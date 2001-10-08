Ati Radeon 8500, Nvidia Ge-Force 3 Ti 500'ü geçti

http://www.chip.de/news_stories/news_stories_8595824.html

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Chip'in Almanya sitesinde yayınlanan test sonuçlarına göre, Ati ilk defa uzun zamandır Nvidia'nın elinde bulundurduğu performans tacını aldı.Daha önce Ge-Force 3'ü testlerde geçemeyen Ati Radeon 8500 bu sefer Chip.de 'ye göre 275 Mhz'lik çekirdeğe ve 275 Mhz (550 Mhz) hızında çalışan bir DDR belleğe ve bu sayede oldukça iyi bir alt yapıya sahip.Daha önceki testlerden daha iyi sonuç vermesindeki tahmini bir etken de sürücü versiyonun yenilenmiş olması. Zira büyük optimizasyonlar yapılmış gibi...Test sonuçlarını görmek için aşağıdaki adrese bağlanabilirsiniz.