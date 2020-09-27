Atlanta merkezli şirket, 225 km/s hıza ulaşan ve kendini havada şarj eden dron üretecek

Tam Boyutta Gör Günümüzde kamu görevlilerinin sıklıkla kullanmaya başladığı dronlar, görev yapan personelin işini kolaylaştırırken icra edilen görevin mahiyetine göre birçok sorumluluğu da yerine getirebiliyor. Çoğunlukla pille çalışan bu araçların en büyük dezavantajlarından biri ise sınırlı pil kapasiteleri nedeniyle uzun süreli kullanımlarının mümkün olamaması olarak karşımıza çıkmakta. Ancak bu durum yakında değişebilir.

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Atlanta merkezli dron üreticisi Sonin Hybrid, Sonin Hybrid Recruit adını verdiği ve ilk müdahale görevleri için tasarladığı dron, üç saatten fazla süreyle havada kalma ve 225 km/s hıza ulaşma gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Recruit adlı dron, şirketin patentini de aldığı benzin ve pil çözümü ile kendini havadayken şarj edebiliyor. Recruit’in karbon fiber gövdesi ile hafif iskelet yapısı aracın uzun sürede havada kalmasını sağlayan diğer özellikleri oluşturmakta. 30x optik/12x dijital yakınlaştırma yapabilen ve 4K görünütü alabilen kameranın hareketli hedef izleme özelliği bulunurken gece görüş özellikli FLIR kamera, projektör ve topluluğa hitap etmek için kullanılan hoparlör gibi ekipman dronun diğer kabiliyetleri.

Sonin Hybrid’in kurucusu Curtis Foster, ilk müdahale dronu ile ilgili yaptığı açıklamada “Dronların hibrit güç sistemleriyle ilgili tasarımı tamamlamak üzereyken kendi iskeletimizi tasarlayarak aracın menzilini artırabileceğimizi fark ettik. Aklımıza gelen diğer soru ise “Kimin için?” oldu. Zira piyasada çok fazla ticari dron vardı fakat pek azı ilk müdahale için tasarlanmıştı. Kovid-19 pandemisinden hemen önce, Recruit’e en çok polis ve itfaiye ekiplerinin ihtiyaç duyacağına karar verdik ve tasarımıza buna göre devam ettik” ifadelerini kullandı.

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ABD içinde bir Beta programına başlamayı planlayan şirket, bu kapsamda farklı şehirlerdeki polis ve itfaiye birimleriyle iş birliği yapacak. Yakında, bilimkurgu filmlerindeki gibi olay yerlerinde karşımıza ilk bu tür dronlar çıkabilir.

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