Sonuna kadar ekran başına kilitleyen en iyi gizem filmleri (2024)

Teknoloji Editörü
Gizem filmleri, izleyicinin çözmesini bekleyen karmaşık bulmacalar gibidir. İster eski bir polisiye filmi ister korkutucu psikolojik gerilim filmi olsun, gizem türü sürükleyicidir. Kötüyü ayırmaya çalışmak, kimin yalan veya doğruyu söylediğini tahmin etmek, cinayetleri çözmeye çalışmak, hepsi çok sinir bozucu ama eğlenceli zihinsel bulmacalardır. Peki, tüm zamanların en iyi gizem filmi hangisi? Gizem filmi tavsiyesi arıyorsanız, bu listeye kesinlikle göz atmalısınız.
En iyi gizem filmleri ❓
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Gizem filmleri, Alfred Hitchcock klasiklerinden Oscar ödüllü M. Night Shyamalan
gerilim filmlerine kadar, her türü kapsar. Komedi havasındaysanız The Lovebirds gibi kafa yormayan bir film izleyebilirsiniz. Korku ve suç gerilim filmlerini seviyorsanız Get Out and Seven’ı kesinlikle izlemelisiniz. Hareketli drama arıyorsanız, Arrival’a bakabilirsiniz. Ne tür gizem filmi önerisi arıyorsanız, bu listede! İşte tüm zamanların en iyi 10 gizem filmi:
1️⃣ Reptile
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Reptile, David Fincher ve Alan J. Pakula'nın çalışmalarına çarpıcı bir benzerlik gösteren eski bir komplo gerilim filmi. Benicio del Toro, bu sinir bozucu gizemde, yakın zamanda gerçekleşen bir cinayet vakasıyla ilgili polis komplosunda sıkışıp kalan sorunlu bir polisi canlandırıyor. Reptile, soruşturma sürecini ayrıntılı olarak anlatmada harika bir iş çıkarıyor; polislerin kurbanları soruşturma, suç mahalli kanıtları toplama ve yasal ayrıntıları ele alma gibi resmi prosedürlerden nasıl geçtiğini gösteriyor.
Tür: Gizem, Polisiye, Suç, Gizem
Yönetmen: Grant Singer
Oyuncular: Benicio Del Toro, Justin Timberlake, Eric Bogosian
IMDb puanı: 6.8
2️⃣ Confess, Fletch (İtiraf Et Acar Hafiye)
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Orijinal Fletch, 1980’lerin en iyi komedilerinden biri ve güzel mizah anlayışıyla dedektiflik türündeki gizem filmlerini mükemmel bir şekilde taşlıyor. Chevy Chase dışında birinin başrolü üstlenmesi fikri tamamen mantıksız görünse de, Jon Hamm Confess, Fletch'te muhteşem bir performans sergiliyor. Bu yinelemede, Fletch şüpheli olduktan sonra kritik bir cinayet soruşturmasını araştırmaya zorlanıyor.
Tür:
Komedi, Gizem, Suç Yönetmen: Greg Mottola
Oyuncular: Jon Hamm, Caitlin Zerra Rose, Roy Wood Jr.
IMDb puanı: 6.4
3️⃣ The Outfit (Kıyafet)
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The Outfit, bir gizem filminde harika bir senaryoya sahip olmanın önemini gösteriyor. Sınırlandırılmış mekanlar, geleneksel casusluk filminden çok Alfred Hitchcock'un klasik gerilim filmi Arka Pencere'ye çok daha yakın hissettirdiğinden, nispeten az aksiyon var. Yine de, güçlü karakterizasyon ve canlı diyaloglar, The Outfit'in izleyicilerin anında yeniden başlamak istemesini sağlayan, sıkı bir şekilde seslendirilmiş bir gerilim filmi olmasını sağlıyor. Yönetmenlik çıkışında, Akademi Ödüllü senarist Graham Moore, izleyiciyi sonuna kadar merakta tutan karmaşık bir ihanet ve ifşaat ağı örüyor.
