ATi Radeon HD 5670, 14 Ocak'ta lanse ediliyor

ATi Mobility Radeon HD 5000 serisiyle dizüstü bilgisayarlar için endüstride ilk defa DirectX 11 destekli grafik çözümlerini lanse eden AMD hız kesmiyor. Firmadan gelen bilgilere göre masaüstü sistemler için hazırlanan DirectX 11 destekli 6. model olarak Radeon HD 5670, 14 Ocak'ta lanse ediliyor. Radeon HD 5800 serisinde Cypress, 5700 serisinde ise Juniper GPU'larını kullanan AMD, Radeon HD 5600 serisinde ise Redwood kod adını verdiği yeni GPU'yu kullanıyor. Diğerleri gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DX11 destekli GPU, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 400x paralel işlem birimiyle geliyor.
512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı bellek kapasitesiyle lanse edilecek ATi Radeon HD 5670 modelinde 20x doku birimine yer veriliyor. Referans tasarımlı model ile birlikte üretici firmaların özel çözümlerini lanse edeceği yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire, yüksek tanımlı video hızlandırma içinse Unified Video Decoder 2.0 teknolojisine destek sunuyor. Çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymayan ve üretici tercihine bağlı olarak D-Sub, DVI, HDMI veya DisplayPort konnektörleriyle gelmesi beklenen Radeon HD 5670, ön-sipariş listelerinde 79 Avro seviyesinden yer almaya başlamış durumda.
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Zira 5750 4770'e çok daha yakın.
Kanımca bu kart yaklaşık 9600GT-GT240 ayarında olacaktır.Özellikle GT240 ile kapışacaktır.
Ama GT240 alırım diyen arkadaşın kararına saygı duyarım fakat HD4770 fiyatına satılan ama 9600GT ile anca yarışabilen bir karta para verecektir.
4670'ten performanslı olur o kadar da ezmeyin kartı... En azından 400x SP ve GDDR5 bellek var.
HD4670-4770 arasında performans verir.
Mevcut oyunların hemen hemen hepsini tatmin edici bir seviyede çalıştırır.
Mevcut bilgisayarların çoğunda yer alan 250-350 W PSU'lar yeterli gelir.
Elektrik tüketimi düşük olur, ısınma problemi de olmaz.
Yani, tam kalender işi bir ekran kartı olur.
Bütün düşük bütçeli, gani gönüllü, kanaatkar arkadaşlara bu kartı takip etmelerini tavsiye ederim.
Tahminlerim doğru çıkarsa, yaz aylarında bu kartla ekonomik bir oyun bilgisayarı toplamayı düşünüyorum.
5770'in 4870'in rakibi olabiliyorsa
muhtemelen 5670; 4770'in rakibi olacağını düşünürsek aynı zamanda 8800gt'ye bile rakip olabilir.
Aynı zamanda Dx 11 destekli.
İlk defa bir firma giriş seviyesinden uç seviyeye tüm segmentlerdeki ürünlerini, diğer firmanın ürünlerinin çıkış tarihi bile belli olmadan, piyasaya sunuyor. Bakalım Nvidia bu sene içinde ürün gamını tamamlayabilecek mi?