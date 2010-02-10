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ATi Radeon HD 5550 de sessizce pazara giriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,4b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5550 de sessizce pazara giriyor
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Düşük profilli en hızlı DirectX 11 çözümü olarak ATi Radeon HD 5570 modelini pazara sunan AMD, eş zamanlı olarak ATi Radeon HD 5550 modelini de satışa sunuyor. Üst model olan ATi Radeon HD 5570 ile kıyaslandığında 400x yerine 320x paralel işlem birimine sahip olan yeni çözüm, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve üretici tercihine bağlı olarak 512MB ya da 1GB DDR2 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan ATi Radeon HD 5550'nin Radeon HD 5570 modelinden farklı olarak tam boyutlu baskılı devre seçeneklerine sahip olduğunu da görüyoruz.

Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine sahip olan Radeon HD 5550'de görüntü aktarımı için yaygın seçenek olarak DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. Radeon HD 5470 ve 5570 modelleri arasına konumlandırılan ATi Radeon HD 5550 modelinin marka ve modeline göre 80 doların altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
sahafiec arkadaşım bizde onu diyoruz işte siz bu karta gereksiz falan diyorsunuz ama 5750 alamayacak adama ilaç gibi ggelir bu kart. herkez kesesine göre yaşamaya çalışıyorki adamlar düşük ücretli insanlarıda düşünüp 80 dolara dx11 li kart üretiyor. sizde diyorsunuz ki gereksiz, oyun oynamasın bilmemne. sana gereksiz başkası içinse bundan iyi bi f/p olamaz. herkez 58xx alamıyor ayıptır...
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yagmurteam 9 yıl
adamlar her alanı doldurmaya çalışıyorlar bunda ne var anlamadım ki? o zaman size kalsa 4650-4670 gibi kartlarda gereksiz bosa üretilmis.. ama o kadar kullanan ve memnun olan insan var.. adamlar dx11'den herkesin faydalanması ve her alanda üstün olabilmek için her güçte gpu üretiyorlar.. ve bir arkadasın mesajından aynen kopyalıyorum..
"bence cok gereksiz 1 üstteki haberde 5830 cıkacak deniyor..eğer 5830 makul fiyattan gelirse 5550 yalan olur 5550 yerine 5750 almak yada 5770 almak bile çok daha mantıklı bence "
yahu bu nasıl bir mantık? bir üst mesaja baktında sadece baslıgına mı baktın? ama sadece baslıga bakmanda yeterli gerisine gerek yok ki.. 300 dolardan gelecek o kart.. bu 80 dolarlık bir kart allah askına nasıl karsılastırdın da kartı yalan ettin?

ayrıca birkac arkadasın daha mesajlarını aynen kopyalıyorum
"bu ne ya 5000 serisine özel 5000 tane kart mı çıkaracak ati"
"bitmedimi hala 5 serisi çeşitleri "
"aynen öyle valla sabahtan bu yana bu kaçıncı 5xxx haberi iyice coştu bunlar tek haneyi bile boş bırakmıyacaklar anlaşılan 5551 5552 diye gidecek herhalde"

ati 4000 serisinde de yaptı bunu neden bu kadar sasırdınız anlamadım? adamlar 2 sene boyunca hd4000 serisi kart ürettiler bunda şaşılacak birşey yok bence..
4350,4550,4650,4670,4730,4770,4830,4850,4860,4870,4890 ve daha saymadıklarım.. yani ben bir anormallik göremedim bu konuda..

biraz fanatiklik gibi oldu ama bence yanlıs düsünüyorsunuz arkadaslar..
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DH Misafiri 9 yıl
İnsan karşısındakini kendi gibi gorurmus, asgari ucret alan bi insan nasıl 58xx serini veya 5770 alsın kaldıki 5750 parasını haketmiyor.Bi arkadaş doğru soylemiş giriş ve orta alt seviye kartlar ulkemizde ezicibi farlan satılıyor 1gb olsun yeter hesabı!!!
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yenerbalcı 9 yıl

DH Misafiri

İnsan karşısındakini kendi gibi gorurmus, asgari ucret alan bi insan nasıl 58xx serini veya 5770 alsın kaldıki 5750 parasını haketmiyor.Bi arkadaş doğru soylemiş giriş ve orta alt seviye kartlar ulkemizde ezicibi farlan satılıyor 1gb olsun yeter hesabı!!!

750-800 tl (HD5870) peynir ekmek diyenler var
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mcrnagen 9 yıl

DH Misafiri

İnsan karşısındakini kendi gibi gorurmus, asgari ucret alan bi insan nasıl 58xx serini veya 5770 alsın kaldıki 5750 parasını haketmiyor.Bi arkadaş doğru soylemiş giriş ve orta alt seviye kartlar ulkemizde ezicibi farlan satılıyor 1gb olsun yeter hesabı!!!

parası yoksa almayacak arkadaşım.parası yoksa gider fx5200 alır
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alito 9 yıl
casper ve exper için basıyor o kartları
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showstopper41 9 yıl
Quad CF destekli giriş seviyesi ekran kartı olarak HD5390 bile çıkabilir.
Çıkmadık bir tek bu kaldı.
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DH Misafiri 9 yıl

necrocyber abi anlayamadım şimdi. 5550 yerine 5750 yada 5770 almak nasıl mantıklı oluyor? 5550 80dolarken 5750 en az 140, 5770 175dolar. 2 kat fark var arada. burda mantık nerde?
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CoreXXX 9 yıl
çoğuna kart komik geliyor ama adet olarakda en fazla orta kartlar satılıyor.5450 5550 5570 5670 gibi kartlar üst seviyelerden çok daha adetli satılır
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Tolgá 9 yıl
gereksiz kart bence
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Mertcan. 9 yıl
Nvidia gibi pazarı soğutmaktansa adamlar hem teknolojiyi ilerlettiler hem de ürün çeşitliliğini artırarak geliştirdikleri teknolojinin herkese hitap etmesini sağlıyorlar.Tebrikler gerçekten AMD-ATi'a.
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NecroCyber-777 9 yıl

Mertcan.

Nvidia gibi pazarı soğutmaktansa adamlar hem teknolojiyi ilerlettiler hem de ürün çeşitliliğini artırarak geliştirdikleri teknolojinin herkese hitap etmesini sağlıyorlar.Tebrikler gerçekten AMD-ATi'a.


olay bence ürün çeşitliliğinden cok eldeki gpular tüketmek gibi geliyor bana
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tokatli6061 9 yıl
GPU zar boyutu küçük diye akşamdan sabaha kart tasarlıyo adamlar Nvidia'nın fermilerinide millet iyice unuttu sanırım herkes umudu kesti artık.
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Olur Öyle Şeyler 9 yıl

fx57

modeline göre 80 doların altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.



kesin 79 dolardan piyasaya çıkar pinti ati
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koxp94 9 yıl
5570 varken ne gereği vardı derken aklıma maliyet geldi
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Confusion 9 yıl
AMD hiçbir seviyede boşluk bırakmadan piyasayı domine ediyor bence takdir etmek lazım
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