Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Italdesign, Volkswagen platformunu temel alan elektrikli SUV konseptini gösterdi

    Italdesign, VW Grubu’nun MEB+ platformunu temel alan EVX isimli elektrikli SUV konseptini dijital olarak tanıttı. Konsept, platformun sınırlarını zorlayan coupe formuyla dikkat çekiyor.

    Italdesign'dan Volkswagen platformunu temel alan elektrikli araç Tam Boyutta Gör
    İtalyan tasarım stüdyosu Italdesign, Volkswagen Grubu’nun MEB+ platformunu temel alan sanal bir elektrikli SUV konsepti geliştirdi. EVX adı verilen model, geçen hafta Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dijital olarak sergilendi.

    Şimdilik yalnızca dijital bir konsept olan EVX’in üretime girip girmeyeceği belirsiz. Ancak amaç, MEB+ elektrikli araç platformunun tasarım esnekliğini test etmek ve mevcut seri üretim modellerin ötesinde gövde tipi ile oranların ne kadar genişletilebileceğini görmek. Konsept bu sınırları fazlasıyla zorluyor. Üç kapılı, 2+2 koltuk düzenine sahip coupe tarzındaki EVX; 4,23 metre uzunluğa, 1,82 metre genişliğe, 1,49 metre yüksekliğe ve 2,6 metrelik aks mesafesine sahip.

    Italdesign'dan Volkswagen platformunu temel alan elektrikli araç Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar üretim için tasarlanmamış olsa da Italdesign, konseptin ölçülerinin seri üretime uyarlanabileceğini belirtiyor. Bu da Volkswagen’in MEB+ platformunu daha geniş bir ürün gamına yayma planlarıyla örtüşüyor. Güncellenen platform, bazı versiyonlarda 700 kilometreye varan menzillerin yanı sıra 175-200 kW arası hızlı şarj gücünü de destekleyecek.

    Alman üretici 2026’ya kadar on yeni MEB modeli piyasaya sürmeyi ve toplamda MEB ile MEB+ platformlarında 10 milyon elektrikli araç üretmeyi hedefliyor. Bu nedenle EVX gibi konseptler, platformun uzun vadeli yayılımında önemli rol oynayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amp error ne demek pioneer numaralı güneş gözlüğü yaptırma tecmo world cup 98 peugeot 207 alırken nelere dikkat edilmeli superonline wifi 6 modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum