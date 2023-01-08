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    Çin 160 km/s hıza çıkabilen Hidrojen trenini geliştirdi

    Dünyanın yenilenebilir enerji kullanarak elektrik üretim kaynaklarını en hızlı artıran ülkesi olan Çin, hidrojeni kullanarak dizele bağımlı olmaktan kurtulmak üzere.
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    Elektrikli olmayan hatlarda çalışan dizel trenleri yenilenebilir enerjiye çevirmek oldukça zor bir görev. Bu iş için en uygun çözüm ise hidrojen yakıtı. Yakıt hücresi ile çalışan trenler depolarında bulunan hidrojeni tekrar oksijen ile birleştirirken üretilen elektrik ile elektrik motorlarını çalıştırarak yol kat ederler. Bu enerji yenilenebilir olduğu için ithal edilmesine gerek duyulmaz ve dışa bağımlılığı azaltabilir.

    Yenilenebilir enerjinin epey fazla olduğu ve çok güneşli ya da rüzgarlı havalarda fazladan üretilen elektriği ne yapacağını düşünmeye başlayan Almanya, geçtiğimiz aylarda ilk hidrojen ile çalışan trenlerini devreye sokmuştu. Bu trenler 130 kg’lık yakıt tankı ile gün boyunca 800 km çalışabiliyor. Üstelik gerektiğinde tekrar doldurulması sadece 20 dk sürmekte.

    atık enerjiden beslenen hidrojen treni Tam Boyutta Gör

    Çin, hidrojen yakıtlı trenleri yolcu ve yük trenlerinde kullanmaya başlıyor. İstasyonlarda yakıt olarak kullanılacak hidrojen ise bölgedeki kimya endüstrisinin üretim sonrası ellerinde kalan yan ürün olması ise ilginç. Hidrojenin alternatifi ise hat üzerine elektrik döşemek ama bu trafiğin az ve uzun hatlarda çok anlamlı değil. Diğer bir çözüm de bataryalı trenler ama bu da trenin yüksek ağırlığı ve bataryaların bu nedenle ciddi ağır olacak olması onları 100 km üzeri hatlarda verimsiz kılıyor.

    Hidrojen oluşturmak ve onu tekrar elektrik üretmek için kullanınca enerjinin sadece %30 kadar kısmı geri alınsa bile enerjiyi direkt kendi ekonomik çarkları içinde üretmek isteyen ülkeler için büyük güvenlik sağlamakta. Üstelik bu teknoloji yenilenebilir enerjinin dalgalanmasını dengelemek için kullanılabilir. Avrupa’da bu nedenle hali hazırda elektrik, fazla üretildiği zamanlarda bedavaya, hatta bazen teşvikler nedeniyle eksi fiyata bile düşebilmekte. Bu zamanlarda üretilen hidrojen ile boşa gidecek elektriktiği tren, kamyon,doğalgaz hatlarından kullanılması bir çok şeyi başarabilir.

    Çin’de bildiğiniz gibi aşırı derecede dışarıdan gelecek enerjiye bağımlı bir ülke. Sırf bu yüzden arada sırada enerji krizine girmekte. Buna çözüm olarak da her daim  kendi enerjilerini üretmeye çalışıyorlar. Ülke bununla alakalı olarak inanılmaz Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

    Telif hakları tamamen Çinli şirketlere ait olan 160 km/s hıza çıkan tren tek dolumda 600 km menzile ve 1502 yolcu kapasitesine sahip. Tren Çin’in Fuxing Kurşun trenlerinin farklı bir versiyonu olmuş.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 2 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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