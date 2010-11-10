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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5970'in fiyatı 100 Avro ucuzladı

8 yıl
42,9b
1
70
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5970'in fiyatı 100 Avro ucuzladı
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Bunun bir grafik hatası olup olmadığını henüz bilmiyoruz ancak ilgili fiyat motorundaki tüm parametreler doğru işliyorsa, ekran kartları için bir seferde yapılan en ciddi indirimlerden biriyle karşı karşıyayız. Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi olan GeForce GTX 580'i lanse etmesiyle birlikte Radeon HD 5970'te ciddi bir indirim oldu.

Henüz AMD tarafından yapılmış resmi herhangi bir fiyat indirimi olmasa da, dünyanın en hızlı kartı unvanını korumayı sürdüren çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelinde, Avrupa fiyatı 390 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Henüz tüm üreticiler tarafından yapılmış bir indirim olmasa da Sapphire'in modeli bir günde 100 Avro ucuzladı.

GeForce GTX 580'in lanse edildiği 9 Kasım'da yani dün, 491 Avro'dan 389 Avro'ya düşen Radeon HD 5970, bu noktada 450 Avro ve üzeri fiyatlarla sunulan GeForce GTX 580'inin pazar performansına ciddi şekilde elde edebilir. Şimdi gözler AMD cephesinde zira HD 6900 lansmanından önce ya da eş zamanlı olarak HD 5800/5900 serisinde indirime gidilebileceği söyleniyor.

ATi Radeon HD 5970'in fiyatı 100 Avro ucuzladı
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http://geizhals.at/a483191.html Yorum Yaz
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vidoko 8 yıl
5970 in birazdaha düşmesi lazım ozman çok az bir fark olursa kullanıcılar gtx580 e yönelebilir..
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ghost recon advanced 8 yıl
helal olsun sonunda nasıl olupta insafa geldiler 100 euroluk bi indirim yaptılar aslında biraz dahada indirebilirlersonuçta şuanda ağım şağım bir kaç tane oyun var konsollar yüzünden pc ye doğru dürüst oyunda çıkmıyorki
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H.E.B Sup 8 yıl
Asıl Fanatikler-Gizli Fanatikler-Pislik Fanatikler -Terbiyesiz Saygısız Fanatikler daha bir sürü yazılabilir.

Ben diyorum ekran kartı kısmını nvidia ve amd olarak ikiye ayrılsın.Nvidiacı amdye yazmasın amdci nvciye yazmasın.

Ha arkadaşın belirttiği gibi bide gönlü kesinlikle nvidiada olan fakat ati kart kullananan ilk fırsatta amdye pislik atanlarda yok değil(laf ortayadır kesinlikle kişisel değildir alınmayın)

Aynı şekilde nvidia kullanıp nvidiaya pislik atanda mevcut

Sonuç olarak gözüküyorki en olumlu en güzel yorum yapan bizlerde ne kadar tarafsızız desekte taraf tutuyoruz.

İşin fanatiklik kısmı alım satım önerileri ve performans değerlendirmelerinde çıkıyor.Yaw bırakın millet ne alırsa alsın para onun zevk onun.

Bir diğer mesele ise gerçeği bilmesine rağmen sırf olay çıkartmak için yazan arkadaşlar.Bundan bir ay önce bir arkadaş bendeki 5970 i gtx260 la geçebilceğine o kadar inanmıştı ki akla zarar gerçekten.

Tekrar değinmek istiyorum ekran kartı bölümünün ikiye ayrılması herkesin hayrınadır.Her bir bölüme 1 admin çok rahat işi götürecektir.

Bir diğer çözüm yolu resmi test sonuçlarının altına yorum yapılması yasaklanabilir.

