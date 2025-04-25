Karşınızda elektrikli Slate Truck: Boya yok, dokunmatik ekran yok, manuel cam var

Slate Auto, ilk elektrikli araç modeli olan Slate Truck’ı kısa bir süre önce tanıttı. Şirket, Slate Truck’ı federal elektrikli araç indirimiyle birlikte, 2026 sonuna kadar 20.000 dolarınaltında bir fiyatla satışa sunmayı vaat ediyor. Slate Auto’nun CEO’su Chris Barman, araçlarının amacının, yıllardır vaat edilen ama bir türlü hayata geçirilemeyen uygun fiyatlı elektrikli araçları üretmek olduğunu belirtti.
Slate Truck’ın özellikleri
Slate’in elektrikli pickup’ı, temel modelde 52.7 kWh batarya paketiyle 240 km menzil sunuyor. Bu batarya, arka aksa yerleştirilmiş tek bir 150 kW motora güç veriyor. Bu motor sayesinde araç, 0-100’e 8 saniyede ulaşıyor ve maksimum hız da 145 km/s. Bu arada menzil endişesi duyanlar için daha büyük bir batarya seçeneği de mevcut. Bu seçenekle aracın menzili yaklaşık 386 km kadar çıkabiliyor. Truck, otuz dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.
Derinlemesine özelleştirme
Slate, aracın adını değiştirme özgürlüğü dahi sunuyor ve kullanıcılar, araçlarının arka kapağına istedikleri şeyi yazma imkanına sahipler. Slate, araç sahiplerine, her türlü özelleştirmenin kolayca yapılabileceği bir deneyim sunmayı hedefliyor. Aksesuarlar, kullanıcılar tarafından kolayca takılabilecek şekilde tasarlanmış ve Slate, bu işlemi gerçekleştirmek isteyenler için video rehberler sunarak kurulumları da basit hale getiriyor.