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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı

    Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok şirket "evden çalışma" modeline yönelmişti. Bu durum kurumsal dizüstü bilgisayarlara yönelik talebin artmasına neden oldu.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı
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    DigiTimes internet sitesinin raporuna göre koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yayılmasından bu yana kurumsal pazardaki dizüstü bilgisayar talebi artmaya başladı. Bildiğiniz üzere birçok şirket salgın nedeniyle bazı önemler almış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi"

    Microsoft, Amazon, Google, Apple ve Facebook gibi devler personellerinden uzaktan çalışmalarını ve gereksiz yere iş yerine gelmemelerini istedi. Benzer bir durum eğitim sektörü için de geçerli.

    Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı
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    Satış momentumu düşmeyecek

    Microsoft'un Windows 7 desteğini sonlandırmasıyla başlayan bilgisayar yenileme trendinin 2020'nin ilk çeyreğinde sona ermesi bekleniyordu. Ancak uzaktan çalışma talebindeki artış, satış momentumundaki yükselişin devam etmesini sağlayacak.



    https://www.digitimes.com/news/a20200316PD210.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 4 gün
    Herkes evine kapanırsa teknolojik aletlerin satışı artması çok normal sadece kurumsal açıdan bakmamak lazım
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    hakaniko (Hakan Yılmaz) 4 gün
    Bilişim ürünleri kiralayan bir firmada çalışıyorum. Normalde kongre ve etkinlik sektöründe aktif çalışıyorduk. Virüs sebebiyle bütün kongreler iptal oldu. Ancak bütün kurumsal firmalar da evden çalışma sistemine geçti. Deli gibi 1-2 ay süreli notebook kiralıyoruz. Şirkette kiralayacak ürün kalmadı. Akşama kadar PS falan oynayacağız bu gidişle
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