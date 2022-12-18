Avatar 2: Suyun Yolu ilk günden 180 milyon dolar hasılat yaptı

Avatar 2: The Way of Water, ABD’de piyasaya çıktığı ilk gün 53 milyon dolarla (Perşembe ön izlemelerinden elde edilen 17 milyon dolar dahil) beklenenden biraz daha düşük gelir elde etse de bu, güçlü bir ilk adım olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte filmin ilk hafta sonundan ABD pazarında 130 ila 150 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
Avatar 2, ABD’deki ilk açılış gününde Doctor Strange in the Multiverse of Madness (90.7 milyon dolar), Black Panther: Wakanda Forever (84.2 milyon dolar), Thor: Love and Thunder (69.5 milyon dolar), Jurassic World Dominion (59.5 milyon dolar) ve The Batman’in (56.6 milyon dolar) gerisinde kaldı. Ancak süper kahraman filmlerinin genel olarak açılış günlerinde çok güçlü olduğunu düşündüğümüzde bu bir sürpriz değil.
Öte yandan ilk Avatar filmi 2009'da gösterime girmiş ve aylarca gişeyi domine etmeyi başarmıştı. Ancak ilk Avatar bile 26 milyon dolar açılış günü ve ardından 77 milyon dolar hafta sonu hasılatı elde edebilmişti. Dolayısıyla Avatar 2, ilk filme oranla çok daha güçlü ilk hafta sonu yaşayacak diyebiliriz.
Avatar 2, ilk Cuma gününde 180 milyon dolar kazandı
Cameron'ın kendi tahminlerine göre Avatar 2’nin başarı çıtası epey yüksek. İlk Avatar, ABD pazarında 760 milyon dolar, dünya çapında ise 2,9 milyar dolar elde etmişti. Bu başarı ilk filmi halen daha en çok hasılat yapan film konumunda tutuyor. Cameron, Kasım ayında vermiş olduğu bir röportajda Avatar 2’nin kar elde edebilmesi için tarihin en büyük üçüncü veya dördüncü filmi olması gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla Avatar 2’nin en az 2 milyar dolar gişe hasılatı elde etmesi gerekiyor. Ancak Avatar 2 güzel bir dönemde vizyona girdi ve 17 Şubat’a kadar (Ant-Man ve Wasp: Quantumania) önünde güçlü bir engel yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...