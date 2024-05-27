Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları

    Apple’ın yaklaşan yeni iPhone ailesinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak güvenilir bir kaynak, maket iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro’yu yan yana paylaşarak tasarım farklarına dikkat çekti.
    iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 serisi iPhone 15 ailesinin yerini alacak. Apple’ın yeni seride tasarımsal olarak radikal değişikliklere gitmeyeceği zaten bir süredir söyleniyordu ve son sızıntı da bu iddiaları doğruluyor. Maket iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro’yu yan yana getiren bir paylaşım, iki telefon arasındaki tasarım farklarını ortaya koyuyor.

    iPhone 16 Pro ile tasarımda minimal değişiklikler olacak

    iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları Tam Boyutta Gör
    Apple hakkındaki önceki paylaşımlarıyla güven kazanan Majin Bu, iPhone 16 Pro'nun bu kez 15 Pro ile karşılaştırıldığı yeni bir paylaşım yaptı. Görsellere bakıldığında maket iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro arasındaki en büyük tasarımsal farkın esasında ekran boyutu olduğu görülüyor.

    iPhone 16 Pro ile birlikte ekran boyutunu 6,1 inçten 6,3 inç seviyesine yükseleceği belirtiliyor. Bu, çok büyük bir artış olmasa da artık 6,1 inç bile günümüzde küçük kalmaya başladı diyebiliriz. Dolayısıyla Apple, sektöre çok agresif davranmadan ayak uyduruyor. Daha önceki söylentilerde ekran boyutu büyürken BRS teknolojisi sayesinde çerçevelerin daha ince olacağı aktarılıyordu. Paylaşılan yeni görsellerde bu ayrıntı hakkında bilgi edilemiyor.

    iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları Tam Boyutta Gör
    Öte yandan kamera bölmesinde de yine küçük değişikliklerin olduğunu görüyoruz. iPhone 16 Pro'nun iPhone 15 Pro'ya kıyasla daha büyük bir sensöre sahip olacağı söyleniyor. Son gelen bilgiler ayrıca iki yeni kameranın geleceğini iddia etmişti: 5x optik zoom özellikli 12MP periskop telefoto lens (iPhone 15 Pro Max'te bulunan) ve 48MP ultra geniş kamera. Dolayısıyla kamera kurulumunun 12MP telefoto ve 48MP geniş açı ve 48MP ultra geniş açı şeklinde olması bekleniyor.
    iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görseller aynı zamanda bir süredir bahsi geçen “Capture” tuşunu da gösteriyor. Bu düğmenin fiziksel basma ile dokunma hassasiyetini birleştirerek geleneksel kamera deklanşör düğmesi deneyimini taklit etmesi bekleniyor. Hatta zoom kontrolü gibi ek işlevler de sunabileceği iddia ediliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    MBK3334 VAUVJ +10 darkaura +10 doruhüso +9 12 Angry Men +8 hidrojennn +8 darkthepro +7 DburakKoc +6 tropik17 +6 Fearless_tr +6 V4LKyR +5
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    354 Kişi Okuyor (7 Üye, 347 Misafir) 48 Masaüstü 306 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5560 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 16 pro, iphone 15 pro ve
    2 etiket daha Apple Teknoloji Haberleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı338b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yanak seyirmesi citol kullananların yorumları chery tiggo 3 alınır mı sevgilimden nasıl ayrılırım nissan qashqai yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Camon 20
    TECNO Camon 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5 V23.3.2
    Monster Tulpar T5 V23.3.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız