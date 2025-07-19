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    Avatar: Fire and Ash'in ilk fragmanı internete sızdırıldı

    James Cameron'ın gişe rekorları kıran Avatar serisi üçüncü filmiyle geri dönüyor. Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Avatar: Fire and Ash'in ilk fragmanı internete sızdırıldı.

    Avatar: Fire and Ash (Avatar 3) Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Avatar: Fire and Ash olacak. Usta yönetmen James Cameron'ın gişe rekorları kıran Avatar serisinin üçüncü filmi, 25 Aralık'ta gösterime girecek. Bu yıl için tanıtım çalışmalarını yavaştan başlatan Disney, filmin ilk fragmanını önümüzdeki haftadan itibaren sinema salonlarında göstermeye başlayacak. Ne var ki daha Disney fragmanı göstermeye başlamadan, fragmanın yüksek çözünürlüklü bir versiyonu internete sızdırıldı

    Disney sızdırılan bu fragmanı YouTube ve Twitter gibi platformlardan hızla sildirmiş olsa da fragman hızla internette yayıldı. Yüksek çözünürlüklü versiyonuna ait tüm linkler şu an silinmiş olsa da daha düşük kaliteli bir versiyonu hâlâ bulunabiliyor. Fragmanın hâlâ yayında olduğu o sayfalardan birine buradan ulaşabilirsiniz.

    Avatar: Fire and Ash, 25 Aralık'ta Gösterime Girecek

    Avatar: Fire and Ash, izleyiciyi bu kez Pandora’nın külle kaplı bir köşesine götürüyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam’ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na’vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor. James Cameron, serinin üçüncü filmiyle birlikte Pandora’nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor.

    Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) ve Stephen Lang (Quaritch) bu filmde de aynı rollerle geri dönüyor. Onlara bu kez, kül halkının karizmatik ve tehlikeli lideri Varang'a hayat veren Oona Chaplin katılıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Britain Dalton, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, Edie Falco, CCH Pounder gibi isimler eşlik ediyor.

    Avatar serisinin ilk filmi 2.9 milyar dolar, ikinci filmi ise 2.3 milyar dolar hasılat yaptı. Bu yüzden Avatar 3'ten de beklentiler oldukça yüksek. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamacağını 25 Aralık'ta vizyona girdiğinde göreceğiz.

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