Disney Plus için yeni WandaVision yan dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör Marvel evreni için diziler de artık önemli bir yer işgal ediyor. Bu diziler ilgili karakterin hikâyesini anlatırken yeni filmlere de önemli bağlantılar içeriyor. Bu bakımdan yeni dönemde Marvel evreninde pek çok dizi olacak. Bunlardan iki tanesi WandaVision ile ilgili.

WandaVision başarılı oldu

WandaVision dizisi beklentilerin üzerinde bir başarı elde edince yan dizilere de yeşil ışık yakıldı. Scarlet Witch karakterinin hikâyesini anlatan ve Doctor Strange: Multiverse of Madness filmine önemli bir bağlantı sunan WandaVision disinden ilk olarak Agatha: Coven of Chaos yan dizisi çıkmıştı. Bu dizi Agatha Harkness karakterine odaklanacak.

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İkinci olarak ise Vision Quest adında yeni bir diziden bahsediliyor. Firma içerisinde White Vision olarak da adlandırılan bu proje WandaVision dizisinde gördüğümüz beyaz Vision karakterine odaklanacak. Ayrıca Wanda’nın da yeniden kendisini bulma sürecini anlatacağı belirtiliyor.

Senaryo aşamasında kısa süre içerisinde geçilmesi beklenen diziyi Jac Schaeffer yönetecek. WandaVision’un yazarı ve yönetmeni olan Shaeffer ayrıca Agatha: Coven of Chaos dizisini de yönetiyor. Vision Quest ile ilgili önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgiler gelmesi bekleniyor.

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