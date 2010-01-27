ATi Catalyst 10.1 sürücüsü çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD ekran kartları için 2010 yılının ilk sürücü güncellemesini yaptı ve Catalyst 10.1 paketini kullanıma sundu. 8.69 versiyon numaralı ekran kartı sürücüsünü içeren Catalyst 10.1 sürücüsü, ATi Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürücü ile sunulan performans geliştirmeleri şu şekilde;
- Left 4 Dead 2 - ATI Radeon HD 5700 ve 5800 serileri için genel performansta %3 artış.
- Crysis - ATI Radeon HD 5700 serisinde %3, ATI Radeon HD 5800 serisinde %4 performans artışı.
ATi Catalyst 10.1 sürücüsünü indirmek için;
- Catalyst 10.1 (Windows XP 32bit)
- Catalyst 10.1 (Windows XP 64bit)
- Catalyst 10.1 (Windows 7/Vista 32bit)
- Catalyst 10.1 (Windows 7/Vista 64bit)
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Testleri Dx9 modunda mı yaptınız ? Öyle görünüyorda...
-BattleForge,
-Far Cry 2,
-James Cameron's Avatar: The Game, -Stormrise,
-Tom Clancy's H.A.W.X.
Daha fazla da olabilir, bu arada buradaki 10.1'in catalyst ile hiçbir alakası yoktur sadece 10.1 çağrışım yaptı DX10.1'e...
9.12 surucusuyle alakali bir sorununuz yoksa ve performanstan memnunsaniz 10.1'i yuklemek icin acele etmeyin derim.
Genel olarak katılıyorum ama Firefox'ta Youtube HD olayında hariç.
9 sürücülerinde resmen rezaletti video oynatımı.10 sürücüsünde nihayet ekran kartını kullanıyor ve imzamdaki sistemde 10.1 sürücüsüyle Youtube'daki HD'ler akıcı şu an.
service.futuremark.com/...
"Please note that this result has been produced using display drivers which have not been validated or approved by Futuremark and will not be visible on default result search on the ORB or on the Hall of Fame. "
Diyor ve genel sıralamaya koymuyor 9.9 sürücüsünü kurup yaptığımda ise genel sıralamaya kabul etti fakat GPU puanı 300 puan daha düşük çıktı.
service.futuremark.com/...
Bakalım 10.1 de ne kadar değişme olacak..
Vardır vardır ben indiriyorum şu an
[image]local://upfiles/467036/B142C6E3DFEB464EA53B9C2F51AA1862.jpg[/image]
ŞİMDİ Kİ SÜRÜM 10.1
[image]local://upfiles/467036/FB3C8B9EBA1A4BAB8721A1D2EA9B8B2C.jpg[/image]
çok az bir yükselme var ama en düşük fps ve en yüksek fps de.