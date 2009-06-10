ATi'nin DirectX 11 destekli GPU'ları Evergreen kod adıyla tanımlanıyor

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AMD-ATi'nin üzerinde çalıştığı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için detaylar da yavaş yaaş netleşmeye devam ediyor. Bilindiği üzere AMD-ATi'nin çözümleri RV8xx, Nvidia'nın üzerinde çalıştığı modeller ise GT3xxx serisi kod adlarıyla anılıyordu. Ancak gelen bilgilere göre firmalar yeni nesil GPU'larında kod adı uygulamasını da değiştiriyorlar. Zira gelen bilgilere göre giriş seviyesinden en yüksek performanslı çözümlerine kadar AMD-ATi'nin DirectX 11 jenerasyonu Evergreen olarak anıldığı belirtiliyor.

Firmanın kod adı uygulamasında değişikliğe gittiği ancak RV8xx jenerasyonu DirectX 11 destekli yeni ekran kartları için isimlendrmede değişiklik olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor zira daha önceki haberlerimizde de zaman zaman dile getirdiğimiz üzere firmanın yeni nesil ekran kartları, takip edilen geleneksel isimlendirme politikası çerçevesinde Radeon HD 5000 serisi altında anons edilmesi beklenirken kod adı uygulamasında yapılan değişikliğin isimlendirmeye nasıl yansıyacağı ise şimdiden cevabı merak edilen sorular arasına girdi bile.

ATi'nin DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunun 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile aynı dönemde anons edilmesi bekleniyor.