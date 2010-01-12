ATi Radeon HD 5670, 14 Ocak'ta lanse ediliyor

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ATi Mobility Radeon HD 5000 serisiyle dizüstü bilgisayarlar için endüstride ilk defa DirectX 11 destekli grafik çözümlerini lanse eden AMD hız kesmiyor. Firmadan gelen bilgilere göre masaüstü sistemler için hazırlanan DirectX 11 destekli 6. model olarak Radeon HD 5670, 14 Ocak'ta lanse ediliyor. Radeon HD 5800 serisinde Cypress, 5700 serisinde ise Juniper GPU'larını kullanan AMD, Radeon HD 5600 serisinde ise Redwood kod adını verdiği yeni GPU'yu kullanıyor. Diğerleri gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DX11 destekli GPU, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 400x paralel işlem birimiyle geliyor.

512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı bellek kapasitesiyle lanse edilecek ATi Radeon HD 5670 modelinde 20x doku birimine yer veriliyor. Referans tasarımlı model ile birlikte üretici firmaların özel çözümlerini lanse edeceği yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire, yüksek tanımlı video hızlandırma içinse Unified Video Decoder 2.0 teknolojisine destek sunuyor. Çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymayan ve üretici tercihine bağlı olarak D-Sub, DVI, HDMI veya DisplayPort konnektörleriyle gelmesi beklenen Radeon HD 5670, ön-sipariş listelerinde 79 Avro seviyesinden yer almaya başlamış durumda.