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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Göktuğ Hava-Hava Füze projesi başarıyla ilerliyor

    TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen Göktuğ Hava-Hava Füze Sistemleri projesi başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, uçuş testi aşamasındaki projenin görüntülerini paylaştı.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Göktuğ Hava-Hava Füze projesi başarıyla ilerliyor
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    401'inci Test Filo tarafından kullanılan ve teste tabii tutulan Göktuğ Hava-Hava Füze Sistemlerinin yeni görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde 101’inci Havada Yakıt İkmali Filo Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı ile yakıt ikmali gerçekleştiren 401'inci Filo'ya ait F-16 savaş uçağının yerli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzesini taşıdğı görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk roketi uzaya çıktı! Roketsan'dan tarihi ilk"

    TÜBİTAK SAGE tarafından sürdürülen proje iki üründen oluşuyor. Gökdoğan (Görüş Ötesi) ve Bozdoğan (Görüş İçi) Hava-Hava Füze ailesinden oluşan Göktuğ Hava-Hava Füze Sistemleri projesi, Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamınd başlatışmıştı.

    Envanterde bulunan ve aktif olarak kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder hava-hava füzelerinin yerini alacak iki füzenin atışlı testlerine 2021 yılında başlanması ve seri üretime de 2021 yılının sonunda geçilmesi hedefleniyor.



    https://twitter.com/tcsavunma/status/1309378086203523073?s=20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Normandia_06 (Yalçın ) 5 dk.
    Pardon da bu benim ne işime yarayacak ? Ülkeyi koruyacağım derken vatandaşını vergilerle, zamlarla haraca boğacaksan ne anlamı kaldı ki.
    Ülke korumak önce vatandaşını korumaktan geçer..
    + Zaten yeterince işgal ettiniz ülkeyi
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    WB 1 sa.
    Pkk, feto, hdp ve chp’liysen gelme, bu haberler seni uzer
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 sa.
    f16 ile yarışmaya hak bile kazanamazsın :)
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    berk768 2 sa.
    Hay maşallah,En etkili hava-hava füzeleriyle yarışıyoruz.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 sa. berk768
    daha atışlı test yapılmadan nereden anladın ilgili rakipleri ile yarışabildiğini?
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    th9 1 sa. yeni yorumcu berk768
    başladılar yine,birader amerika lazer atıyo ne karşılaştırmasından bahsediyon
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