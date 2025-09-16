Italdesign, Volkswagen platformunu temel alan elektrikli SUV konseptini gösterdi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör İtalyan tasarım stüdyosu Italdesign, Volkswagen Grubu’nun MEB+ platformunu temel alan sanal bir elektrikli SUV konsepti geliştirdi. EVX adı verilen model, geçen hafta Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dijital olarak sergilendi.

Şimdilik yalnızca dijital bir konsept olan EVX’in üretime girip girmeyeceği belirsiz. Ancak amaç, MEB+ elektrikli araç platformunun tasarım esnekliğini test etmek ve mevcut seri üretim modellerin ötesinde gövde tipi ile oranların ne kadar genişletilebileceğini görmek. Konsept bu sınırları fazlasıyla zorluyor. Üç kapılı, 2+2 koltuk düzenine sahip coupe tarzındaki EVX; 4,23 metre uzunluğa, 1,82 metre genişliğe, 1,49 metre yüksekliğe ve 2,6 metrelik aks mesafesine sahip.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar üretim için tasarlanmamış olsa da Italdesign, konseptin ölçülerinin seri üretime uyarlanabileceğini belirtiyor. Bu da Volkswagen’in MEB+ platformunu daha geniş bir ürün gamına yayma planlarıyla örtüşüyor. Güncellenen platform, bazı versiyonlarda 700 kilometreye varan menzillerin yanı sıra 175-200 kW arası hızlı şarj gücünü de destekleyecek.

Alman üretici 2026’ya kadar on yeni MEB modeli piyasaya sürmeyi ve toplamda MEB ile MEB+ platformlarında 10 milyon elektrikli araç üretmeyi hedefliyor. Bu nedenle EVX gibi konseptler, platformun uzun vadeli yayılımında önemli rol oynayabilir.

