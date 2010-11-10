ATi Radeon HD 5970'in fiyatı 100 Avro ucuzladı

Bunun bir grafik hatası olup olmadığını henüz bilmiyoruz ancak ilgili fiyat motorundaki tüm parametreler doğru işliyorsa, ekran kartları için bir seferde yapılan en ciddi indirimlerden biriyle karşı karşıyayız. Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi olan GeForce GTX 580'i lanse etmesiyle birlikte Radeon HD 5970'te ciddi bir indirim oldu.
Henüz AMD tarafından yapılmış resmi herhangi bir fiyat indirimi olmasa da, dünyanın en hızlı kartı unvanını korumayı sürdüren çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelinde, Avrupa fiyatı 390 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Henüz tüm üreticiler tarafından yapılmış bir indirim olmasa da Sapphire'in modeli bir günde 100 Avro ucuzladı.
GeForce GTX 580'in lanse edildiği 9 Kasım'da yani dün, 491 Avro'dan 389 Avro'ya düşen Radeon HD 5970, bu noktada 450 Avro ve üzeri fiyatlarla sunulan GeForce GTX 580'inin pazar performansına ciddi şekilde elde edebilir. Şimdi gözler AMD cephesinde zira HD 6900 lansmanından önce ya da eş zamanlı olarak HD 5800/5900 serisinde indirime gidilebileceği söyleniyor.
http://geizhals.at/a483191.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben diyorum ekran kartı kısmını nvidia ve amd olarak ikiye ayrılsın.Nvidiacı amdye yazmasın amdci nvciye yazmasın.
Ha arkadaşın belirttiği gibi bide gönlü kesinlikle nvidiada olan fakat ati kart kullananan ilk fırsatta amdye pislik atanlarda yok değil(laf ortayadır kesinlikle kişisel değildir alınmayın)
Aynı şekilde nvidia kullanıp nvidiaya pislik atanda mevcut
Sonuç olarak gözüküyorki en olumlu en güzel yorum yapan bizlerde ne kadar tarafsızız desekte taraf tutuyoruz.
İşin fanatiklik kısmı alım satım önerileri ve performans değerlendirmelerinde çıkıyor.Yaw bırakın millet ne alırsa alsın para onun zevk onun.
Bir diğer mesele ise gerçeği bilmesine rağmen sırf olay çıkartmak için yazan arkadaşlar.Bundan bir ay önce bir arkadaş bendeki 5970 i gtx260 la geçebilceğine o kadar inanmıştı ki akla zarar gerçekten.
Tekrar değinmek istiyorum ekran kartı bölümünün ikiye ayrılması herkesin hayrınadır.Her bir bölüme 1 admin çok rahat işi götürecektir.
Bir diğer çözüm yolu resmi test sonuçlarının altına yorum yapılması yasaklanabilir.
Dedikodu yazılarını veya haberlerini sadece adminlerin yapmasına izin verilmelidir.(Aynı yazıları bende yazdım arkadaşlarımda annide yazmıştır)
Bir 5970 kullanıcısı olarak gtx 580 çıkması beni ilgilendiren bir durum değildir.Eğer ciddi alıcı olursam düşünürsem yazı bile yazmam kimsenin düşüncesine bakmam testlere bakar gider alırım.Kimseyide onu bunu al diye yönlendirmem.
Sonuç olarak saygısızlık-terbiyesizlik hem nvidia hemde ati tarafında mevcut olup bölümün 2 ye ayrılması en doğru çözüm olcaktır.
Bügün ati fanıyım diyen (mete ve esasen en az mete kadar nvidia fanı olduğunu bilidiğim veya bildiğimiz nicklerini buraya çok kolay yazarım) bölümün geleceği için dikkatli olmaları gerekmektedir.
Birşey farketmez abi, bu insanlar böyle oldukça hiçbirşey farketmez.
Aha konu açtık insanlar dostca geçinsin, örnek olunsun, dost olunsun diye birçok kişi üye oldu, katıldı, kimsede tık yok (nvidia kullanan arkadaşların büyük çoğunluğu katılmadı onlarada burdan teşekkürler adamları kendim gittim davet ettim) konunun başarılı olması için %90'ı hiçbirşey yapmadı, katılıyorum, katılıyorum diyenler,sevdiğim sevmediğim bütün üye olanlara diyorum neye katıldınız arkadaş? Ne yaptınız, kendi konularınızda yazdığınız vs' leri geyikleri bu konuda yazdınız mı yok...
Ha yazsanız bana ne olur, yazmasanız ne olur, ne kazanırım HİÇBİRŞEY.. musakka'yı hariç tutuyorum bunlardan ve birkaç kişi , yazsaydınız konu üst olsaydı, bugün eleştirdiğiniz insanlara belki ibret olurdu, örnek olurdu ama yok siz bunu istemiyorsunuz, neden ;
Bunlar birbirini istemiyor, bunlar birbirine düşman, kedi ile köpek gibi, adam olmazlar...
konuları ayırsan ne olacak yine girerler birbirlerinin konularına...
ÇÜNKÜ BUNA LAYIKSINIZ.. HEPİNİZ, HEPİMİZ BENDE, SENDE BUNU OKUYANDA, YAZANDA, SİNİRLENEN DE... O YÜZDEN ŞİKAYET ETMEKTENSE EN İYİSİ ALIŞMAYA BAKIN... (LAFIM SANA DEĞİL EMRE, nefret ettim artık)
hadi yazın şimdi, doldurun sayfaları...
AMD 5970 serisi ekran kartlarına yapılan 100 EURO gibi bir fiyat indirimi her ne kadar güzel de görünse, ülkemizde bu indirimin nasıl ve ne zaman yansıyacağını doğrusu merak ediyorum.
tabi buda 6970 iyi bir performans verecegi anlamınada gelebilir