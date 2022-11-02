Avatar 2 fragmanı yayınlandı: 16 Aralık'ta sinemalarda

Tam Boyutta Gör Disney, merakla beklenen yeni Avatar filmi “Avatar Suyun Yolu” için fragmanı yayınladı. Serinin ikinci bölümü Na’vi avatar formuyla canlandırılan Stephen Lang’in kötü karakteri Colonel Quaritch’in dönüşünü, bir kez daha Pandora’nın yerlisi Neytiri (Zoe Saldaña) ve arkadaşı Jake Sully (Sam Worthington) ile karşı karşıya getiriyor.

İlk filmden on yıl sonrasında geçen Avatar 2 filmi için yayınlanan yeni fragman, Jake ve Neytiri’nin bir aile olarak yakınlaşmasını gösteriyor. Çiftin Na’vi çocukları; Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) ve Kiri (Sigourney Weaver) gösteriliyor.

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Avatar 2 ne zaman çıkacak?

Avatar 2 Suyun Yolu, Jake ve Neytiri’nin ailesini ve Pandora’yı koruma mücadelelerini merkeze alan duygusal bir hikayeyle izleyicilerin karşısına çıkacak. 2154’te geçen devam filminde Kate Winslet, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco gibi birçok yeni isim yer alacak. Bilim kurgu filmi, 16 Aralık 2022’de sinemalarda gösterime girecek.

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