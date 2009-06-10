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ATi'nin DirectX 11 destekli GPU'ları Evergreen kod adıyla tanımlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'nin DirectX 11 destekli GPU'ları Evergreen kod adıyla tanımlanıyor
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AMD-ATi'nin üzerinde çalıştığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için detaylar da yavaş yaaş netleşmeye devam ediyor. Bilindiği üzere AMD-ATi'nin çözümleri RV8xx, Nvidia'nın üzerinde çalıştığı modeller ise GT3xxx serisi kod adlarıyla anılıyordu. Ancak gelen bilgilere göre firmalar yeni nesil GPU'larında kod adı uygulamasını da değiştiriyorlar. Zira gelen bilgilere göre giriş seviyesinden en yüksek performanslı çözümlerine kadar AMD-ATi'nin DirectX 11 jenerasyonu Evergreen olarak anıldığı belirtiliyor.

Firmanın kod adı uygulamasında değişikliğe gittiği ancak RV8xx jenerasyonu DirectX 11 destekli yeni ekran kartları için isimlendrmede değişiklik olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor zira daha önceki haberlerimizde de zaman zaman dile getirdiğimiz üzere firmanın yeni nesil ekran kartları, takip edilen geleneksel isimlendirme politikası çerçevesinde Radeon HD 5000 serisi altında anons edilmesi beklenirken kod adı uygulamasında yapılan değişikliğin isimlendirmeye nasıl yansıyacağı ise şimdiden cevabı merak edilen sorular arasına girdi bile.

ATi'nin DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunun 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile aynı dönemde anons edilmesi bekleniyor.


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iscanthere 10 yıl
ati dx11 ve w7 aynı anda çıkarsa çok iyi olur.
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Python 10 yıl
5000 serisi olarak anons edilme oranı bir hayli yüksek bakalım beklemedeyiz
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fx57 10 yıl
@Source, Radeon ismine birşey olmaz ama kartlar 5000 serisi olarak mı anons edilir işte orası henüz net değil.
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Source 10 yıl
İsmi değişmesin bence yılların kartı Radeon


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