iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları

iPhone 16 Pro ile tasarımda minimal değişiklikler olacak
iPhone 16 Pro ile birlikte ekran boyutunu 6,1 inçten 6,3 inç seviyesine yükseleceği belirtiliyor. Bu, çok büyük bir artış olmasa da artık 6,1 inç bile günümüzde küçük kalmaya başladı diyebiliriz. Dolayısıyla Apple, sektöre çok agresif davranmadan ayak uyduruyor. Daha önceki söylentilerde ekran boyutu büyürken BRS teknolojisi sayesinde çerçevelerin daha ince olacağı aktarılıyordu. Paylaşılan yeni görsellerde bu ayrıntı hakkında bilgi edilemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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