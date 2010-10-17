Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AutoCAD, tekrardan Mac platformuna merhaba dedi; AutoCAD for Mac

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,4b
1
33
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilgisayar destekli tasarım denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Autodesk, 90'ların başında veda ettiği Mac platformuna sonunda tamamen dönüş yaptı. Mac OS'in bir türevi olan iOS'e AutoCAD WS ile destek veren firma, AutoCAD for Mac'i 20 seneden sonra tekrardan Mac kullanıcılarına sundu.

Windows versiyonunda olduğu gibi iki boyutlu ve üç boyutlu tasarım imkanı sunan AutoCAD for Mac, Mac platformunun alışılmış arayüzüne sahipken ayrıca, öne çıkan avantajları Cover Flow ve dizüstü ile Magic Mouse ya da Magic Trackpad birimine sahip Mac'lerde Multi-Touch desteği de sunuyor. Multi-Touch desteği, çizim üzerinde yakınlaştırma ya da gezinme imkanı sunarken; Cover Flow ise kullanıcının önceki çalışmaları arasında hızlı ve etkili bir şekilde dolaşmasını sağlıyor.

Profesyonel kullanıcıları hedef alan AutoCAD for Mac'in satış fiyatı 3000 dolar olarak belirlenirken, kullanıcılar programı satın almadan önce 30 günlük deneme sürümünü yükleyebilirler.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
eyoruk 5 yıl
Butun yazilimlar pahali .oyle laf atmak icin yazmamk.lazim biraz bakmak arastirmak lazim
insalllah 3d max icin de cikar.cikmasi lazim !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 5 yıl eyoruk
eyoruk
Butun yazilimlar pahali .oyle laf atmak icin yazmamk.lazim biraz bakmak arastirmak lazim
insalllah 3d max icin de cikar.cikmasi lazim !

O kesin zaten çıkmalı, 2013 olmuş hala insanları Windows dar render alabilmek için süründürüyorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 5 yıl
Solidworks ve 3Ds Max de gelse OSX e windowsa geçmiş olsun...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akmac 5 yıl DSGNRY
Solidworks büyük sürpriz olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Götterfunken 5 yıl
Windows çöp.Bunu Mac kullandıktan sonra rahatça söyleyebilirim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
baska yolu yokmu bunu arkadaslar cok pahali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zx6r 5 yıl
3000 $ pahalı yav fiş almasak indirim olur mu



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
merhaba ,
Mac kullanmaya yeni başladım autocad'de yükledim ancak windows sürümü ile ciddi farklılıklar göstermekte,menülerin yerleri isimleri vs. özelliklerden ayarlamaya çalıştım ama yapamadım.Mac'teki autocad'i windows'un sistemindeki gibi ayarlayabilme imkanımız varmı? var ise yardımcı olabilirmisin.şimdiden teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhan850 6 yıl
archicad zaten çoğunlukla mac platformunu önermektedir. eğitim videolarında olsun seminerlerinde olsun hep mac osx işletim sistemi kullanılır. fakat windowstan geçerken bir alışma süreci yok değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayram1599 9 yıl
Autocad ve internet kullanımı için dizüstü alacağım. Evdeki eski masaüstü yetersiz artık. Ancak yeni alacağım dizustunde autocad kullanırken 22" LCD monitörünü kullanacağım. Bu nedenle akran boyutu önemli değil. Asus dell casper bakarken mağazalarda mac kere hiç bakmıyordum bile. Ancak macbook air i görünce bir mağazada. Tamam dedim. Bunu almalıyım. Ancak tek sorun var. Autocad 3000 dolar verip alamam. Windovs yukleyip kirik autocad kullanabilirim ama işletim sistemini değiştirmemde istemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caves 9 yıl

bayram1599

Autocad ve internet kullanımı için dizüstü alacağım. Evdeki eski masaüstü yetersiz artık. Ancak yeni alacağım dizustunde autocad kullanırken 22" LCD monitörünü kullanacağım. Bu nedenle akran boyutu önemli değil. Asus dell casper bakarken mağazalarda mac kere hiç bakmıyordum bile. Ancak macbook air i görünce bir mağazada. Tamam dedim. Bunu almalıyım. Ancak tek sorun var. Autocad 3000 dolar verip alamam. Windovs yukleyip kirik autocad kullanabilirim ama işletim sistemini değiştirmemde istemiyorum.


mac'de de kırık kullanabilirsiniz. 3000 dolar yasal satış fiyatı malum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
os x iyi güzl de. şu ivmele mousuna bir türlü alışamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2smoke 9 yıl

Hobar

os x iyi güzl de. şu ivmele mousuna bir türlü alışamadım


Hobar yok öyle bişey yahu, ne zamandır söylüyosun da günde en az 8 saat grafik çalışıyorum mouse tan yana bir sıkıntı yaşamadım henüz. Biraz araştır, ince ayarlar için terminal kodları mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quexstre48 9 yıl
@gurol
hhehee son bahanem de ortadan kalkmış oldu.
Yakında bizi de görürler herhalde, autocad geldiğine göre. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_leylandi_ 9 yıl
koskoca apple en popüler çizim programını bilgisayarlarında kullandırtmamış,bunu şimdi öğrendim..apple alsam yanmıştım demekki.archicad de çalıştırıyormu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quexstre48 9 yıl
Umarım 3d's max te osx'e geçer ve bizi windowstan tamamen kurtarır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurol 9 yıl
hhehee son bahanem de ortadan kalkmış oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +369 simsiyahbembeyaz +181 Spider_hip +181 mustafaaydemirr +140 danger1513 +110 damn2u +97 esmerbuyucu +87 torenbolen +79 ALPEREN A. +79 yhanozdemir +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24415 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, mac os x ve mac
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Toshiba'nın yeni ürün ve teknolojilerini Aytaç Biter'den dinliyoruz 9 yıl MSI GTX460 Cyclone video inceleme 9 yıl Sony'nin IFA'da sergilediklerini Genel Müdürü Mohsen Noohi anlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Evlenen Eski Sevgilim Beni Unutamamış
DH Forum
Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim