TUSAŞ ile GE Aerospace arasında F110 motoru anlaşması imzalandı

Bu motor özelindeki iş birliği esasında oldukça önemli. F-16 ve F-15’lerin yanı sıra bu motor halihazır MMU KAAN’da da kullanılıyor. TUSAŞ KAAN’ın ilk 20 adetlik üretiminde de yine F110 motorlarının kullanılması planlanılıyor.
TEI ve GE Aerospace arasında önemli anlaşma
Anlaşma kapsamında TEI, lisans kapsamına giren bir dizi ülke için F110 Motor MRO hizmetleri sağlayabilecek. Artık OEM'in (GE) tedarikçi ağında bölgesel F110 Deposu olarak tanınan TEI, Motor Yapısal Bütünlük Programı ve Hizmet Ömrü Uzatma Programı ile ilgili görevleri yerine getiriyor olacak.
TEI, F110 motorları için en büyük parça üreticilerinden biri olmasının yanı sıra GE'nin Black Hawk, Seahawk, Super Cobra ve Apache helikopterlerinde kullanılan T700 için sadece Türkiye'de değil birçok ülkede lisanslı MRO tesisi konumunda. F16 ve F15 savaş uçaklarında kullanılan GE'nin F110 motoru ile Barbaros, Gabya ve İSTİF sınıfı fırkateynler (MİLGEM-I), Ada sınıfı (MİLGEM) korvetler ve DİMDEG filosu akaryakıt ikmal gemisinde kullanılan GE'nin LM2500 gaz türbinleri de yine bunlara dahil durumda.