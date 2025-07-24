Ağustos ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Gişe canavarı filmlerin üst üste geldiği Haziran ve Temmuz aylarının ardından Ağustos ayı sinemalar için biraz daha durgun geçecek. Ancak her ay olduğu gibi bu ay da merakla beklenen bazı filmler gösterime girecek. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlar da yeni orijinal yapımlarını izleyici ile buluşturacak. Bunlara ek olarak The Dark Knight üçlemesi, Baba II ve Aile Arasında gibi eski filmler de Ağustos ayında beyaz perdeye geri dönecek.

Ağustos Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Ağustos ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ağustos ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Suçüstü (Caught Stealing)

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında izleyici ile buluşacak filmlerin başında Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, The Fountain) imzalı Caught Stealing geliyor.

Tür : Gerilim, Suç

: Gerilim, Suç Yönetmen : Darren Aronofsky

: Darren Aronofsky Oyuncular : Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King

: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Vizyon

Bir zamanların beyzbol yıldızı Hank Thompson, sakin bir hayat sürerken, komşusunun kedisine bakmayı kabul etmesiyle kendini suçlularla dolu tehlikeli bir ağın ortasında bulur. Neden hedef alındığını bilmeden hayatta kalmaya çalışan Hank, geçmişin tozlu becerilerini gün yüzüne çıkarmak zorunda kalır.

2️⃣ Önemsiz Biri 2 (Nobody 2)

Tam Boyutta Gör 2021 yapımı aksiyon filmi Nobody'nin devam filmi, önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak. Başrolde yine Breaking Bad ve Better Call Saul'dan tanıdığımız Bob Odenkirk var.

Tür : Aksiyon, Kara Komedi

: Aksiyon, Kara Komedi Yönetmen : Timo Tjahjanto

: Timo Tjahjanto Oyuncular : Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks

: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Vizyon

Rus mafyasıyla istemeden giriştiği olayların üzerinden dört yıl geçmişken, Hutch hâlâ suç örgütüne 30 milyon dolar borçludur ve bu borcu uluslararası suçlulara karşı aralıksız gerçekleştirdiği suikastlarla ödemektedir. "İşinin" aksiyon kısmını sevse de, Hutch ve eşi Becca artık tükenmiş ve birbirlerinden uzaklaşmış durumdadır. Bu yüzden çocukları ile birlikte kısa bir tatile gitmeye karar verirler. Ancak tatil için gittikleri kasabanın serserileriyle yaşanan ufak bir tartışma, onları yozlaşmış bir lunapark işletmecisinin ve onun karanlık şerifinin hedefi hâline getirir.

3️⃣ Onu Geri Getir (Bring Her Back)

Tam Boyutta Gör Talk to Me ile son yılların en dikkat çekici korku filmlerinden birine imza atan Philippou Kardeşler, yeni bir korku filmi ile geri dönüyor.

Tür :

: Yönetmen : Danny ve Michael Philippou

: Danny ve Michael Philippou Oyuncular : Sally Hawkins, Billy Barratt, Mischa Heywood, Olga Miller

: Sally Hawkins, Billy Barratt, Mischa Heywood, Olga Miller Yayın Tarihi: 1 Ağustos / Vizyon

Film, Andy ve görme engelli kız kardeşi Piper’ın, geçmişi sırlarla dolu bir koruyucu ailenin yaşına yerleştirilmesiyle başlıyor. Sally Hawkins’in canlandırdığı Laura, kısa sürede bu iki çocuğun hayatına ürkütücü bir şekilde dahil olmaya başlıyor. Kayıp kızını geri getirmek için doğaüstü bir ritüele girişen Laura, Andy ve Piper’ı bu karanlık planın bir parçası hâline getiriyor.

4️⃣ Silahlar (Weapons)

Tam Boyutta Gör Barbarian filmiyle dikkat çeken Zach Cregger'ın yeni filmi Weapons, bu yılın en dikkat çekici korku filmleri arasında yer alıyor.

Tür : Korku, Gizem

: Korku, Gizem Yönetmen : Zach Cregger

: Zach Cregger Oyuncular : Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich

: Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich Yayın Tarihi: 8 Ağustos / Vizyon

Maybrook adlı kasabada, aynı sınıftaki tüm çocuklar -bir çocuk hariç- bir gece aniden kaybolur. Bu gizemli olayın ardından kasaba halkı, neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışır. Bu sırada çocukların genç öğretmeni, açıklayamadığı şeyler yaşamaya başlar.

5️⃣ Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi (Better Man)

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın hayatını yaratıcı dokunuşlarla perdeye taşıyan biyofilm Better Man, neredeyse bir yıl gecikmeli de olsa nihayet ülkemizde de gösterime giriyor.

Tür : Biyografi, Müzik

: Biyografi, Müzik Yönetmen : Michael Gracey

: Michael Gracey Oyuncular : Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton

: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton Yayın Tarihi: 1 Ağustos / Vizyon

Better Man, müzik biyografilerine ilginç bir dokunuş getiriyor ve Robbie Williams'ın yerine CGI bir şempanze koyarak hikâyesini anlatıyor. Bu oldukça riskli bir deneme olsa da günün sonunda beklenenden iyi sonuç verdi. Geçtiğimiz yılın en başarılı filmleri arasında gösterilen Better Man, En İyi Görsel Efekt dalında Oscar adaylığı da kazandı.

6️⃣ The Thursday Murder Club

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici film The Thursday Murder Club olacak. Chris Columbus'un (Harry Potter) yönettiği film, tecrübeli isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tür : Komedi, Suç, Gizem

: Komedi, Suç, Gizem Yönetmen : Chris Columbus

: Chris Columbus Oyuncular : Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Richard E. Grant

: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Richard E. Grant Yayın Tarihi: 28 Ağustos / Netflix

Richard Osman'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Thursday Murder Club, İngiltere’de genelde emeklilerin yaşadığı ufak bir kasabada geçiyor. Her perşembe günü bir araya gelerek çözülmemiş cinayet dosyalarını inceleyen dört emekli, bu kez gerçek bir cinayetle karşı karşıya kalıyor. Kasabada zengin bir adamın öldürülmesiyle birlikte, emekliler kulübü kendini karmaşık bir soruşturmanın ortasında buluyor.

7️⃣ Night Always Comes

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında izleyici ile buluşacak bir diğer Netflix filmi de Night Always Comes olacak. Filmin başrolünde, bu ay The Fantastic Four'da izleyeceğimiz Oscar adayı oyuncu Vanessa Kirby yer alıyor.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Yönetmen : Benjamin Caron

: Benjamin Caron Oyuncular : Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James

: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Netflix

Willy Vlautin’in romanından uyarlanan film, hızla değişen bir şehirde hayatta kalmaya çalışan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Yaşadıkları evi satın alabilmek için iki yıldır gece gündüz çalışan Lynette, bir anda karşısına çıkan ekonomik engeller ve aile içi çatışmalarla köşeye sıkışıyor. Umutsuzluk içinde verdiği kararlar ise onu tehlikeli bir gecede şehrin karanlık yüzüyle yüzleşmeye zorluyor.

8️⃣ The Pickup

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında Amazon Prime Video'da yayınlanacak filmlerin başında ise ünlü oyuncu Eddie Murphy'nin yeni filmi The Pickup geliyor. Aksiyon ve komediyi bir araya getiren film, yıldız oyuncunun klasik tarzını modern bir hikâyeyle buluşturuyor.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Tim Story

: Tim Story Oyuncular : Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Jack Kesy, Eva Longoria

: Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Jack Kesy, Eva Longoria Yayın Tarihi: 6 Ağustos / Amazon Prime Video

The Pickup, sıradan bir teslimat işi gibi görünen bir görevin kısa sürede kontrolden çıkmasını konu alıyor. Eddie Murphy, gizemli bir kadına yardım etmek isterken kendini organize suç dünyasının tam ortasında bulan karizmatik ama sakar bir adamı canlandırıyor. Peşine düşen mafyalar, sahte ajanlar ve birbirinden absürt olaylar arasında hayatta kalmaya çalışan karakterimiz sürükleyici bir yolculuğa çıkıyor.

9️⃣ Çıplak Silah (The Naked Gun)

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında çıkacak bir diğer komedi filmi de The Naked Gun olacak. 90'larda oldukça popüer olan Çıplak Silah serisinin bu yeni versiyonunda başrolde Liam Neeson yer alıyor.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Akiva Schaffer

: Akiva Schaffer Oyuncular : Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston, CCH Pounder, Kevin Durand

: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston, CCH Pounder, Kevin Durand Yayın Tarihi: 1 Ağustos / Vizyon

Yeni Naked Gun, orijinal seriyle özdeşleşen fiziksel komediyi ve absürt mizahı günümüze taşıyor. Liam Neeson, ana serinin ikonik karakter Frank Drebin’in oğlu rolünde karşımıza çıkıyor. Babasının izinden gitmeye çalışan ama aynı derecede sakar ve şanssız olan bu yeni dedektif, şehirde patlak veren bir suç dalgasını durdurmakla görevlendirilir. Ancak soruşturma ilerledikçe işler içinden çıkılmaz bir hâl alır ve ortaya bolca saçmalık, yanlış anlaşılma ve fiziksel komedi çıkar.

🔟 Güller (The Roses)

Tam Boyutta Gör 1989 yapımı The War of the Roses'un yeniden çevrimi olan The Roses, çatırdayan bir evliliğin hikâyesini muzırca bir kara komediyle ekrana taşıyor. Bu kez başrollerde Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman yer alıyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Jay Roach

: Jay Roach Oyuncular : Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samber, Katie McKinnon

: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samber, Katie McKinnon Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Vizyon

Ivy ve Theo, başarılı kariyerleri, mutlu evlilikleri ve harika çocuklarıyla ideal bir hayat sürüyor gibi görünür. Ancak Theo’nun kariyeri düşüşe geçerken, Ivy’nin kendi hedefleri yükselişe geçince, bu kusursuz görüntünün altında bir fırtına patlak veriyor. Kusursuz gözüken çiftin çatırdayan ilişkisinde gizli rekabetler, bastırılmış öfkeler ve komik olduğu kadar keskin çatışmalar gün yüzüne çıkıyor.

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Ağustos ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

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