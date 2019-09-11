Audi'den sıra dışı konsept: AI:Trail quattro

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Audi, otomotiv sektörünün geleceği noktayı gösteren konseptlere bir yenisini daha ekledi. Offroad yeteneğiyle otonom sürüş teknolojisini bir araya getiren Audi AI:Trail quattro konsepti görücüye çıktı.

2017’de Aicon ile başlayan AI konsept serisinin devamı olarak karşımıza çıkan Audi AI:Trail quattro konseptinin her bir tekerleğinde elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motorlar toplamda 435 beygir güç ve 1,000 Nm tork üretiyor. Aracın batarya kapasitesi açıklanmamış fakat asfaltta 400 ila 500 kilometre arası, arazide ise 250 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olduğu altı çizilen özellikler arasında. Konseptin maksimum hızı ise 130 km/s.

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Günümüz araçlarından oldukça farklı bir gövde yapısına sahip olan Audi AI:Trail quattro konsepti, etrafındaki camlar ve şeffaf paneller sayesinde neredeyse her yöne görüş imkanı sunuyor. Konseptin tavanı da tamamen camdan oluşuyor. Dışarıdan fazlasıyla fütüristik görünmesine rağmen minimalist bir kabine sahip olan araçta devasa ekranlar bulunmuyor. Yalnızca yan ayna görevi gören iki küçük ekrana yer verilirken, direksiyonun hemen arkasına entegre edilebilen akıllı telefon da ekran görevi görüyor. Böylece aracın tüm fonksiyonları akıllı telefon üzerinden çalıştırılabiliyor.

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Boyutları Audi Q3 ile benzer olan AI:Trail quattro konseptinin uzunluğu 4.15 metre, genişliği 2.15 metre, yerden yüksekliği ise 34 cm. Ayrıca araçta geleneksel farlar yerine matrix LED aydınlatmalara sahip beş küçük drone bulunuyor. Bunlar tavandaki portbagajın üzerinde sabit durabildiği gibi uçarak da yolu aydınlatabiliyor. Ayrıca üzerlerindeki kamera sayesinde elde ettikleri görüntüyü sürücünün akıllı telefonuna yansıtabiliyorlar.

Audi AI:Trail quattro konsepti, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.