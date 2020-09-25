Göktuğ Hava-Hava Füze projesi başarıyla ilerliyor

Tam Boyutta Gör

401'inci Test Filo tarafından kullanılan ve teste tabii tutulan Göktuğ Hava-Hava Füze Sistemlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde 101’inci Havada Yakıt İkmali Filo Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı ile yakıt ikmali gerçekleştiren 401'inci Filo'ya ait F-16 savaş uçağının yerli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzesini taşıdğı görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Türk roketi uzaya çıktı! Roketsan'dan tarihi ilk"

TÜBİTAK SAGE tarafından sürdürülen proje iki üründen oluşuyor. Gökdoğan (Görüş Ötesi) ve Bozdoğan (Görüş İçi) Hava-Hava Füze ailesinden oluşan Göktuğ Hava-Hava Füze Sistemleri projesi, Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamınd başlatışmıştı.

Envanterde bulunan ve aktif olarak kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder hava-hava füzelerinin yerini alacak iki füzenin atışlı testlerine 2021 yılında başlanması ve seri üretime de 2021 yılının sonunda geçilmesi hedefleniyor.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1309378086203523073?s=20

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.