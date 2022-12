Avatar 2: Suyun Yolu ilk günden 180 milyon dolar hasılat yaptı

Tam Boyutta Gör James Cameron'un 2009’daki ilk Avatar filminden tam 13 yıl sonra çıkan Avatar 2: Suyun Yolu, ilk Cuma gününde güçlü bir başlangıç yaptı. Merakla beklenen Avatar 2, an itibariyle dünya genelinde 180 milyon dolar gişe hasılatı yapmış durumda. Öte yandan aşarılı yönetmen James Cameron, Avatar 2’nin kar edebilmesi için 2 milyar dolar hasılat yapması gerektiğini söylemişti.

Avatar 2: The Way of Water, ABD’de piyasaya çıktığı ilk gün 53 milyon dolarla (Perşembe ön izlemelerinden elde edilen 17 milyon dolar dahil) beklenenden biraz daha düşük gelir elde etse de bu, güçlü bir ilk adım olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte filmin ilk hafta sonundan ABD pazarında 130 ila 150 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Avatar 2, ABD’deki ilk açılış gününde Doctor Strange in the Multiverse of Madness (90.7 milyon dolar), Black Panther: Wakanda Forever (84.2 milyon dolar), Thor: Love and Thunder (69.5 milyon dolar), Jurassic World Dominion (59.5 milyon dolar) ve The Batman’in (56.6 milyon dolar) gerisinde kaldı. Ancak süper kahraman filmlerinin genel olarak açılış günlerinde çok güçlü olduğunu düşündüğümüzde bu bir sürpriz değil.

Öte yandan ilk Avatar filmi 2009'da gösterime girmiş ve aylarca gişeyi domine etmeyi başarmıştı. Ancak ilk Avatar bile 26 milyon dolar açılış günü ve ardından 77 milyon dolar hafta sonu hasılatı elde edebilmişti. Dolayısıyla Avatar 2, ilk filme oranla çok daha güçlü ilk hafta sonu yaşayacak diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Avatar 2: Suyun Yolu, uluslararası olarak ise ilk Cuma gününde 127.1 milyon dolar gelir elde etti. Böylece film ilk Cuma gününde dünya genelinde 180 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş oldu.

Cameron'ın kendi tahminlerine göre Avatar 2’nin başarı çıtası epey yüksek. İlk Avatar, ABD pazarında 760 milyon dolar, dünya çapında ise 2,9 milyar dolar elde etmişti. Bu başarı ilk filmi halen daha en çok hasılat yapan film konumunda tutuyor. Cameron, Kasım ayında vermiş olduğu bir röportajda Avatar 2’nin kar elde edebilmesi için tarihin en büyük üçüncü veya dördüncü filmi olması gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla Avatar 2’nin en az 2 milyar dolar gişe hasılatı elde etmesi gerekiyor. Ancak Avatar 2 güzel bir dönemde vizyona girdi ve 17 Şubat’a kadar (Ant-Man ve Wasp: Quantumania) önünde güçlü bir engel yok.

