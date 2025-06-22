Bataryaların ucuzlamasıyla 7/24 güneş enerjisi mümkün hale geldi

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Tam Boyutta Gör Küresel enerji düşünce kuruluşu Ember'ın yeni raporuna göre bataryalar, dünyanın güneşli bölgelerinde yılın hemen her saatinde güneş enerjisinin uygun fiyatlı elektrik sağlamasına olanak tanıyan fiyat noktasına ulaştı.

7/24 güneş artık hayal değil

Raporda, 12 şehirdeki saatlik güneşlenme verilerini inceledi. Buna göre örneğin Las Vegas gibi bol güneş alan bölgelerde, 6 gigawatt (GW) gücünde güneş paneliyle birlikte 17 gigawatt-saat (GWh) batarya kullanıldığında neredeyse 24 saat boyunca kesintisiz 1 GW güç sağlanabiliyor. Bu sistemin maliyeti, 2024 yılındaki ortalama güneş paneli ve batarya fiyatlarına göre megawatt-saat (MWh) başına sadece 104 dolar. Bu, bir yıl içinde %22 oranında bir düşüş anlamına geliyor ve birçok bölgede yeni kömür santrallerinin (118 dolar/MWh) ve nükleer santrallerin (182 dolar/MWh) üretiminden daha ucuz.

Tam Boyutta Gör Ember’den küresel elektrik analisti Kostantsa Rangelova konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu, temiz enerji dönüşümünde bir dönüm noktası. Günün her saati güneşten enerji üretmek artık uzak bir hayal değil, ekonomik olarak mümkün hale geldi. Bu durum, veri merkezleri ve üretim tesisleri gibi yüksek enerji tüketen sektörler için büyük fırsatlar yaratıyor.”

Özellikle Afrika ve Latin Amerika gibi bol güneş alan bölgeler için bu gelişme çok büyük bir fırsat. Üreticiler ve veri merkezleri, güneş enerjisi ve batarya çözümleri sayesinde pahalı ve zaman alıcı yeni şebeke bağlantılarını beklemeden enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir.

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Bu sistem tüm elektrik şebekesini tek başına güvence altına almasa da, güneşin bol olduğu yerlerde güneş enerjisinin yükü büyük ölçüde üstlenmesini sağlıyor. Ayrıca bataryalar, mevcut altyapıyı genişletmeye gerek kalmadan, aynı bağlantı noktalarına beş kat daha fazla güneş enerjisi entegrasyonunu mümkün kılıyor.

Batarya fiyatları 2024'te %40 düştü

2024 yılında batarya fiyatları %40 gibi ciddi bir oranda düştü ve bu da güneş artı batarya sistemlerinin maliyetini %22 azalttı. Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki rekor düşük fiyatlı ihaleler, yakın gelecekte daha da ucuz sistemlerin hayata geçeceğini gösteriyor.

Gerçek hayatta bu tarz projeler çoktan uygulanmaya başlandı. Birleşik Arap Emirlikleri, dünyanın ilk GW ölçekli 24 saat çalışan güneş enerjisi tesisini kurdu. Arizona’da ise güneş enerjisiyle çalışan veri merkezleri hizmet veriyor. Batarya teknolojileri geliştikçe, 24 saat güneş enerjisi sistemi dünyanın en güneşli bölgelerinde temiz enerji altyapısının omurgası haline gelebilir.

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