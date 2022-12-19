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    Avatar: Suyun Yolu ilk hafta sonu 435 milyon dolar gelir elde etti

    Avatar: Suyun Yolu açılış haftasında ilk filmi geride bırakmayı başardı. 134 milyon dolar ABD ve 435 milyon dolar global hasılat ile ilerisi için yapımcıya ümit verdi. 
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    Avatar: Suyun Yolu Tam Boyutta Gör
    Yıllarca en çok hasılat elde eden film unvanını koruyan Avatar efsanesi 13 yıl aradan sonra ikinci filmi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Avatar: Suyun Yolu ilk hafta sonunda birinci filmi geride bırakmış oldu.

    Avatar: Suyun Yolu ne kadar hasılat yaptı?

    Avatar: Suyun Yolu gösterime girdiği ilk gün 53 milyon dolar ABD ve 180 milyon dolar global hasılat elde etmişti. İlk hafta sonunda ise 134 milyon dolar ABD ve 435 milyon dolar global hasılata çıkmayı başardı.

    James Cameron ilk kez 100 milyon dolar üzeri ile ilk hafta açılışı yapma başarısı gösterse de sinema otoritelerinin 150 milyon dolar ABD beklentisinin altında kaldı. Global beklenti ise 400 milyon dolar civarındaydı.

    Avatar: Suyun Yolu etkileşim tarafında da oldukça güçlü. CinemaScore platformunda A, Rotten Tomatoes platformunda yüzde 94 seyirci skoru, Comscore platformunda yüzde 82 oy ve PostTrak platformunda 5/5 tavsiye oranı elde etti.

    IMAX deneyim salonları ise global olarak 48.8 milyon dolarlık hasılat elde etti. Filmin 1 milyar dolar barajını geçmesi beklenirken 2 milyar dolar barajı ise biraz zor görünüyor ki James Cameron ancak bu seviyede filmin kâra geçeceğini belirtmişti.

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    AssetGroup 6 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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