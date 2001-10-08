Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ati Radeon 8500, Nvidia Ge-Force 3 Ti 500'ü geçti

18 yıl (Son Güncelleme: 18 yıl)
115
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Chip'in Almanya sitesinde yayınlanan test sonuçlarına göre, Ati ilk defa uzun zamandır Nvidia'nın elinde bulundurduğu performans tacını aldı.

Daha önce Ge-Force 3'ü testlerde geçemeyen Ati Radeon 8500 bu sefer Chip.de 'ye göre 275 Mhz'lik çekirdeğe ve 275 Mhz (550 Mhz) hızında çalışan bir DDR belleğe ve bu sayede oldukça iyi bir alt yapıya sahip.

Daha önceki testlerden daha iyi sonuç vermesindeki tahmini bir etken de sürücü versiyonun yenilenmiş olması. Zira büyük optimizasyonlar yapılmış gibi...

Test sonuçlarını görmek için aşağıdaki adrese bağlanabilirsiniz.
http://www.chip.de/news_stories/news_stories_8595824.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim