Audi Q5 Hybrid quattro: 7 litreden az tüketiyor, 7.1 saniyede 100Km hıza çıkıyor ve sınıfının en hafifi!

Otomotiv endüstrisinin lider isimlerinden Volkswagen Grubu'nun hibrit motor teknolojisine sahip yeni nesil araç çalışmaları devam ediyor. Grubun güçlü markası Audi, Q5 Hybrid quattro modelinin detaylarını açıkladı. Crossover segmentinde yer alan çok amaçlı spor arazi aracının hibrit versiyonu, 2 litre hacmindeki TFSI motor ve elektrik motorunu aynı çatı altında bir araya getiriyor. Yakıtla çalışan konvensiyonel dört silindirli TFSI motorun 208 beygir güç ve 350nm tork ürettiği araçta, elektrik motoru ise 44 beygir güç ve 211nm tork sağlıyor ve bu sayede Q5 Hybrid quattro toplamda 241 beygir güç ve 480nm tork üretmeyi başarıyor. Özellike yüksek tork kapasitesi ile dikkat çeken araç, cüsseli bir yapıya sahip olmasına rağmen 0-100 Km hızlanmasını 7.1 saniyede gerçekleştirerek, kendisinden daha hafif otomobillere meydan okuyacak performans değerleri sunuyor.

Açıklanan en yüksek sürati, saatte 222 Km olan Audi Q5 Hybrid quattro'nun belki en önemli özelliği, düşük yakıt tüketimi. Sahip olduğu performans verilerine rağmen 100 Km'de 7 litre'den daha az yakıt tükettiği belirtilen aracın CO2 emisyonu ise 160g/Km'nin altında. 39 kW enerji depolayabilen 38 Kg lityum-iyon pille donatılan araç, trafik nedeniyle durduğunuzda tüm sürüş sistemlerini kapatıyor, ayağınızı frenden çektiğinizde ise elektrik motoruyla başlayarak sizi 100 Km hıza çıkarabiliyor ve 60 Km süratle üç kilometre gitmenizi sağlayabiliyor. Aracı hafifletmek için motor ve bagaj kapağının Alüminyumdan imal edildiği Q5 Hybrid quattro için quattro dört tekerlekten çekiş sisteminin, Alüminyum komponentlerle yeniden yapılandırıldığı ve uygulanan güncelleme paketi sonucunda ağırlığı 2000 Kg seviyesinin altına çekilen Q5 Hybrid, kendi sınıfında dünyanın en hafif Hybrid aracı olmayı başarıyor. Parlak Siyah ızgara, krom egzoz borusu, hybrid logosu ve özel olarak tasarlanan 19-inç alaşım jantlarıyla diğer Q5 modellerinden ayrılmayı başaran Q5 Hybrid quattro'nun iç tasarımında ise, gösterge grubu ve MMI Navigasyon Plus sisteminde güncellemeye gidildi.

Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen Audi Q5 Hybrid quattro'nun 2011 başında satışa sunulması bekleniyor.