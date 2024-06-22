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    BtcTurk hacklendi: BtcTurk siber saldırıyı doğruladı!

    BtcTurk, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Müşterilerin bakiyeleri çalındı. Kayıp miktarın BtcTurk tarafından karşılanacağı duyuruldu.                             
    BtcTurk hacklendi mi? BtcTurk'ten resmi açıklama geldi! Tam Boyutta Gör
    Yerli kripto para borsası BtcTurk, 22 Haziran 2024 tarihinde siber saldırıya uğradı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 10 farklı kripto para biriminin sıcak cüzdanlarındaki bakiyeler siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. BtcTurk'te kripto para yatırma ve çekme işlemleri durduruldu.

    BtcTurk'ün konuyla ilgili açıklamasına göre 10 farklı kripto para biriminin sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı ele geçirilse de müşteri varlıklarının büyük çoğunluğunun tutulduğu soğuk cüzdanlarda herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadı.

    BtcTurk'ten çalınan kripto para miktarı açıklanmadı. Şirketten yapılan açıklamada, "BtcTurk’ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor. Tedbir amacıyla yatırma ve çekme işlemleri durduruldu. Çalışmalar tamamladıktan sonra kullanıma açılacak. Ayrıca resmi makamlarla iletişime geçildiği belirtildi.

    BtcTurk'ün açıklaması şöyle:

    "Değerli kullanıcımız ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kriptoparanın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir.  BtcTurk’ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir. Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kriptopara yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır. İşlemlerin güncel durumunu https://status.btcturk.com üzerinden takip edebilirsiniz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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