Dedikodu yazılarını veya haberlerini sadece adminlerin yapmasına izin verilmelidir.(Aynı yazıları bende yazdım arkadaşlarımda annide yazmıştır)

Bir 5970 kullanıcısı olarak gtx 580 çıkması beni ilgilendiren bir durum değildir.Eğer ciddi alıcı olursam düşünürsem yazı bile yazmam kimsenin düşüncesine bakmam testlere bakar gider alırım.Kimseyide onu bunu al diye yönlendirmem.

Sonuç olarak saygısızlık-terbiyesizlik hem nvidia hemde ati tarafında mevcut olup bölümün 2 ye ayrılması en doğru çözüm olcaktır.

Bügün ati fanıyım diyen (mete ve esasen en az mete kadar nvidia fanı olduğunu bilidiğim veya bildiğimiz nicklerini buraya çok kolay yazarım) bölümün geleceği için dikkatli olmaları gerekmektedir.
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Rwenzori 8 yıl
EMRES754

Asıl Fanatikler-Gizli Fanatikler-Pislik Fanatikler -Terbiyesiz Saygısız Fanatikler daha bir sürü yazılabilir.

Ben diyorum ekran kartı kısmını nvidia ve amd olarak ikiye ayrılsın.Nvidiacı amdye yazmasın amdci nvciye yazmasın.

Ha arkadaşın belirttiği gibi bide gönlü kesinlikle nvidiada olan fakat ati kart kullananan ilk fırsatta amdye pislik atanlarda yok değil(laf ortayadır kesinlikle kişisel değildir alınmayın)

Aynı şekilde nvidia kullanıp nvidiaya pislik atanda mevcut

Sonuç olarak gözüküyorki en olumlu en güzel yorum yapan bizlerde ne kadar tarafsızız desekte taraf tutuyoruz.

İşin fanatiklik kısmı alım satım önerileri ve performans değerlendirmelerinde çıkıyor.Yaw bırakın millet ne alırsa alsın para onun zevk onun.

Bir diğer mesele ise gerçeği bilmesine rağmen sırf olay çıkartmak için yazan arkadaşlar.Bundan bir ay önce bir arkadaş bendeki 5970 i gtx260 la geçebilceğine o kadar inanmıştı ki akla zarar gerçekten.

Tekrar değinmek istiyorum ekran kartı bölümünün ikiye ayrılması herkesin hayrınadır.Her bir bölüme 1 admin çok rahat işi götürecektir.

Bir diğer çözüm yolu resmi test sonuçlarının altına yorum yapılması yasaklanabilir.

Dedikodu yazılarını veya haberlerini sadece adminlerin yapmasına izin verilmelidir.(Aynı yazıları bende yazdım arkadaşlarımda annide yazmıştır)

Bir 5970 kullanıcısı olarak gtx 580 çıkması beni ilgilendiren bir durum değildir.Eğer ciddi alıcı olursam düşünürsem yazı bile yazmam kimsenin düşüncesine bakmam testlere bakar gider alırım.Kimseyide onu bunu al diye yönlendirmem.

Sonuç olarak saygısızlık-terbiyesizlik hem nvidia hemde ati tarafında mevcut olup bölümün 2 ye ayrılması en doğru çözüm olcaktır.

Bügün ati fanıyım diyen (mete ve esasen en az mete kadar nvidia fanı olduğunu bilidiğim veya bildiğimiz nicklerini buraya çok kolay yazarım) bölümün geleceği için dikkatli olmaları gerekmektedir.


Birşey farketmez abi, bu insanlar böyle oldukça hiçbirşey farketmez.
Aha konu açtık insanlar dostca geçinsin, örnek olunsun, dost olunsun diye birçok kişi üye oldu, katıldı, kimsede tık yok (nvidia kullanan arkadaşların büyük çoğunluğu katılmadı onlarada burdan teşekkürler adamları kendim gittim davet ettim) konunun başarılı olması için %90'ı hiçbirşey yapmadı, katılıyorum, katılıyorum diyenler,sevdiğim sevmediğim bütün üye olanlara diyorum neye katıldınız arkadaş? Ne yaptınız, kendi konularınızda yazdığınız vs' leri geyikleri bu konuda yazdınız mı yok...

