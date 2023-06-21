TUSAŞ ile GE Aerospace arasında F110 motoru anlaşması imzalandı

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen savunma gücü üreticilerinden biri olan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), uzun yıllara dayanan deneyimini General Electric Aerospace ile ortak olarak Türk savunma sanayisini desteklemek için kullanıyor. TEI ve GE Aerospace uzun yıllardır başarılı bir iş birliği yürütüyor ve şimdi F110 motorunun küresel olarak hizmet içi desteğinin desteklenmesinde kritik bir rol oynamaya hazırlanıyor.

Bu motor özelindeki iş birliği esasında oldukça önemli. F-16 ve F-15’lerin yanı sıra bu motor halihazır MMU KAAN’da da kullanılıyor. TUSAŞ KAAN’ın ilk 20 adetlik üretiminde de yine F110 motorlarının kullanılması planlanılıyor.

TEI ve GE Aerospace arasında önemli anlaşma

Anlaşma kapsamında TEI, lisans kapsamına giren bir dizi ülke için F110 Motor MRO hizmetleri sağlayabilecek. Artık OEM'in (GE) tedarikçi ağında bölgesel F110 Deposu olarak tanınan TEI, Motor Yapısal Bütünlük Programı ve Hizmet Ömrü Uzatma Programı ile ilgili görevleri yerine getiriyor olacak.

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Dr. Mahmut Faruk Akşit, "F110 MRO tedarikçi ağında 'Bölgesel Depo' olarak yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz ve F110 operatörlerinin hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için uzun vadeli ortağımız GE ile birlikte çalışmaya hevesliyiz. Artan talepler nedeniyle kapasite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, F110 motorları için zamanında teslimat, en yüksek kalite standartları, düşük geri dönüş süreleri ve rekabetçi fiyat seviyeleri ile sınıfının en iyisi hizmetimizi sunmaya kararlıyız." dedi.

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Tam Boyutta Gör GE Aerospace Askeri Sistemler Savaş ve Eğitim Motorları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Shawn Warren, "F110 müşterilerimiz için küresel çapta MRO hizmeti sağlayıcısı olarak güçlü bir itibara sahip olan TEI ile uzun süredir devam eden ilişkimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, uluslararası F110 operatörlerimizin bölgede gelişmiş destek ve hizmetlere sahip olmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TEI, F110 motorları için en büyük parça üreticilerinden biri olmasının yanı sıra GE'nin Black Hawk, Seahawk, Super Cobra ve Apache helikopterlerinde kullanılan T700 için sadece Türkiye'de değil birçok ülkede lisanslı MRO tesisi konumunda. F16 ve F15 savaş uçaklarında kullanılan GE'nin F110 motoru ile Barbaros, Gabya ve İSTİF sınıfı fırkateynler (MİLGEM-I), Ada sınıfı (MİLGEM) korvetler ve DİMDEG filosu akaryakıt ikmal gemisinde kullanılan GE'nin LM2500 gaz türbinleri de yine bunlara dahil durumda.

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TUSAŞ ile GE Aerospace arasında F110 motoru anlaşması imzalandı