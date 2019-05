ATi Catalyst 10.3 sürücüsü çıktı

Tam Boyutta Gör

AMD bugün yaptığı bir açıklamayla daha önce "ön-izleme" sürümü diyebileceğimiz a versiyonunu yayınladığı Catalyst 10.3 sürücüsünü resmi olarak duyurdu. Mart ayı için hazırlanan yeni sürücü hem performans hem de yeni fonksiyonlar açısından oldukça uzun bir "sürüm notları" listesine sahip. WHQL sertifikasına sahip olan Catalyst 10.3 sürücüsünün en önemli yeniliklerinden birisi hiç şüphe yoki mobil GPU desteği. Zira AMD'den yapılan açıklamaya göre Catalyst 10.3, Mobility Radeon HD 2000 ve üstü tüm GPU'lar ile uyumlu.

Catalyst 10.3 sürücüsünün bir diğer dikkat çekici özelliği ise 3D Stereoscopic desteği. Yeni sürücü ile birlikte Direct3D sürücü güncellemesine giden AMD, iZ3D gibi üçüncü parti 3D cihazlara destek vererek Sağ/Sol Stereo imajları her göz için 60Hz seviyesinde sunuyor ve bu sayede 3DVision'a rakip olacak bir açık 3D Stereoscopic stratejisi gütmeyi hedefliyor. AMD'nin yeni sürücüsünde altını çizebileceğimiz bir diğer önemli detay ise çoklu monitör kurulumlarına olarak tanıyan Eyefinity teknolojisi için yapılan güncellemeler.

ATi Catalyst 10.3 sürücüsünde Eyefinity teknolojisi için yapılan dört temel güncelleme üzerinde duruluyor ki bunlarda ilki ekran kenar düzeltme. Bu güncelleme altında sunulan sihirbaz sayesinde kullanıcılara ekran dizilerimlerini ayarlama ve ekran kenarlarından doğan piksel problemlerinin önüne geçilmesi hedefliyor. Eyefinity teknolojisi için yapılan ikinci güncelleme ise her monitör için bağımsız olarak gerçekleştirilen renk ayarlaması. Bu güncelleme ile birlikte monitörlerin renk, parlaklık ve karşıtlık ayarları, bağımsız olarak ayarlanabilecek.

Yeni sürücü ile birlikte gelen diğer iki güncelleme ise çoklu monitörler için çoklu Eyefinity grupları oluşturma ve geliştirilmiş ekran geçiş konfigürasyonu. ATi Catalyst Control Center veya Eyefinity grupları üzerinden ayarlanabilen bu güncelleme ile çoğaltılmış veya genişletikmiş masaüstü modları arasında hızlı geçiş yapılması hedefleniyor. ATi Catalyst 10.3 ile birlikte gelen yeniliklere/güncellemelere baktık, peki ya performans geliştirmeleri? İşte AMD'nin açıkladığı performans kazanımları;



- 3DMark Vantage

ATi Radeon HD 5000 serisi için %8'e varan genel performans artışı.

ATi Radeon HD 5800 serisi için %4'e varan genel performans artışı.

- Aliens vs. Predator

ATi Radeon HD 5000 serisi için %5'e varan genel performans artışı.

- Battleforge

ATi Radeon HD 5000 serisi için %8'e varan genel performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisi için %3'e varan genel performans artışı.

- Call of Duty: World at War

ATi Radeon HD 5800 serisi için %2'ye varan genel performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisi için %6'ya varan genel performans artışı.

- Company of Heroes

ATi Radeon HD 5000 serisi için %6'ya varan genel performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisi için %3'e varan genel performans artışı.

- Crysis and Crysis Warhead

ATi Radeon HD 5000 serisi için %6'ya varan genel performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisi için %2'ye varan genel performans artışı.

- Devil May Cry 4

ATi Radeon HD 5000 serisi için %10'a varan genel performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisi için %6'ya varan genel performans artışı.

- DiRT 2

ATi Radeon HD 5970'te %30'a varan performans artışı.

ATi Radeon HD 5700 ve 5800 serisinde %20'ye, ATi Radeon HD 4800 serisinde %10'a varan performans artışı.

- Enemy Territory: Quake Wars

ATi Radeon HD 5800 serisinde %5'e varan performans artışı.

ATi Radeon HD 5000 serisinde %3'e varan performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisinde %2'ye varan performans artışı.

- Far Cry 2

ATi Radeon HD 5000 serisinde %6'ya varan performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisinde %4'e varan performans artışı.

- Left 4 Dead and Left 4 Dead 2

ATi Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.

- S.T.A.L.K.E.R. - Call of Pripyat Benchmark

ATi Radeon HD 5000 serisinde %10'a varan performans artışı.

- S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky

ATi Radeon HD 5970'te %2'ye varan performans artışı.

ATi Radeon HD 5800 serisinde %2'ye varan performans artışı.

- Resident Evil 5

ATi Radeon HD 5000 serisinde %5'e varan performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.

- Tom Clancy’s H.A.W.X.

ATi Radeon HD 5970'te %15'e varan performans artışı.

ATi Radeon HD 5700 ve HD 5800 serisinde %20'ye varan performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.

- Unigine Tropics

ATi Radeon HD 5000 serisinde %5'e varan performans artışı.

- World in Conflict

ATi Radeon HD 5800 serisinde %5'e varan performans artışı.

ATi Radeon HD 5700 serisinde %3'e varan performans artışı.

ATi Radeon HD 4800 serisinde %5'e varan performans artışı.

- Wolfenstein

ATi Radeon HD 5000 serisinde %4'e varan performans artışı.

ATi Radeon HD 4000 serisinde %4'e varan performans artışı.



ATi Catalyst 10.3 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu sürümünü aşağıdaki linkler aracılığı ile çekebilirsiniz;



- Catalyst 10.3 WHQL (Windows XP 32bit)

- Catalyst 10.3 WHQL (Windows XP 64bit)

- Catalyst 10.3 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)

- Catalyst 10.3 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)