ATi Radeon HD 5550 de sessizce pazara giriyor

Düşük profilli en hızlı DirectX 11 çözümü olarak ATi Radeon HD 5570 modelini pazara sunan AMD, eş zamanlı olarak ATi Radeon HD 5550 modelini de satışa sunuyor. Üst model olan ATi Radeon HD 5570 ile kıyaslandığında 400x yerine 320x paralel işlem birimine sahip olan yeni çözüm, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve üretici tercihine bağlı olarak 512MB ya da 1GB DDR2 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan ATi Radeon HD 5550'nin Radeon HD 5570 modelinden farklı olarak tam boyutlu baskılı devre seçeneklerine sahip olduğunu da görüyoruz.
Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine sahip olan Radeon HD 5550'de görüntü aktarımı için yaygın seçenek olarak DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Radeon HD 5470 ve 5570 modelleri arasına konumlandırılan ATi Radeon HD 5550 modelinin marka ve modeline göre 80 doların altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.
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"bence cok gereksiz 1 üstteki haberde 5830 cıkacak deniyor..eğer 5830 makul fiyattan gelirse 5550 yalan olur 5550 yerine 5750 almak yada 5770 almak bile çok daha mantıklı bence "
yahu bu nasıl bir mantık? bir üst mesaja baktında sadece baslıgına mı baktın? ama sadece baslıga bakmanda yeterli gerisine gerek yok ki.. 300 dolardan gelecek o kart.. bu 80 dolarlık bir kart allah askına nasıl karsılastırdın da kartı yalan ettin?
ayrıca birkac arkadasın daha mesajlarını aynen kopyalıyorum
"bu ne ya 5000 serisine özel 5000 tane kart mı çıkaracak ati"
"bitmedimi hala 5 serisi çeşitleri "
"aynen öyle valla sabahtan bu yana bu kaçıncı 5xxx haberi iyice coştu bunlar tek haneyi bile boş bırakmıyacaklar anlaşılan 5551 5552 diye gidecek herhalde"
ati 4000 serisinde de yaptı bunu neden bu kadar sasırdınız anlamadım? adamlar 2 sene boyunca hd4000 serisi kart ürettiler bunda şaşılacak birşey yok bence..
4350,4550,4650,4670,4730,4770,4830,4850,4860,4870,4890 ve daha saymadıklarım.. yani ben bir anormallik göremedim bu konuda..
biraz fanatiklik gibi oldu ama bence yanlıs düsünüyorsunuz arkadaslar..
750-800 tl (HD5870) peynir ekmek diyenler var
parası yoksa almayacak arkadaşım.parası yoksa gider fx5200 alır
necrocyber abi anlayamadım şimdi. 5550 yerine 5750 yada 5770 almak nasıl mantıklı oluyor? 5550 80dolarken 5750 en az 140, 5770 175dolar. 2 kat fark var arada. burda mantık nerde?
olay bence ürün çeşitliliğinden cok eldeki gpular tüketmek gibi geliyor bana
kesin 79 dolardan piyasaya çıkar pinti ati