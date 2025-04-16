Çinli Xpeng, otonom sürüş için kendi çipini kullanmaya başlıyor

Oldukça güçlü bir çip
Xpeng'in Turing çipi, şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği iki sinir ağı işlem ünitesini barındırıyor. Bu yapı, genel amaçlı otomotiv çiplerine kıyasla yüzde 20 daha yüksek verimlilik sunuyor. Ayrıca, 30 milyar parametreye kadar büyük yapay zeka modellerini işleyebilecek kapasiteye sahip.
Bununla birlikte Turing çipi, yaklaşık 700 TOPS’luk (trilyon işlem/saniye) bir işlem gücüne sahip. Bu seviye, Nvidia’nın Drive Thor platformuna oldukça yakın. Nvidia’nın 2022’de tanıttığı Thor çipinin hedefi 2.000 TOPS olsa da, şu anda piyasada 750 TOPS sunabiliyor.
Sadece otomobillerde kullanılmayacak
Nvidia’ya alternatifler artıyor
Çinli teknoloji şirketleri ve daha çok otomotiv firmaları dikey entegrasyona büyük önem veriyor. Firmalar, A’dan Z’ye her şeyi kendileri yapmak ve dışa bağımlılığı en az seviyede tutmak istiyor. Örneğin Nio, 5 nm üretim sürecine sahip Shenji NX9031 çipini kısa süre önce seri üretime aldı ve ilk modeli ET9’u piyasaya sürdü. Li Auto da kendi geliştirdiği çipte üretim aşamasına geldi.
Dolayısıyla Xpeng’in Turing çipiyle sahaya inmesi, elektrikli araç pazarında yaşanan dönüşümün çarpıcı bir örneği. Nvidia gibi teknoloji devlerinin sunduğu çözümlere olan bağımlılık azalırken, üreticiler kendi iç donanım-ekosistemlerini oluşturarak daha hızlı inovasyon ve model güncellemeleri yapma fırsatı yakalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
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