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ATi Catalyst 10.1 sürücüsü çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31,2b
1
104
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ekran kartları için 2010 yılının ilk sürücü güncellemesini yaptı ve Catalyst 10.1 paketini kullanıma sundu. 8.69 versiyon numaralı ekran kartı sürücüsünü içeren Catalyst 10.1 sürücüsü, ATi Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürücü ile sunulan performans geliştirmeleri şu şekilde;

- Left 4 Dead 2 - ATI Radeon HD 5700 ve 5800 serileri için genel performansta %3 artış.
- Crysis - ATI Radeon HD 5700 serisinde %3, ATI Radeon HD 5800 serisinde %4 performans artışı.

ATi Catalyst 10.1 sürücüsünü indirmek için;

- Catalyst 10.1 (Windows XP 32bit)
- Catalyst 10.1 (Windows XP 64bit)
- Catalyst 10.1 (Windows 7/Vista 32bit)
- Catalyst 10.1 (Windows 7/Vista 64bit)


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tokatli6061 9 yıl
Ben 790gx onboard 3300 kullanıyorum, lg flatron 19" lcd monitörde bu sürücüden önceki hiçbir sürücü ile 1440*900 çözünürlükte 75hz tazeleme hızı seçimi yoktu bu sürücü ile geldi. Sevdim bu sürücüyü ben baş ağrısından kurtuldum nihayet
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kuruwa 9 yıl
4 serisi öksüz gibi bu sürücüde tamam destek varda düzeltmeler ve performans kazancı da yok
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xamaximax 9 yıl
hala 9.12 gosterıyor
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c0d3r36 9 yıl
Bu sürücü iyi olmuş 4870 kullanıyorum crysiste 5770 e baya fark atıyor 4870 hemde default degerlerde oc yptıgımda frk baya açılıyordu 5000 serisi için iyi olmuş kartlar sürücü yüzünden tam verimli çalışmıyorlardı.
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VenomS 9 yıl
vallahi bu 10.1 Sürücü Paket Sürümü 8.69 ise ben o zaman ilk bulduğum 10.1 beta aslında 10.2 imiş bunu denemeyeceğim kolay gelsin


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Process64 9 yıl
@kemomando
Testleri Dx9 modunda mı yaptınız ? Öyle görünüyorda...
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LuN4TiC 9 yıl
Edit: Wiki'ye bakınca buldum 5 tane varmış ama benim ilgimi çeken oyunlar değil. Konuyla alakasız oldu ama yorumumu okuyan ve merak edenler için yazayım DirectX 10.1 destekleyen oyunlar listesini:
-BattleForge,
-Far Cry 2,
-James Cameron's Avatar: The Game, -Stormrise,
-Tom Clancy's H.A.W.X.
Daha fazla da olabilir, bu arada buradaki 10.1'in catalyst ile hiçbir alakası yoktur sadece 10.1 çağrışım yaptı DX10.1'e...
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alito 9 yıl
bu hotfix olayı çok can sıkıcı gerçekten şimdi hotfix bekle ki performans beklediğin driver normal çalışsın
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LuN4TiC 9 yıl
10.1 demişken acaba piyasada hiç DX 10.1 oyun var mı? Ben hiç karşılaşmadımda :S
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Bethrezen 9 yıl
10.1 surucusunu kuracak arkadaslar bence beklesinler cunku fare imlecinin buyumesi sorunu bu surucuyle yeniden bas gosterdi, ayrica ati forumlarinda bazi yeni sorunlardan bahsediliyor
. Hotfix cikmasi muhtemeldir.

9.12 surucusuyle alakali bir sorununuz yoksa ve performanstan memnunsaniz 10.1'i yuklemek icin acele etmeyin derim.
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AtiMX4 9 yıl
çok gereksiz bir sürüm olmuş
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CaSsErDoDo 9 yıl
Ne crysis mi! l4d 2 de yüzde 3 mü! ati yemin ediyorum senin kadar boş driver çıkaran bir firma daha yok biz oyun performansı bekliyoruz adam hala crysis e çalışıyor tv kartı fixliyor firefox bilnemnesi yapıyor bu kartları driver ile kullanmak kartlara hakaret driversız kullanırım daha iyi
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XRacer 9 yıl
Ben de yenilik bekliyordum 3D filan.Bu sürücüde değilmiş.ATI'nin Nvidia'dan sürücü yazarı temin etmesi lazım


dodocan

Ne crysis mi! l4d 2 de yüzde 3 mü! ati yemin ediyorum senin kadar boş driver çıkaran bir firma daha yok biz oyun performansı bekliyoruz adam hala crysis e çalışıyor tv kartı fixliyor firefox bilnemnesi yapıyor bu kartları driver ile kullanmak kartlara hakaret driversız kullanırım daha iyi


Genel olarak katılıyorum ama Firefox'ta Youtube HD olayında hariç.
9 sürücülerinde resmen rezaletti video oynatımı.10 sürücüsünde nihayet ekran kartını kullanıyor ve imzamdaki sistemde 10.1 sürücüsüyle Youtube'daki HD'ler akıcı şu an.
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DH Misafiri 9 yıl
acaba hd4770 icin bi gelisme varmıdır ındireyimmi?
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Tinúviel 9 yıl
3DMark Vantage'ı 9.12 sürücüsüyle yapıp P9796 aldım ancak
service.futuremark.com/...
"Please note that this result has been produced using display drivers which have not been validated or approved by Futuremark and will not be visible on default result search on the ORB or on the Hall of Fame. "

Diyor ve genel sıralamaya koymuyor 9.9 sürücüsünü kurup yaptığımda ise genel sıralamaya kabul etti fakat GPU puanı 300 puan daha düşük çıktı.

service.futuremark.com/...

Bakalım 10.1 de ne kadar değişme olacak..
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Razura 9 yıl

DH Misafiri

acaba hd4770 icin bi gelisme varmıdır ındireyimmi?


Vardır vardır ben indiriyorum şu an
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akrepppkralll 9 yıl
Arkadaşlar 9.12 yüklü iken Msi AfterBurner da üst kısımda Ati Catalsyt 9.12 yazıyordu şimdi hiç bir şey yazmıyor önce 9.12yi setup ile sildim sonra yükledim anlamadım :S
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murettep 9 yıl
aynen öyle baştaki 9-10 yılı . dan sonrası da ayı temsil eder :)
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kemomando 9 yıl
ÖNCEKİ SÜRÜM
[image]local://upfiles/467036/B142C6E3DFEB464EA53B9C2F51AA1862.jpg[/image]
ŞİMDİ Kİ SÜRÜM 10.1
[image]local://upfiles/467036/FB3C8B9EBA1A4BAB8721A1D2EA9B8B2C.jpg[/image]

çok az bir yükselme var ama en düşük fps ve en yüksek fps de.
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