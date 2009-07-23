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ATi Catalyst 9.7 sürücüsü çıktı

ATi Catalyst 9.7 çıktı. Yeni özelliklerle gelen Catalyst 9.7 sürücüsü bazı oyunlar için performans artışı da vaat ediyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.7 sürücüsü çıktı
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AMD kullanıcılar tarafından merakla beklenen Catalyst 9.7 sürücüsünü kullanıma sundu. Ekran kartı sürücü güncellemelerini Nvidia'dan farklı olarak aydan aya düzenli olarak gerçekleştiren firma, Temmuz ayı için hazırladığı Catalyst sürücü güncellemesini yayımladı. Firmanın Windows 7 RTM (Release to Manufacture - Üretime aday versiyon) için hazırladığı birleştirilmiş formdaki ilk sürücü güncellemesi olan Catalyst 9.7 hem bazı performans güncellemelerini hem de hem de bazı yeni özellikleri beraberinde getiriyor. ATi Radeon HD 2000 serisi ve üstü ekran kartları, Radeon HD 3000 ve üstü entegre grafik yongaları, FireStream 9100 serisi ve üstü profesyonel grafik kartları ile ATi Theater serisi çoklu ortam kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücü için öne çıkan özellikler şu şekilde;

  • Crysis için çok yüksek kalite ayarlarında Radeon HD 4800 seisi ile %8 performans artışı.
  • Lost Planet Colonies - 8x Anti Aliasing aktif iken Radeon HD 4800 serisi ile %7-11 performans artışı.
  • ATI Video converter uygulaması ile artık Windows 7 32-bit ve Windows 7 64-bit işletim sistemlerine de destek.
  • Yeniden tasarlanan Desktops & Displays yöneticisi.
  • Yeni OpenGL uzantılarına destek: EXT_provoking_vertex ve EXT_vertex_array_bgra

Performans güncellemeleri ve yeni özelliklerin yanı sıra daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın da düzeltildiği Catalyst 9.7 sürücüsü ile AMD-ATi kullanıcıların ekran ayarlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde düzenleyebilmesini de istiyor. Yeniden tasarlanan Desktops & Displays yöneticisi ile bu hedefi doğrultusunda önemli bir adım atan firma, aynı zamanda Stream teknolojisinin avantajlarından yararlanarak video dönüştürme işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan Video Converter uygulamasına Windows 7 uyumluluğu da kazandırdı.

Windows Vista ve Windows 7 (32-bit / 64-bit) i çin yayımlanan Catalyst 9.7'nin Windows XP versiyonunun ise gün içerisinde game.amd.com adresinde hazır olması bekleniyor.

ATI Catalyst 9.7: Windows 7/Vista 64-bit | Windows 7/Vista 32-bit


http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx Yorum Yaz
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ATOM-1103 10 yıl
bende vista 32bit sürümünde denedim gerçekten başarılı ekran kartını iyi kullanıyor.:P.
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isimbulamadim 10 yıl
Windows 7 - 64 bit de eski 9.6 driverlarıyla WoW oynarken sıkıntı yaşıyordum. (HD 4650 Mobility) Vista'dayken istisnasız 60'da takılan FPS oranı, Windows 7'ye geçtiğimde 45 civarına inmişti. (Vista'da Vsync kapalı olduğunda 60'dan çok daha yukarılara çıkacağı da garantiydi) Windows 7'deyken mecburen kartı overclock layıp oyun oynuyordum. 9.7 ile bu sorun tamamen aşılmış, mutlu oldum :))
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onuraydinalp 10 yıl
reicht4 Sistem geri yükleme yap !!
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reicht4 10 yıl

onuraydinalp

reicht4 Sistem geri yükleme yap !!


Ah bi de sorunun kimde oldugunu bilsen...Neyse..


