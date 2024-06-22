BtcTurk hacklendi: BtcTurk siber saldırıyı doğruladı!

BtcTurk'ün konuyla ilgili açıklamasına göre 10 farklı kripto para biriminin sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı ele geçirilse de müşteri varlıklarının büyük çoğunluğunun tutulduğu soğuk cüzdanlarda herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadı.
BtcTurk'ten çalınan kripto para miktarı açıklanmadı. Şirketten yapılan açıklamada, "BtcTurk’ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar sürüyor. Tedbir amacıyla yatırma ve çekme işlemleri durduruldu. Çalışmalar tamamladıktan sonra kullanıma açılacak. Ayrıca resmi makamlarla iletişime geçildiği belirtildi.
BtcTurk'ün açıklaması şöyle:
"Değerli kullanıcımız ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kriptoparanın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir. BtcTurk’ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir. Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kriptopara yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır. İşlemlerin güncel durumunu https://status.btcturk.com üzerinden takip edebilirsiniz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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