Tür: Gizem, Gerilim, Mafya, Dram, Suç
Yönetmen: Graham Moore
Oyuncular: Mark Rylance, Zoey Deutch, John Gumley-Mason
IMDb puanı: 7.2
4️⃣ No Sudden Move
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No Sudden Move, uyuşturucu şebekesini içeren bir komploya karışan iki gangsterin (Benicio del Toro ve Don Cheadle) bakış açısından anlatılan klasik dedektif filmlerini hatırlatıyor. Çok nostaljik hissettiren bir şekilde çekilmiş olmasına rağmen No Sudden Move, ırk ilişkileri, sınıf ayrımı ve polis vahşeti gibi modern temaları ele alıyor. Güncel temalarının bugün hala nasıl geçerli olduğu konusunda tartışmaları tetikleyebilecek şok edici dönüşlerle dolu, ilgi çekici bir gizem filmi.
Tür: Gizem, Dram, Suç, Soygun
Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular: Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour
IMDb puanı: 6.4
5️⃣ The Vast of Night (Gecenin Sonsuzluğu)
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Ürkütücü sahneleriyle karanlık gerilim filmlerini beğenenleri de kendisine çeken The Vast of Night, küçük bir kasabada uzaylıların ortaya çıkışını konu alıyor. Filmde iki genç karakterin doğaüstü bir varlık olduğuna inanılan tuhaf olaylara ilişkin kanıt topladığı gösteriliyor. Gecenin Sonsuzluğu, izleyicileri gizem için oyalamada harika bir iş çıkarıyor. Patterson, hikayenin
bilim kurgu öğelerine ilişkin sınırlı detaylar veriyor.
Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu, Gerilim
Yönetmen: Andrew Patterson
Oyuncular: Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer
IMDb puanı: 6.7
6️⃣ Leave The World Behind (Dünyayı Ardında Bırak)
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Beğenilen hacker dizisi Mr. Robot'un başarısının ardından, yazar/yönetmen Sam Esmail, çok okunan romanı Leave the World Behind'ın uyarlamasıyla bir başka iddialı projeye girişti. Dünyayı Ardında Bırak, ırkçılık, sınıfçılık, medya saplantısı ve komplo teorileri gibi konuları ele alan, kıyamet sonrası olayı çevreleyen gizemi araştıran varoluşsal bir felaket gerilim filmi. Film, izleyicileri uyku kaçıracak korkutucu imgeler içeriyor. Leave The World Behind, birçok soruyu yorumlanmaya açık bırakan bir gizem filmi.
Tür: Psikolojik Gerilim, Drama, Gizem, Gerilim
Yönetmen: Sam Esmail
Oyuncular: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke
IMDb puanı: 6.4
7️⃣ The Pale Blue Eye (Solgun Mavi Gözler)
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The Pale Blue Eye, gizemli hikayesinde Edgar Allan Poe'yu ana karakter olarak kullanıyor. 19. yüzyılın ortalarında geçen film, askeri akademide bir dizi cinayeti çözmek için münzevi bir araştırmacıyla (Christian Bale) birlikte çalışan genç Poe'ya (Henry Melling) odaklanıyor. Ters köşe eden bir film ve seri katil şiddeti sert ve korkunç bir şekilde gösteriliyor. Solgun Mavi Gözler, merkezi gizeminin ötesinde, The Raven ve The Tell-Tale Heart gibi klasiklere göndermeler içerdiğinden klasik Poe gizemlerine yapılan göndermelerle dolu bir hazine. Film aynı zamanda Scott Cooper'ın muhteşem yönetmenliğiyle harika bir dönem gerilim filmi.
Tür: Gizem, Dönem Filmi, Polisiye Roman, Korku, Gerilim
Yönetmen: Scott Cooper
Oyuncular: Christian Bale, Harry Melling, Simon McBurney
IMDb puanı: 6.6
8️⃣ Glass Onion: A Knives Out Mystery
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Glass Onion: A Knives Out Mystery, öncekinden (Knives Out) daha ilgi çekici devam filmi. Serinin ikinci bölümünde, Benoit Blanc (Daniel Craig) karanlık bir
influencer (Edward Norton) liderliğindeki münzevi bir partiye gidiyor ve cinayet işlemek için bir komplo olduğunu keşfediyor. Gizemli Bir Serüven, biraz komedi biraz gizem. Craig’in sevimli ve çılgın performansı güldürürken, Johnson mantıksal boşlukları olmayan dikkatlice düzenlenmiş bir gizem inşa ediyor. Serinin üçüncü filmi de Wake Up Dead Man 2025 Netflix’te yayınlanacak.
Tür: Gizem, Hiciv, Komedi, Suç, Gerilim
Yönetmen: Rian Johnson
Oyuncular: Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson
IMDb puanı: 7.1
9️⃣ Decision to Leave (Ayrılma Kararı)
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Yönetmen Park Chan-wook, filmlerinin çoğunda gizemlere yer verdi ancak Decision to Leave, toksik bir ilişkiyi inceleyerek dedektif filmi türünü revize ediyor. Tüyler ürpertici bir şekilde çekilmiş ve şaşırtıcı derecede duygusal olan Ayrılma Kararı, klasik noir filmlerine bir geri dönüş olmasına rağmen hala kesinlikle modern hissettiriyor. Decision to Leave, son beş yılda çıkan en iyi gizem filmi.
Tür: Polisiye Romanı, Suç, Drama, Gizem,
Romantik Yönetmen: Park Chan-wook
Oyuncular: Park Hae-il, Tang Wei, Lee Jung-hyun
IMDb puanı: 7.3
🔟 Shutter Island (Zindan Adası)
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Shutter Island, klasik gizemin unsurlarını ürkütücü gerçeküstü atmosferle birleştiren psikolojik gerilim filmi. Leonardo DiCaprio ve Mark Ruffalo, kale benzeri bir psikiyatri tesisinden bir hastanın kaybolmasını araştıran polis memuru olarak rol alıyor. Filmin beklenmedik dönüşleri ve şaşırtıcı finali, eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgü aldı. Scorsese, sürekli gelişen hikayede gerilimi sürekli artırarak adayı yavaş yavaş gizli dehşetler ve anlatılamaz sırlarla dolu kasvetli bir varlığa dönüştürüyor. DiCaprio'nun ünlü repliği, "Hangisi daha kötü olurdu; bir canavar olarak yaşamak mı yoksa iyi bir insan olarak ölmek mi?" filmin gerçeklik, algı ve akıl sağlığı üzerine akıl almaz keşfini özetliyor.
Tür: Psikolojik Gerilim, Gizemi Gerilim, Dram
Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo
IMDb puanı: 8.2
Netflix gizem filmleri 🔎
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Netflix, karanlık suç üzerine filmlerden neşeli komedilere ve derin psikolojik dramlara kadar her zevke uygun gizem filmleri sunuyor. İşte Netflix’te izleyeceğiniz
sürükleyici gizem filmleri:
Enola Holmes
İçinde Kim Var?
Lost Girls
Kayıp Aranıyor
Murder Mystery
Penceredeki Kadın
Prestij
Kafestekiler
Bir Gece Ansızın
Kemiklerin Mirası
Gizem filmleri, korku, gerilim, bilim kurgu, komedi, farklı birçok türü içermesinin yanında sonuna kadar merak uyandırması, ters köşe finalleriyle dikkat çekicidir. Bu türü seviyor ve şimdiye kadar yayınlanmış en iyi gizem filmlerini arıyorsanız 2024 tavsiye listemize göz atmalısınız.
En İyi Gizem Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 53459
Kaynakça
https://www.imdb.com/list/ls022621372/
https://www.netflix.com/tudum/articles/mystery-movies
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir