ATi Catalyst 10.1 sürücüsü çıktı

AMD ekran kartları için 2010 yılının ilk sürücü güncellemesini yaptı ve Catalyst 10.1 paketini kullanıma sundu. 8.69 versiyon numaralı ekran kartı sürücüsünü içeren Catalyst 10.1 sürücüsü, ATi Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürücü ile sunulan performans geliştirmeleri şu şekilde;

- Left 4 Dead 2 - ATI Radeon HD 5700 ve 5800 serileri için genel performansta %3 artış.

- Crysis - ATI Radeon HD 5700 serisinde %3, ATI Radeon HD 5800 serisinde %4 performans artışı.



ATi Catalyst 10.1 sürücüsünü indirmek için;



- Catalyst 10.1 (Windows XP 32bit)

- Catalyst 10.1 (Windows XP 64bit)

- Catalyst 10.1 (Windows 7/Vista 32bit)

- Catalyst 10.1 (Windows 7/Vista 64bit)