Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı

DigiTimes internet sitesinin raporuna göre koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yayılmasından bu yana kurumsal pazardaki dizüstü bilgisayar talebi artmaya başladı. Bildiğiniz üzere birçok şirket salgın nedeniyle bazı önemler almış durumda.
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Microsoft, Amazon, Google, Apple ve Facebook gibi devler personellerinden uzaktan çalışmalarını ve gereksiz yere iş yerine gelmemelerini istedi. Benzer bir durum eğitim sektörü için de geçerli.
Satış momentumu düşmeyecek
Microsoft'un Windows 7 desteğini sonlandırmasıyla başlayan bilgisayar yenileme trendinin 2020'nin ilk çeyreğinde sona ermesi bekleniyordu. Ancak uzaktan çalışma talebindeki artış, satış momentumundaki yükselişin devam etmesini sağlayacak.
https://www.digitimes.com/news/a20200316PD210.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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