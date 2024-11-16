Sonuna kadar ekran başına kilitleyen en iyi gizem filmleri (2024)

Gizem filmleri, izleyicinin çözmesini bekleyen karmaşık bulmacalar gibidir. İster eski bir polisiye filmi ister korkutucu psikolojik gerilim filmi olsun, gizem türü sürükleyicidir. Kötüyü ayırmaya çalışmak, kimin yalan veya doğruyu söylediğini tahmin etmek, cinayetleri çözmeye çalışmak, hepsi çok sinir bozucu ama eğlenceli zihinsel bulmacalardır. Peki, tüm zamanların en iyi gizem filmi hangisi? Gizem filmi tavsiyesi arıyorsanız, bu listeye kesinlikle göz atmalısınız.

Son yılların en iyi polisiye suç filmleri 2 hf. önce eklendi

Netflix gizem filmleri 🔎 Tam Boyutta Gör Netflix, karanlık suç üzerine filmlerden neşeli komedilere ve derin psikolojik dramlara kadar her zevke uygun gizem filmleri sunuyor. İşte Netflix’te izleyeceğiniz sürükleyici gizem filmleri: Enola Holmes

İçinde Kim Var?

Lost Girls

Kayıp Aranıyor

Murder Mystery

Penceredeki Kadın

Prestij

Kafestekiler

Bir Gece Ansızın

Kemiklerin Mirası

Gizem filmleri, korku, gerilim, bilim kurgu, komedi, farklı birçok türü içermesinin yanında sonuna kadar merak uyandırması, ters köşe finalleriyle dikkat çekicidir. Bu türü seviyor ve şimdiye kadar yayınlanmış en iyi gizem filmlerini arıyorsanız 2024 tavsiye listemize göz atmalısınız.

En İyi Gizem Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 53459

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