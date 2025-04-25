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    Karşınızda elektrikli Slate Truck: Boya yok, dokunmatik ekran yok, manuel cam var

    Jeff Bezos’un desteklediği elektrikli araç girişimi Slate Auto, Truck adına elektrikli pickup modelini tanıttı. Slate Truck, boyasız gövde, dokunmatik ekransız ve manuel camlarıyla dikkat çekiyor.

    Elektrikli Slate Truck: Boya yok, ekran yok, manuel cam var Tam Boyutta Gör
    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından finansal olarak desteklenen Amerikan elektrikli araç girişimi Slate Auto, Tesla'nın tam tersi bir yaklaşımı benimseyerek piyasaya adım attı. Uygun fiyatlı, derinlemesine özelleştirilebilir ve oldukça analog bir yapıya sahip olan Slate Truck ekransız ve manuel pencere özellikleriyle dikkat çekiyor. Üstelik, Slate’in arabaları boyasız ve sürücüsünü ekran bağımlılığından uzak tutmayı vaat ediyor.

    Slate Auto, ilk elektrikli araç modeli olan Slate Truck’ı kısa bir süre önce tanıttı. Şirket, Slate Truck’ı federal elektrikli araç indirimiyle birlikte, 2026 sonuna kadar 20.000 doların altında bir fiyatla satışa sunmayı vaat ediyor. Slate Auto’nun CEO’su Chris Barman, araçlarının amacının, yıllardır vaat edilen ama bir türlü hayata geçirilemeyen uygun fiyatlı elektrikli araçları üretmek olduğunu belirtti.

    Slate Truck’ın özellikleri

    Slate’in elektrikli pickup’ı, temel modelde 52.7 kWh batarya paketiyle 240 km menzil sunuyor. Bu batarya, arka aksa yerleştirilmiş tek bir 150 kW motora güç veriyor. Bu motor sayesinde araç, 0-100’e 8 saniyede ulaşıyor ve maksimum hız da 145 km/s. Bu arada menzil endişesi duyanlar için daha büyük bir batarya seçeneği de mevcut. Bu seçenekle aracın menzili yaklaşık 386 km kadar çıkabiliyor. Truck, otuz dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.

    Elektrikli Slate Truck: Boya yok, ekran yok, manuel cam var Tam Boyutta Gör
    Yine de, Slate’in Truck adlı pickup’ı daha büyük ve güçlü rakipleriyle kıyaslandığında halen daha küçük boyutlarda kalıyor. Ford F-150 gibi büyük araçlarla karşılaştırıldığında, Slate’in taşıma kapasitesi daha düşük. Yine de, 635 kg taşıma kapasitesi ve 453 kg çekiş kapasitesiyle günlük kullanım için yeterli görünüyor.Slate Truck ayrıca, 5 yıldızlı çarpışma derecesini hedefleyecek ve aktif acil frenleme, ileri çarpışma uyarısı ve sekiz hava yastığına sahip olacak. Slate Truck ayrıca, 5 yıldızlı çarpışma derecesini hedefleyecek ve aktif acil frenleme, ileri çarpışma uyarısı ve sekiz hava yastığına sahip olacak.

    Derinlemesine özelleştirme

    Elektrikli Slate Truck: Boya yok, ekran yok, manuel cam var Tam Boyutta Gör
    Slate Auto’nun en dikkat çeken özelliği, aracını kişiselleştirme konusunda sunduğu seçenekler. Şirket, alıcıların araçlarını tamamen kendilerine göre şekillendirmeleri için 100'den fazla aksesuar sunmayı vaat ediyor. Bu aksesuarlar, işlevsel olabildiği gibi estetik de olabiliyor. Ayrıca, Slate, aracın boyasız olmasını tercih ediyor. Bu da aslıdan kişiselleştirmeye yönelik bir şey. Bu arada araç, standart haliyle iki kişilikken istendiği takdirde özelleştirme ile 5 kişilik bir SUV’a dönüştürülebiliyor.

    Slate, aracın adını değiştirme özgürlüğü dahi sunuyor ve kullanıcılar, araçlarının arka kapağına istedikleri şeyi yazma imkanına sahipler. Slate, araç sahiplerine, her türlü özelleştirmenin kolayca yapılabileceği bir deneyim sunmayı hedefliyor. Aksesuarlar, kullanıcılar tarafından kolayca takılabilecek şekilde tasarlanmış ve Slate, bu işlemi gerçekleştirmek isteyenler için video rehberler sunarak kurulumları da basit hale getiriyor.

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