ATi Catalyst 8.12; Stream Computing desteği ve %57'ye varan performans artışı

AMD-ATi geçtiğimiz ay düzenlediği Mali Analist gününde katılımcılara gösterdiği yol haritasına sadık kalarak 8.12 sürüm numaralı yılın son Catalyst sürücü paketini bugün kullannıma sundu. Radeon 9500 serisinden çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeline kadar oldukça geniş yelpazede model desteği sunan yeni sürücü, ayrıca AMD'nin entegre grafik işlemcili güncel yonga setleriyle de uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Catalyst 8.12 sürücüsü önemli yeniliklerle gelen Catalyst 8.3 sürücüsünden sonra belki de AMD'nin yıla damgasını vuracak en önemi sürücü sürümü olmaya aday. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere yeni sürücü ile birlikte AMD-ATi, lanse edildiği günden bu yana 2 milyondan fazla sattığı belirtilen Radeon HD 4800 ve HD 4600 serisi için Stream teknolojisini kullanılabilir kılıyor.

Nvidia'nın CUDA mimarisi ile destek veren uygulamalarda GeForce 8 ve üstü grafik kartlarıyla GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilmesine AMD-ATi, Stream Computing teknolojisiyle cevap veriyor. 1 TeraFLOP ve üstü yüksek işlem kapasitesiyle dikkat çeken Radeon HD 4800 serisinin hesaplam gücü, Catalyst 8.12 sürücüsü ile birlikte farklı uygulamalarda da değerlendirilebilecek.

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi, Stream Computing teknolojisi ve dönüştürücü yazılımla farklı kaynaklardan alınan videoların değişik amaç ve uygulamalar için daha düşük boyut ve çözünürlüğüne dönüştürülmesini hızlı bir şekilde sağlayabilecek!

Peki Catalyst 8.12 ile birlikte gelen yeni özellikler neler? Açıklana bilgilere göre ilk dikkat çeken detay Stream Computing desteği. Bu destek ile birlikte zamanla sayısının artması beklenen uygulamalarda (ağırlıklı olarak video düzenleme yazılımları), AMD-ATi'nin RV770 ve RV730 GPU'su üzerinden donanımsal hızlandırma yapılarak merkezi işlem birimlerine (CPU) kıyasla sonuca çok daha hızlı ulaşılması sağlanacak.

Tam Boyutta Gör

Adobe, ArcSoft, CyberLink ve Microsoft gibi firmaların desteği ile Stream Computing teknolojisinin yaygınlaştırılması hedefleniyor!

Yeni sürücü ile sağlanan Stream Computing desteğine ek olarak AVIVO Video Converter isimli yazılım da ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Elemantal firması tarafından CUDA mimarisi kullanılarak hazırlanan "ücretli" Badaboom video düzenleme uygulamasına rakip olarak geliştirilen AVIVO Video Converter uygulaması ile temel video dönüştürme işlemleri Radeon HD 4800 serisi üzerinden GPU tabanlı olarak gerçekleştirilebilecek.

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'ye göre, Stream teknolojisiyle video dönüştürme işlemi Nvidia'nın benzer çözümleri ve Intel'e göre çok daha hızlı ve ekonomik!

Ayrıca Catalyst kontrol merkezinde aşamalı videolar için gürültü azaltma özelliği de devreye giriyor. Bu özellik sayesinde ghosting probleminin önüne geçilerek orjinal videodaki detayların korunması amaçlanıyor. Eklenen yeni özelliklere ek olarak her yeni sürücü güncellemesinde olduğu gibi Catalyst 8.12, performans takviyesi de içeriyor. Zira yeni sürücü ile oyunlarda %57'ye varan performans artışı sağlandığı belirtiliyor.

ATi Catalyst 8.12'nin performans getirileri;

- 3DMark Vantage DX10: Radeon HD46xx, HD4550 ve HD4350 serisinin tek ve çift kartlı kurulumlarında %5'lik performans artışı.

- Call of Duty: World at War DX9: Radeon HD 4800 serisininn tek kartlı ve Crossfire modundaki kurulumlarında %21'e varan performans artışı.

- Crysis DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamı için tek kart ve Crossfire kurulumlarında %25'e varan performans artışı.

- Crysis Warhead DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamı için tek kartlı sistemlerde %13, Crossfire kurulumlarında ise %16'ya varan performans artışı.

- Devil May Cry 4 DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamı ve Radeon HD 3800 serisi için tek kar veya Crossfire kurulumlarında %6 kazanım.

- Fallout 3: Tek kart modunda %15'e varan performans artışı.

- Far Cry 2 DX10: Radeon HD 3800 serisi ve Radeon HD 4000 ailesi için tek kartta %10, Crossfire modunda ise %57 performan artışı.

- F.E.A.R DX9: Radeon HD 4870X2 ve HD4870 modelleri için tek kart veya Crossfire kurulumlarında %6 performans artışı.

- Hellgate: London DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamında tek kart için %6, Crossfire modunda %10 performans artışı.

- Left 4 Dead DX9: Radeon HD 4870 modellerinde tek kart için %10, Crossfire kurulumları içinse %5 performans artışı.

- Lost Planet Colonies DX10: Radeon HD 3800 ve Radeon HD 4000 serisi için tek kart ve Crossfire modunda %10 performans artışı.

- Prey OpenGL: Radeon HD 4870 1GB, Radeon HD 4600 ve 4500 serileri için Crossfire modunda %15'e varan performans artışı.

- S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky: Radeon HD 3800 serisi ve Radeon HD 4000 jenerasyonunun tamamı için Crossfire modunda %10'a varan kazanım.

- Unreal Tournament 3 DX9: Radeon HD 3800 serisi ve Radeon HD 4000 jenerasyonunun tamamı için tek kartta %18, Crossfire modunda ise %15 performans kazanımı.



Özellikle Radeon HD 4800 serisi için Stream Computing teknolojisini aktifleştirmesiyle öne çıkan Catalyst 8.12 sürücüsünü işletim sistemi alternatifleriyle buradan indirebilirsiniz.