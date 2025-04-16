Çinli Xpeng, otonom sürüş için kendi çipini kullanmaya başlıyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç pazarının dikkat çeken oyuncularından Xpeng, otonom sürüş teknolojilerinde bağımsızlaşma yolunda önemli bir adım atıyor. Çin merkezli teknoloji haber kaynağı 36kr’ın haberine göre şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka çipi Turing, 2025’in ikinci çeyreğinde seri üretime geçiyor. İlk olarak yeni bir Xpeng modelinde kullanılacak olan bu çip, şirketin otonom sürüşte rakiplerinden ayrışma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Oldukça güçlü bir çip

Xpeng'in Turing çipi, şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği iki sinir ağı işlem ünitesini barındırıyor. Bu yapı, genel amaçlı otomotiv çiplerine kıyasla yüzde 20 daha yüksek verimlilik sunuyor. Ayrıca, 30 milyar parametreye kadar büyük yapay zeka modellerini işleyebilecek kapasiteye sahip.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırmak gerekirse, Li Auto’nun mevcut VLA (Visual Language Action) modeli yaklaşık 2,2 milyar parametre içeriyor. Bu da Turing’in teknik anlamda sektördeki en iddialı çözümlerden biri olabileceğini gösteriyor. Ancak bu kadar büyük modellerde gecikme süresi (latency) gibi zorluklar da kaçınılmaz. Xpeng’in bu sorunu nasıl aşacağı ise henüz açıklanmadı.

Bununla birlikte Turing çipi, yaklaşık 700 TOPS’luk (trilyon işlem/saniye) bir işlem gücüne sahip. Bu seviye, Nvidia’nın Drive Thor platformuna oldukça yakın. Nvidia’nın 2022’de tanıttığı Thor çipinin hedefi 2.000 TOPS olsa da, şu anda piyasada 750 TOPS sunabiliyor.

Sadece otomobillerde kullanılmayacak

Tam Boyutta Gör Xpeng CEO’su He Xiaopeng, Turing çipinin yalnızca otomobillerde değil; robotlar ve uçan araçlar gibi diğer akıllı mobilite çözümlerinde de kullanılacağını duyurmuştu. Çipin hem akıllı kokpit sistemlerine hem de otonom sürüş yazılımına hizmet edecek şekilde tasarlandığı söyleniyor.

Nvidia’ya alternatifler artıyor

Çinli teknoloji şirketleri ve daha çok otomotiv firmaları dikey entegrasyona büyük önem veriyor. Firmalar, A’dan Z’ye her şeyi kendileri yapmak ve dışa bağımlılığı en az seviyede tutmak istiyor. Örneğin Nio, 5 nm üretim sürecine sahip Shenji NX9031 çipini kısa süre önce seri üretime aldı ve ilk modeli ET9’u piyasaya sürdü. Li Auto da kendi geliştirdiği çipte üretim aşamasına geldi.

Dolayısıyla Xpeng’in Turing çipiyle sahaya inmesi, elektrikli araç pazarında yaşanan dönüşümün çarpıcı bir örneği. Nvidia gibi teknoloji devlerinin sunduğu çözümlere olan bağımlılık azalırken, üreticiler kendi iç donanım-ekosistemlerini oluşturarak daha hızlı inovasyon ve model güncellemeleri yapma fırsatı yakalıyor.

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Çinli Xpeng, otonom sürüş için kendi çipini kullanmaya başlıyor