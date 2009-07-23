ATi Catalyst 9.7 sürücüsü çıktı

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AMD kullanıcılar tarafından merakla beklenen Catalyst 9.7 sürücüsünü kullanıma sundu. Ekran kartı sürücü güncellemelerini Nvidia'dan farklı olarak aydan aya düzenli olarak gerçekleştiren firma, Temmuz ayı için hazırladığı Catalyst sürücü güncellemesini yayımladı. Firmanın Windows 7 RTM (Release to Manufacture - Üretime aday versiyon) için hazırladığı birleştirilmiş formdaki ilk sürücü güncellemesi olan Catalyst 9.7 hem bazı performans güncellemelerini hem de hem de bazı yeni özellikleri beraberinde getiriyor. ATi Radeon HD 2000 serisi ve üstü ekran kartları, Radeon HD 3000 ve üstü entegre grafik yongaları, FireStream 9100 serisi ve üstü profesyonel grafik kartları ile ATi Theater serisi çoklu ortam kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücü için öne çıkan özellikler şu şekilde;

Crysis için çok yüksek kalite ayarlarında Radeon HD 4800 seisi ile %8 performans artışı.



Lost Planet Colonies - 8x Anti Aliasing aktif iken Radeon HD 4800 serisi ile %7-11 performans artışı.



ATI Video converter uygulaması ile artık Windows 7 32-bit ve Windows 7 64-bit işletim sistemlerine de destek.

Yeniden tasarlanan Desktops & Displays yöneticisi.



Yeni OpenGL uzantılarına destek: EXT_provoking_vertex ve EXT_vertex_array_bgra

Performans güncellemeleri ve yeni özelliklerin yanı sıra daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın da düzeltildiği Catalyst 9.7 sürücüsü ile AMD-ATi kullanıcıların ekran ayarlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde düzenleyebilmesini de istiyor. Yeniden tasarlanan Desktops & Displays yöneticisi ile bu hedefi doğrultusunda önemli bir adım atan firma, aynı zamanda Stream teknolojisinin avantajlarından yararlanarak video dönüştürme işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan Video Converter uygulamasına Windows 7 uyumluluğu da kazandırdı.

Windows Vista ve Windows 7 (32-bit / 64-bit) i çin yayımlanan Catalyst 9.7'nin Windows XP versiyonunun ise gün içerisinde game.amd.com adresinde hazır olması bekleniyor.

ATI Catalyst 9.7: Windows 7/Vista 64-bit | Windows 7/Vista 32-bit

http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx