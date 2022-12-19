Avatar: Suyun Yolu ilk hafta sonu 435 milyon dolar gelir elde etti

Tam Boyutta Gör Yıllarca en çok hasılat elde eden film unvanını koruyan Avatar efsanesi 13 yıl aradan sonra ikinci filmi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Avatar: Suyun Yolu ilk hafta sonunda birinci filmi geride bırakmış oldu.

Avatar: Suyun Yolu ne kadar hasılat yaptı?

Avatar: Suyun Yolu gösterime girdiği ilk gün 53 milyon dolar ABD ve 180 milyon dolar global hasılat elde etmişti. İlk hafta sonunda ise 134 milyon dolar ABD ve 435 milyon dolar global hasılata çıkmayı başardı.

Avatar 2: Suyun Yolu ilk günden 180 milyon dolar hasılat yaptı 1 gün önce eklendi

James Cameron ilk kez 100 milyon dolar üzeri ile ilk hafta açılışı yapma başarısı gösterse de sinema otoritelerinin 150 milyon dolar ABD beklentisinin altında kaldı. Global beklenti ise 400 milyon dolar civarındaydı.

Avatar: Suyun Yolu etkileşim tarafında da oldukça güçlü. CinemaScore platformunda A, Rotten Tomatoes platformunda yüzde 94 seyirci skoru, Comscore platformunda yüzde 82 oy ve PostTrak platformunda 5/5 tavsiye oranı elde etti.

IMAX deneyim salonları ise global olarak 48.8 milyon dolarlık hasılat elde etti. Filmin 1 milyar dolar barajını geçmesi beklenirken 2 milyar dolar barajı ise biraz zor görünüyor ki James Cameron ancak bu seviyede filmin kâra geçeceğini belirtmişti.

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