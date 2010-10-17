AutoCAD, tekrardan Mac platformuna merhaba dedi; AutoCAD for Mac

Bilgisayar destekli tasarım denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Autodesk, 90'ların başında veda ettiği Mac platformuna sonunda tamamen dönüş yaptı. Mac OS'in bir türevi olan iOS'e AutoCAD WS ile destek veren firma, AutoCAD for Mac'i 20 seneden sonra tekrardan Mac kullanıcılarına sundu.

Windows versiyonunda olduğu gibi iki boyutlu ve üç boyutlu tasarım imkanı sunan AutoCAD for Mac, Mac platformunun alışılmış arayüzüne sahipken ayrıca, öne çıkan avantajları Cover Flow ve dizüstü ile Magic Mouse ya da Magic Trackpad birimine sahip Mac'lerde Multi-Touch desteği de sunuyor. Multi-Touch desteği, çizim üzerinde yakınlaştırma ya da gezinme imkanı sunarken; Cover Flow ise kullanıcının önceki çalışmaları arasında hızlı ve etkili bir şekilde dolaşmasını sağlıyor.

Profesyonel kullanıcıları hedef alan AutoCAD for Mac'in satış fiyatı 3000 dolar olarak belirlenirken, kullanıcılar programı satın almadan önce 30 günlük deneme sürümünü yükleyebilirler.