iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 serisi iPhone 15 ailesinin yerini alacak. Apple’ın yeni seride tasarımsal olarak radikal değişikliklere gitmeyeceği zaten bir süredir söyleniyordu ve son sızıntı da bu iddiaları doğruluyor. Maket iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro’yu yan yana getiren bir paylaşım, iki telefon arasındaki tasarım farklarını ortaya koyuyor.

iPhone 16 Pro ile tasarımda minimal değişiklikler olacak

Tam Boyutta Gör Apple hakkındaki önceki paylaşımlarıyla güven kazanan Majin Bu, iPhone 16 Pro'nun bu kez 15 Pro ile karşılaştırıldığı yeni bir paylaşım yaptı. Görsellere bakıldığında maket iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro arasındaki en büyük tasarımsal farkın esasında ekran boyutu olduğu görülüyor.

Katlanabilir iPhone kendi kendini onaran ekrana sahip olabilir 21 sa. önce eklendi

iPhone 16 Pro ile birlikte ekran boyutunu 6,1 inçten 6,3 inç seviyesine yükseleceği belirtiliyor. Bu, çok büyük bir artış olmasa da artık 6,1 inç bile günümüzde küçük kalmaya başladı diyebiliriz. Dolayısıyla Apple, sektöre çok agresif davranmadan ayak uyduruyor. Daha önceki söylentilerde ekran boyutu büyürken BRS teknolojisi sayesinde çerçevelerin daha ince olacağı aktarılıyordu. Paylaşılan yeni görsellerde bu ayrıntı hakkında bilgi edilemiyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan kamera bölmesinde de yine küçük değişikliklerin olduğunu görüyoruz. iPhone 16 Pro'nun iPhone 15 Pro'ya kıyasla daha büyük bir sensöre sahip olacağı söyleniyor. Son gelen bilgiler ayrıca iki yeni kameranın geleceğini iddia etmişti: 5x optik zoom özellikli 12MP periskop telefoto lens (iPhone 15 Pro Max'te bulunan) ve 48MP ultra geniş kamera. Dolayısıyla kamera kurulumunun 12MP telefoto ve 48MP geniş açı ve 48MP ultra geniş açı şeklinde olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görseller aynı zamanda bir süredir bahsi geçen “Capture” tuşunu da gösteriyor. Bu düğmenin fiziksel basma ile dokunma hassasiyetini birleştirerek geleneksel kamera deklanşör düğmesi deneyimini taklit etmesi bekleniyor. Hatta zoom kontrolü gibi ek işlevler de sunabileceği iddia ediliyor.

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iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları