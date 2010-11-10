ATi Radeon HD 5970'in fiyatı 100 Avro ucuzladı

Bunun bir grafik hatası olup olmadığını henüz bilmiyoruz ancak ilgili fiyat motorundaki tüm parametreler doğru işliyorsa, ekran kartları için bir seferde yapılan en ciddi indirimlerden biriyle karşı karşıyayız. Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi olan GeForce GTX 580'i lanse etmesiyle birlikte Radeon HD 5970'te ciddi bir indirim oldu.

Henüz AMD tarafından yapılmış resmi herhangi bir fiyat indirimi olmasa da, dünyanın en hızlı kartı unvanını korumayı sürdüren çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelinde, Avrupa fiyatı 390 Avro seviyesine kadar gerilemiş durumda. Henüz tüm üreticiler tarafından yapılmış bir indirim olmasa da Sapphire'in modeli bir günde 100 Avro ucuzladı.

GeForce GTX 580'in lanse edildiği 9 Kasım'da yani dün, 491 Avro'dan 389 Avro'ya düşen Radeon HD 5970, bu noktada 450 Avro ve üzeri fiyatlarla sunulan GeForce GTX 580'inin pazar performansına ciddi şekilde elde edebilir. Şimdi gözler AMD cephesinde zira HD 6900 lansmanından önce ya da eş zamanlı olarak HD 5800/5900 serisinde indirime gidilebileceği söyleniyor.

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