Ha yazsanız bana ne olur, yazmasanız ne olur, ne kazanırım HİÇBİRŞEY.. musakka'yı hariç tutuyorum bunlardan ve birkaç kişi , yazsaydınız konu üst olsaydı, bugün eleştirdiğiniz insanlara belki ibret olurdu, örnek olurdu ama yok siz bunu istemiyorsunuz, neden ;


Bunlar birbirini istemiyor, bunlar birbirine düşman, kedi ile köpek gibi, adam olmazlar...
konuları ayırsan ne olacak yine girerler birbirlerinin konularına...

ÇÜNKÜ BUNA LAYIKSINIZ.. HEPİNİZ, HEPİMİZ BENDE, SENDE BUNU OKUYANDA, YAZANDA, SİNİRLENEN DE... O YÜZDEN ŞİKAYET ETMEKTENSE EN İYİSİ ALIŞMAYA BAKIN... (LAFIM SANA DEĞİL EMRE, nefret ettim artık)

hadi yazın şimdi, doldurun sayfaları...
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DH Misafiri 8 yıl
Yorum yazdğınızda, kurduğunuz cümleleri geçirirseniz daha güzel olacak. Bazılarının yorumlarından, neyi anlatmaya çalıştığı anlaşılmıyor. Lütfen buna dikkat edelim.
AMD 5970 serisi ekran kartlarına yapılan 100 EURO gibi bir fiyat indirimi her ne kadar güzel de görünse, ülkemizde bu indirimin nasıl ve ne zaman yansıyacağını doğrusu merak ediyorum.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
evet fiyat doğru dahada az olması gerekir bakınız metro2033 crysis wr minumum fpslerine göreceksiniz nedemek istediğimi bi çok site avarage sonuçlarını veriyor yazık.
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serkan1216 8 yıl
ne kadar oldu şuan fiyatı düşünce tl bazında.. tam 460 470 yada 6870 almayı düşünüyordum.
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H.E.B Sup 8 yıl
zaaa mete can :D
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Luc4sHood 8 yıl
Kendimce bir karar aldm 2011'in mayıs ayına doğru sistemimi toplayacağım böylece 6900 serisinin getirdiği indirimlerden faydalanmış olurum.Yanlışmıyım ?
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Rojev 8 yıl
Çok Güzel Hareketler Bunlar
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Kloroform 8 yıl
68** serisi çıktığında bu indirimin gelmesi gerekiyordu. Zira daha ucuza daha yüksek performans elde edilebiliyor.
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Father Torque 8 yıl
580'nin başarılı bir kart olduğunun en kesin delili AMD'nin yapacağı indirimlerdi. Gerçi resmi bir indirim değilmiş ama farketmez. Benzer bir gayrıresmi indirimi de NVidia 460 ve 470 serisi kartlarda yapmak zorunda kalmıştı 6800 serisi karşısında. Gerçi NVidia'nın bile başarısını kabul ettiği 6800 serisini çöp kart olarak görenler var hala aramızda.
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apokoc 8 yıl
süper indirim . zaten bu tür indirimler herkes tarafından tahmin ediliyor . Daha 5800 serisi için indirimler gelecektir (:
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ceycey11 8 yıl
indirsinlerde cf yapalım bi de ona bakalım nasılmış
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sadtneverdie 8 yıl
gtx580 tek başına neredeyse 5970 le yarışacak hale gelince mecburen indirim :)
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UzmaN345 8 yıl
İyi haber ama 6000 serisi gelirken çok normal
tabi buda 6970 iyi bir performans verecegi anlamınada gelebilir
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sonsuzuncu 8 yıl
benzer haberleri diğer 5 serisi kartlardan bekliyoruz. :)
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