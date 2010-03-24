ATi Catalyst 10.3 sürücüsü çıktı

AMD bugün yaptığı bir açıklamayla daha önce "ön-izleme" sürümü diyebileceğimiz a versiyonunu yayınladığı Catalyst 10.3 sürücüsünü resmi olarak duyurdu. Mart ayı için hazırlanan yeni sürücü hem performans hem de yeni fonksiyonlar açısından oldukça uzun bir "sürüm notları" listesine sahip. WHQL sertifikasına sahip olan Catalyst 10.3 sürücüsünün en önemli yeniliklerinden birisi hiç şüphe yoki mobil GPU desteği. Zira AMD'den yapılan açıklamaya göre Catalyst 10.3, Mobility Radeon HD 2000 ve üstü tüm GPU'lar ile uyumlu.
Catalyst 10.3 sürücüsünün bir diğer dikkat çekici özelliği ise 3D Stereoscopic desteği. Yeni sürücü ile birlikte Direct3D sürücü güncellemesine giden AMD, iZ3D gibi üçüncü parti 3D cihazlara destek vererek Sağ/Sol Stereo imajları her göz için 60Hz seviyesinde sunuyor ve bu sayede 3DVision'a rakip olacak bir açık 3D Stereoscopic stratejisi gütmeyi hedefliyor. AMD'nin yeni sürücüsünde altını çizebileceğimiz bir diğer önemli detay ise çoklu monitör kurulumlarına olarak tanıyan Eyefinity teknolojisi için yapılan güncellemeler.
ATi Catalyst 10.3 sürücüsünde Eyefinity teknolojisi için yapılan dört temel güncelleme üzerinde duruluyor ki bunlarda ilki ekran kenar düzeltme. Bu güncelleme altında sunulan sihirbaz sayesinde kullanıcılara ekran dizilerimlerini ayarlama ve ekran kenarlarından doğan piksel problemlerinin önüne geçilmesi hedefliyor. Eyefinity teknolojisi için yapılan ikinci güncelleme ise her monitör için bağımsız olarak gerçekleştirilen renk ayarlaması. Bu güncelleme ile birlikte monitörlerin renk, parlaklık ve karşıtlık ayarları, bağımsız olarak ayarlanabilecek.
Yeni sürücü ile birlikte gelen diğer iki güncelleme ise çoklu monitörler için çoklu Eyefinity grupları oluşturma ve geliştirilmiş ekran geçiş konfigürasyonu. ATi Catalyst Control Center veya Eyefinity grupları üzerinden ayarlanabilen bu güncelleme ile çoğaltılmış veya genişletikmiş masaüstü modları arasında hızlı geçiş yapılması hedefleniyor. ATi Catalyst 10.3 ile birlikte gelen yeniliklere/güncellemelere baktık, peki ya performans geliştirmeleri? İşte AMD'nin açıkladığı performans kazanımları;
- 3DMark Vantage
ATi Radeon HD 5000 serisi için %8'e varan genel performans artışı.
ATi Radeon HD 5800 serisi için %4'e varan genel performans artışı.
- Aliens vs. Predator
ATi Radeon HD 5000 serisi için %5'e varan genel performans artışı.
- Battleforge
ATi Radeon HD 5000 serisi için %8'e varan genel performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisi için %3'e varan genel performans artışı.
- Call of Duty: World at War
ATi Radeon HD 5800 serisi için %2'ye varan genel performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisi için %6'ya varan genel performans artışı.
- Company of Heroes
ATi Radeon HD 5000 serisi için %6'ya varan genel performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisi için %3'e varan genel performans artışı.
- Crysis and Crysis Warhead
ATi Radeon HD 5000 serisi için %6'ya varan genel performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisi için %2'ye varan genel performans artışı.
- Devil May Cry 4
ATi Radeon HD 5000 serisi için %10'a varan genel performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisi için %6'ya varan genel performans artışı.
- DiRT 2
ATi Radeon HD 5970'te %30'a varan performans artışı.
ATi Radeon HD 5700 ve 5800 serisinde %20'ye, ATi Radeon HD 4800 serisinde %10'a varan performans artışı.
- Enemy Territory: Quake Wars
ATi Radeon HD 5800 serisinde %5'e varan performans artışı.
ATi Radeon HD 5000 serisinde %3'e varan performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisinde %2'ye varan performans artışı.
- Far Cry 2
ATi Radeon HD 5000 serisinde %6'ya varan performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisinde %4'e varan performans artışı.
- Left 4 Dead and Left 4 Dead 2
ATi Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R. - Call of Pripyat Benchmark
ATi Radeon HD 5000 serisinde %10'a varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky
ATi Radeon HD 5970'te %2'ye varan performans artışı.
ATi Radeon HD 5800 serisinde %2'ye varan performans artışı.
- Resident Evil 5
ATi Radeon HD 5000 serisinde %5'e varan performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.
- Tom Clancy’s H.A.W.X.
ATi Radeon HD 5970'te %15'e varan performans artışı.
ATi Radeon HD 5700 ve HD 5800 serisinde %20'ye varan performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.
- Unigine Tropics
ATi Radeon HD 5000 serisinde %5'e varan performans artışı.
- World in Conflict
ATi Radeon HD 5800 serisinde %5'e varan performans artışı.
ATi Radeon HD 5700 serisinde %3'e varan performans artışı.
ATi Radeon HD 4800 serisinde %5'e varan performans artışı.
- Wolfenstein
ATi Radeon HD 5000 serisinde %4'e varan performans artışı.
ATi Radeon HD 4000 serisinde %4'e varan performans artışı.
ATi Catalyst 10.3 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu sürümünü aşağıdaki linkler aracılığı ile çekebilirsiniz;
- Catalyst 10.3 WHQL (Windows XP 32bit)
- Catalyst 10.3 WHQL (Windows XP 64bit)
- Catalyst 10.3 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)
- Catalyst 10.3 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)
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ATI sürücü güncelemesini En başdan yapalım:
1.Denetim masası/Program Ekle-Kaldırdan ATI yazılımını kaldırın ve Restart atın
2.PC açılırken (F8) tuşuna basarak SafeMod (GuvenliKip)de PCyi başlatın ,DriverSweeper ile ATI yazılımını taratın ve kalan yazılım artıklarını silin Restart atmayın C:\Program Files klasörlerini gezin ve varsa ATI ile ilgili Klasörleri silin ,sildikten sonra Restart atın
3.PC normal şekilde başlatın yeni ATI driverını kurun ,yükleme bittikden sonra Restart atın
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DriverSweeper İNDİR
Bende sistem kurtarma için laptopdan yazdırdığım 3 dvd var sadece, nasıl özel kurulum yapabilirim harddiski silmeden ?
Bu işlerden çok anlamıyorum , idare edin lütfen :)
evet arkadaşlar nasıl yükseltcez catalyst versiyonunu bende de 9.7 gözüküyor.
Bende 10.3 yüklü ama diğer sürücü versiyonu aynı sizinki ile fakat ingilizce. Sizinki türkçe ise sürücüsü yeni fakat sadece catalyst arayüzü eski demektir buda kötü birşey değil bence :D
Bu sürücüyü kurmadan eskisini kaldırdım ,sonra driver sweeperla kalan dosyaları temizledim.Şu an simgeler falan büyük gözüküyür , görüntü bozuk ve yeni sürücü yüklenirken bir hata vermemesine karşın araç çubuğunda da gözükmüyor. Ne yapmalıyım ???