Bu arada sürücüyü denedim, xp-64bit sürücüsü sınıfta kaldı malesef, elimde bir program var (cfd yazılımı vs..), ati kartlı çoğu makine de renk dağılımları saçma şeyler çıktı.. Program mayıs ayı piyasaya sürüldü, hadi programda bug vardır dedik.. Ancak ilginç yanı şu ki Nvdia kartlarında sorun yok..

Örneğin, yonga seti daha iyi HD3200 chipset bahsettiğim bug'ı verirken(benim pc), dizüstümde bulunan Go7300 vermiyor ! Ati sanırım bu olayla pek ilgilenmiyor, daha çok oyuna yönelik kartlar çıkartıyor genel olarak,,
İşte Nvidia'nın kazandığı nokta bu, kaliteli ve ciddi çalışmaya özen gösteriyor,, Nvidia'cı muhabbeti yapmayın durum ortada.. Herşey 2-3 fps artışı değildir..

Ayrıca şu da var, her ay yeni sürücü çıkartmak ne kadar maharettir bilemem, bir sorgulamak lazım bunu (böyle birşey yazılmıştı galiba)...
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alito 10 yıl
Lull_82 arkadaşım aygıt yöneticisinden ekran kartının olduğu sekmeden "sürücüye geri dön" butonuna tıklayarak eski sürücüye dönmeye çalış windowsun kendi sürücüsü kısa süreli çözüm olabilir ama ati driver ını yani sende çalışan sürümü tekrar yüklemeye çalış daha sonra. c: sürücünede bir checkdisk yapsan fena olmaz.
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BlackBeasT 10 yıl
Yorum geneli okumda 9,7 E.kartı performansını belli 1 ölçüde iyileştiriyor.KRALDAN ÇOK KRALCILIK OYNAMIYORUZ.oyun oynuyoruz:D
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DraGonS 10 yıl
şu linux e de nvidia kadar önem versede güzel güzel sürücüler çıkarsa AH!
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ugurmurat360x 10 yıl
Hemen hemen tüm güncellemelerede özellikle crysise çalışılmasının diğer oyunlara bir getirisi oluyormu acaba?bilemiyorum pisikolojikmi ama ben nedense sırf crysislere çalışılmış ve release notlarında adı geçmeyen bazı oyunlardada artış görüyorum.Bir örnek vermek gerekirse arada saniyelik takılma olan pure indirmiş olduğum bir catalyst driverinden sonra düzelmişti,üstelik tüm oyunlarda performans artışı söz konusu değildi.Acaba ciddi pisikolojik sorunlarımmı var?yoksa normalmiyim?
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knnkpln 10 yıl
9.7 sürücüsünü atinin sitesinde nasıl bulamıyolar anlamadım:D
Bulamıyan arkadaşlar aha bu linkten bulun
support.amd.com/...
Ayrıca yazılan yorumları okurkende çok güldüm,donanım ve yazılım bilgisi olmadan saçmalayan birçok kişi var.
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BlackBeasT 10 yıl
Evet dostum eski olan yazılımı butunuyle kaldırıp pc resetle yenı yazılımı kur resetle artık ekran kartın guncel
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BlackBeasT 10 yıl
Bende Diyorum 9,7 performans olarak hısedılır günceleme sonuyor.Arkadaş eksyk olması tehsişi koydu E.kartındaki artış yazılımdan deel benim psıkolojı ile ilgili 1 artış varmı lOl...haha
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AtiMX4 10 yıl
Xp versiyonun 9.6 sürücüsünde herkesin sorun yaşandığı biliniyordu umarım 9.7 iyi yapmışlardır.
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cavador 10 yıl

AtiMX4

Xp versiyonun 9.6 sürücüsünde herkesin sorun yaşandığı biliniyordu umarım 9.7 iyi yapmışlardır.



bende halen 9.6 yüklü bi sorunla karşılaşmadım acaba rastmı gelmedim! sapphire hdmi lı 4850 ile kullanıyorum hem lcd tv fullhd , hemde pc lcd ile aynı anda bağlı en ufak memnuyetsizliğim olmadı
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