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ATi Catalyst 8.12; Stream Computing desteği ve %57'ye varan performans artışı

ATi'nin yeni sürücüsü hem Stream Computing desteği hem de sağladığı performans kazanımıyla firmanın bu yıl için son ve muhtemelen en önemli sürücüsü!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,5b
1
147
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi geçtiğimiz ay düzenlediği Mali Analist gününde katılımcılara gösterdiği yol haritasına sadık kalarak 8.12 sürüm numaralı yılın son Catalyst sürücü paketini bugün kullannıma sundu. Radeon 9500 serisinden çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeline kadar oldukça geniş yelpazede model desteği sunan yeni sürücü, ayrıca AMD'nin entegre grafik işlemcili güncel yonga setleriyle de uyumlu olarak kullanılabiliyor.

ATi Catalyst 8.12; Stream Computing desteği ve %57'ye varan performans artışı
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Catalyst 8.12 sürücüsü önemli yeniliklerle gelen Catalyst 8.3 sürücüsünden sonra belki de AMD'nin yıla damgasını vuracak en önemi sürücü sürümü olmaya aday. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere yeni sürücü ile birlikte AMD-ATi, lanse edildiği günden bu yana 2 milyondan fazla sattığı belirtilen Radeon HD 4800 ve HD 4600 serisi için Stream teknolojisini kullanılabilir kılıyor.

Nvidia'nın CUDA mimarisi ile destek veren uygulamalarda GeForce 8 ve üstü grafik kartlarıyla GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilmesine AMD-ATi, Stream Computing teknolojisiyle cevap veriyor. 1 TeraFLOP ve üstü yüksek işlem kapasitesiyle dikkat çeken Radeon HD 4800 serisinin hesaplam gücü, Catalyst 8.12 sürücüsü ile birlikte farklı uygulamalarda da değerlendirilebilecek.

ATi Catalyst 8.12; Stream Computing desteği ve %57'ye varan performans artışı
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AMD-ATi, Stream Computing teknolojisi ve dönüştürücü yazılımla farklı kaynaklardan alınan videoların değişik amaç ve uygulamalar için daha düşük boyut ve çözünürlüğüne dönüştürülmesini hızlı bir şekilde sağlayabilecek!

Peki Catalyst 8.12 ile birlikte gelen yeni özellikler neler? Açıklana bilgilere göre ilk dikkat çeken detay Stream Computing desteği. Bu destek ile birlikte zamanla sayısının artması beklenen uygulamalarda (ağırlıklı olarak video düzenleme yazılımları), AMD-ATi'nin RV770 ve RV730 GPU'su üzerinden donanımsal hızlandırma yapılarak merkezi işlem birimlerine (CPU) kıyasla sonuca çok daha hızlı ulaşılması sağlanacak.

ATi Catalyst 8.12; Stream Computing desteği ve %57'ye varan performans artışı
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Adobe, ArcSoft, CyberLink ve Microsoft gibi firmaların desteği ile Stream Computing teknolojisinin yaygınlaştırılması hedefleniyor!

Yeni sürücü ile sağlanan Stream Computing desteğine ek olarak AVIVO Video Converter isimli yazılım da ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Elemantal firması tarafından CUDA mimarisi kullanılarak hazırlanan "ücretli" Badaboom video düzenleme uygulamasına rakip olarak geliştirilen AVIVO Video Converter uygulaması ile temel video dönüştürme işlemleri Radeon HD 4800 serisi üzerinden GPU tabanlı olarak gerçekleştirilebilecek.

ATi Catalyst 8.12; Stream Computing desteği ve %57'ye varan performans artışı
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AMD-ATi'ye göre, Stream teknolojisiyle video dönüştürme işlemi Nvidia'nın benzer çözümleri ve Intel'e göre çok daha hızlı ve ekonomik!

Ayrıca Catalyst kontrol merkezinde aşamalı videolar için gürültü azaltma özelliği de devreye giriyor. Bu özellik sayesinde ghosting probleminin önüne geçilerek orjinal videodaki detayların korunması amaçlanıyor. Eklenen yeni özelliklere ek olarak her yeni sürücü güncellemesinde olduğu gibi Catalyst 8.12, performans takviyesi de içeriyor. Zira yeni sürücü ile oyunlarda %57'ye varan performans artışı sağlandığı belirtiliyor.

