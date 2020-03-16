Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı

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DigiTimes internet sitesinin raporuna göre koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yayılmasından bu yana kurumsal pazardaki dizüstü bilgisayar talebi artmaya başladı. Bildiğiniz üzere birçok şirket salgın nedeniyle bazı önemler almış durumda.

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Microsoft, Amazon, Google, Apple ve Facebook gibi devler personellerinden uzaktan çalışmalarını ve gereksiz yere iş yerine gelmemelerini istedi. Benzer bir durum eğitim sektörü için de geçerli.

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Satış momentumu düşmeyecek

Microsoft'un Windows 7 desteğini sonlandırmasıyla başlayan bilgisayar yenileme trendinin 2020'nin ilk çeyreğinde sona ermesi bekleniyordu. Ancak uzaktan çalışma talebindeki artış, satış momentumundaki yükselişin devam etmesini sağlayacak.

https://www.digitimes.com/news/a20200316PD210.html

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