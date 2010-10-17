AutoCAD, tekrardan Mac platformuna merhaba dedi; AutoCAD for Mac

Bilgisayar destekli tasarım denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Autodesk, 90'ların başında veda ettiği Mac platformuna sonunda tamamen dönüş yaptı. Mac OS'in bir türevi olan iOS'e AutoCAD WS ile destek veren firma, AutoCAD for Mac'i 20 seneden sonra tekrardan Mac kullanıcılarına sundu.
Windows versiyonunda olduğu gibi iki boyutlu ve üç boyutlu tasarım imkanı sunan AutoCAD for Mac, Mac platformunun alışılmış arayüzüne sahipken ayrıca, öne çıkan avantajları Cover Flow ve dizüstü ile Magic Mouse ya da Magic Trackpad birimine sahip Mac'lerde Multi-Touch desteği de sunuyor. Multi-Touch desteği, çizim üzerinde yakınlaştırma ya da gezinme imkanı sunarken; Cover Flow ise kullanıcının önceki çalışmaları arasında hızlı ve etkili bir şekilde dolaşmasını sağlıyor.
Profesyonel kullanıcıları hedef alan AutoCAD for Mac'in satış fiyatı 3000 dolar olarak belirlenirken, kullanıcılar programı satın almadan önce 30 günlük deneme sürümünü yükleyebilirler.
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insalllah 3d max icin de cikar.cikmasi lazim !
O kesin zaten çıkmalı, 2013 olmuş hala insanları Windows dar render alabilmek için süründürüyorlar...
Mac kullanmaya yeni başladım autocad'de yükledim ancak windows sürümü ile ciddi farklılıklar göstermekte,menülerin yerleri isimleri vs. özelliklerden ayarlamaya çalıştım ama yapamadım.Mac'teki autocad'i windows'un sistemindeki gibi ayarlayabilme imkanımız varmı? var ise yardımcı olabilirmisin.şimdiden teşekkür ederim.
mac'de de kırık kullanabilirsiniz. 3000 dolar yasal satış fiyatı malum :)
Hobar yok öyle bişey yahu, ne zamandır söylüyosun da günde en az 8 saat grafik çalışıyorum mouse tan yana bir sıkıntı yaşamadım henüz. Biraz araştır, ince ayarlar için terminal kodları mevcut.
hhehee son bahanem de ortadan kalkmış oldu.
Yakında bizi de görürler herhalde, autocad geldiğine göre. :)