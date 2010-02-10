ATi Radeon HD 5550 de sessizce pazara giriyor

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Düşük profilli en hızlı DirectX 11 çözümü olarak ATi Radeon HD 5570 modelini pazara sunan AMD, eş zamanlı olarak ATi Radeon HD 5550 modelini de satışa sunuyor. Üst model olan ATi Radeon HD 5570 ile kıyaslandığında 400x yerine 320x paralel işlem birimine sahip olan yeni çözüm, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve üretici tercihine bağlı olarak 512MB ya da 1GB DDR2 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan ATi Radeon HD 5550'nin Radeon HD 5570 modelinden farklı olarak tam boyutlu baskılı devre seçeneklerine sahip olduğunu da görüyoruz.

Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine sahip olan Radeon HD 5550'de görüntü aktarımı için yaygın seçenek olarak DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Radeon HD 5470 ve 5570 modelleri arasına konumlandırılan ATi Radeon HD 5550 modelinin marka ve modeline göre 80 doların altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.