ATi Catalyst 8.12'nin performans getirileri;
- 3DMark Vantage DX10: Radeon HD46xx, HD4550 ve HD4350 serisinin tek ve çift kartlı kurulumlarında %5'lik performans artışı.
- Call of Duty: World at War DX9: Radeon HD 4800 serisininn tek kartlı ve Crossfire modundaki kurulumlarında %21'e varan performans artışı.
- Crysis DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamı için tek kart ve Crossfire kurulumlarında %25'e varan performans artışı.
- Crysis Warhead DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamı için tek kartlı sistemlerde %13, Crossfire kurulumlarında ise %16'ya varan performans artışı.
- Devil May Cry 4 DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamı ve Radeon HD 3800 serisi için tek kar veya Crossfire kurulumlarında %6 kazanım.
- Fallout 3: Tek kart modunda %15'e varan performans artışı.
- Far Cry 2 DX10: Radeon HD 3800 serisi ve Radeon HD 4000 ailesi için tek kartta %10, Crossfire modunda ise %57 performan artışı.
- F.E.A.R DX9: Radeon HD 4870X2 ve HD4870 modelleri için tek kart veya Crossfire kurulumlarında %6 performans artışı.
- Hellgate: London DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamında tek kart için %6, Crossfire modunda %10 performans artışı.
- Left 4 Dead DX9: Radeon HD 4870 modellerinde tek kart için %10, Crossfire kurulumları içinse %5 performans artışı.
- Lost Planet Colonies DX10: Radeon HD 3800 ve Radeon HD 4000 serisi için tek kart ve Crossfire modunda %10 performans artışı.
- Prey OpenGL: Radeon HD 4870 1GB, Radeon HD 4600 ve 4500 serileri için Crossfire modunda %15'e varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky: Radeon HD 3800 serisi ve Radeon HD 4000 jenerasyonunun tamamı için Crossfire modunda %10'a varan kazanım.
- Unreal Tournament 3 DX9: Radeon HD 3800 serisi ve Radeon HD 4000 jenerasyonunun tamamı için tek kartta %18, Crossfire modunda ise %15 performans kazanımı.

Özellikle Radeon HD 4800 serisi için Stream Computing teknolojisini aktifleştirmesiyle öne çıkan Catalyst 8.12 sürücüsünü işletim sistemi alternatifleriyle buradan indirebilirsiniz.


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mustafa goksel 10 yıl
metinolampx ;
Aynı durum (xp 64 te 8.11 den 8.12 ye geçişte restliyor(mavi ekran), güvenli kipte tüm sürücüleri kaldırmama rağmen sonuç değişmedi), ben de uğraşmadım 8.11 e geri döndüm.
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piyanist_69 10 yıl
anladım senin dediğini fakat bu işlemlerde tüm programlar cpu yükleniyor ekran kartının bir fonksiyonu o kadar oyun larla kıyaslama oyunlar tam tersi onlarda gpu ya yükleniyor ısınınca makine reset atıyor kendine yada dışarı atıyor oysaki dvdrip tarzı tüm codec çalışmalarında direk işlemciyi hedef alıyor ben çok program denedim bu yüzden amd yi bıraktım intele geçtim
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bubbatt77 10 yıl
arkadaşlar mrb lar . daha önce x64 te 8.12 resetlediğini söölemiştim. fakat full yeni kurulum yaptım sıralı bir şekilde şimdi sorunsuz çaloılışyor.BAZEN 3D PROGRAMLARDA ÇÖKÜYO FAKAT VPU RECOVER SAĞLM çalıştığı için olayı kurtarıyo. ayrıca avivo encoder x64 için sanırım yok diye biliniyor(bende ööle biliyrdum fakat cd sinden yükledim çalıştı ve mükemmel birşey.x64 sistemde hem avivo converter (4870 x2 kart ile saphire)hmde 8.12 çok güzel çalışıyo.
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röyksopp 10 yıl
kaç paradır bu şey?
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piyanist_69 10 yıl
CCC görünümünü sistem otomatik olarak Basic e göre ayarlıyor bana çok tuaf gelen bu durum sistem görünümü değiştirdi hız arttı tabi vista ultimate benim sistem diğerlerini bilmiyorum önceden kartım dan pek verim alamıyorumdum ve buna şaşıyordum bu kartatan sapphire 4850 böyle bir performans ama ATi Catalyst 8.12; yükledikten sonra kart kendine geldi canlandı sıcaklık düştü %88-90 dan aşşağı düşmüyordu sıcaklık şuan %60 larda ve şimdi tüm oyunları full ayar oynuyorum başka kaldırmıyo denen oyun varmı :)
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albani 10 yıl
Benim iki tesbitim oldu;

