesine dönüşmeye başladı.

Tesla elindeki Bitcoin’leri satıyor

Tesla yılın ikinci çeyrek raporlarına göre firma elindeki Bitcoin varlığının yüzde 75’ini satmış. Elon Musk böylece 950 milyon dolar civarında bir satış yapmış oldu. Bitcoin fiyatı düştüğü için Tesla yaklaşık 460 milyon dolar zarar etti. Haberin duyulması ile birlikte 24 bin dolar sınırını zorlayan Bitcoin bir anda 22900$ seviyesine kadar geriledi.

Her fırsatta Bitcoin satmadığını dile getiren Elon Musk’ın Twitter için bir hamle yapacağı dedikoduları zaten mevcuttu. Özellikle Haziran ortasında görülmemiş büyüklükte Bitcoin cüzdanlardan borsalara gönderilmiş ve satılmıştı.

Tesla ikinci çeyrekte elektrikli otomobil satışlarında lider 1 gün önce eklendi

Tesla toplamda 16.93 milyar dolar gelir elde ederken bunun 14.6 milyar doları otomobil satışlarından, 1.47 milyar doları servislerden, 866 milyon doları enerji segmentinden ve 344 milyon doları da kredi hizmetlerinden geldi.

Toplam araç satışı ise 254695 olarak gerçekleşirken yıllık yüzde 27 artış oldu. Model 3 ve Model Y satışları yüzde 93 paya hakim oldu. Yine 3971 Supercharger istasyonu açılırken 709 yeni satış ve servis noktası açıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.