1-GCard XT2600 kullanıyorum;8.11 de boştak iken ısı 49derece
8.12 de ise boşta 52/53derece!!!

Denemek için 2 defa 8.11/8.12 ayrı yükledim,49-53derece
farklılığı vardır!
Önemli değil deyip 8.12 ye upgrade ettim+

2-SD görüntülerde(farklı pixel değerinde)görüntüde
net olarak daha iyi bir resim elde ediyorum!!!
HD henüz denemedim,mutlaka iyi olacaktır ama asıl test
SD de iken!!belliki görüntü kalitesi biraz artmış,hatta
ciddi olarak fark etmiş bile diyebilirim!

++

Ayrıca bu AVIVO Codec programı ile convertion nasıl yapılıyor,daha doğrusu program nerede ve nasıl açılıyor?
yükledim ama işlem nereden yapılıyor,onu bulamadım?
++
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Çöl Tilkisi 10 yıl
Akasa Vortexx Neo yu alıcam ama ww/... w.sanalmarketim.com/urun/7e713b0358fca1837778ac7446fd4356/Yorum/
Yorumda ne demek istemiş anlayamadım ?
Yorumda şöyle demiş
sapphire hd4850 de kullanmaktayım..boşta 43 dereceden yukarısını görmedim daha..en güzel tarafı hd4850 nin sıcaklıgını kasa dısına atması..görüntü olarakta cok iyi.. yanlıs tek eksiği kutu içeriğinden ram soğutucusu cıkmıyor ve ayrı alıyorsunuz..oda bu sitede mevcut..sıcaklıktan bıkanlara bence en iyi çözüm
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shenor 10 yıl
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shenor 10 yıl
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fatihcanery 10 yıl
arkadaşlar folding home ne demek biri açıklarsa çok memnun olurum
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seventyseven 10 yıl
game.amd.com/...

indirip denebilirsiniz

nasil yapilirda burada

support.ati.com/...
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arsenik 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

arkadaşlar folding home ne demek biri açıklarsa çok memnun olurum


O program ile dünya çapındaki sağlık araştırmalarına işlem gücü ile destek olabiliyoruz.
Bir hesaplamanın; tek süper bilgisayar yerine, milyonlarca normal bilgisayar kullanılarak yapılması gibi.

Dipnot: Elektrik faturasına hatırı sayılır katkı sağlar.
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cengiz_vga 10 yıl
vista 64bit tede desteği varmı bu sürücünün?

deneyen varsa paylaşım lütfen
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aranjor 10 yıl
ATI AVIVO Video Converter ı catalyst ten kaldırmışlar..

şuan ati.amd.com da da yer almıyor...

siteyi 2 gündür takip ediyorum sıkı bir çalışma var gibi..

sayfalar birer birer değişiyor.. ayrıca sunacaklar herhalde..

Sürücüde stream desteği var ancak daha programları ortada yok..

ATI STREAM in desteklediği programları merakla bekliyoruz..
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Promity 10 yıl

Orjinalden alıntı: cengiz_vga

vista 64bit tede desteği varmı bu sürücünün?

deneyen varsa paylaşım lütfen




Var ama sadece English olarak var 32bit in türkçeside var önemlide değil zaten 65mb lık part
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Promity 10 yıl
Az önce denedim 4850 de çok az bi fark olmuş performans olarak oyunun sonlarını açtım direk Warhead de en çok kasan yer kısmen iyileşme var ama %5 veya 10 dur yani
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siyah845 10 yıl
eee hanı gta4 performans artısı nerede onu beklıyorduk neyse ındırelım bakalım
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KUM23 10 yıl
2600 e hiç bi fayda yenibi özeliik kazndırmıyomu
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