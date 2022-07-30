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    Avrupa'da elektrikli otomobil satışları Haziran'da %8 düştü

    Avrupa ülkelerindeki otomobil satışları düşüşte ancak Haziran ayında uzun zamandır ilk kez elektrikli otomobil (PHEV dahil) satışlarında da düşüş yaşandı. İşte detaylar:       
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    Avrupa'da elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre %8 düştü
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    Geçtiğimiz Haziran ayında Avrupa'da trafiğe kaydı yapılan araç sayısında düşüş yaşanırken uzun bir sürenin ardından elektrikli araçların da bu düşüşten etkilendiği görüldü.

    Haziran 2022'de toplam 1.053.807 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 1.268.508 adetti ki bu da yüzde 17 oranında düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Üstelik geride bıraktığımız Haziran ayı, 1993 yılından bu yana otomobil satışları açısından en kötü dönem olarak kayıtlara geçti.

    Jato Dynamics verilerine göre elektrikli araçlar da bu durumdan nasibini aldı. Haziran 2022'de toplam 215.000 %100 elektrikli ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) satışı gerçekleştirildi. 233.000 satış gerçekleştirilen Haziran 2021'e göre yüzde 8 düşüş yaşandı. Bunun pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedilmeye başlandığı Nisan 2020'den sonraki en büyük düşüş olduğu belirtiliyor.

    Verilere göre, satılan 215 bin adet elektrikli ve PHEV araçların yüzde 62'si elektrikli, yüzde 38'i de PHEV oldu. Jato, talepteki düşüşün en çok Renault, Volkswagen, Tesla, Audi, Skoda ve Ford'u etkilediğinin altını çizdi. Öte yandan Mercedes, BMW, Peugeot, Kia, Fiat ve Cupra ise elektrikli araç satışlarında rekor büyüme kaydetti.

    Haziran 2022'de en çok satılan otomobiller şöyle:

    Haziran 2022'de Avrupa'da en çok satılan otomobiller
    Sıra Genel PHEV Elektrikli
    1. Peugeot 208 - 24.488 Ford Kuga - 3.952 Tesla Model Y - 16.687
    2. Dacia Sandero - 24.299 Kia Sportage - 2.881 Fiat 500e - 7.269
    3. Opel Corsa - 19.679 Cupra Formentor - 2.833 Tesla Model 3 - 6.176
    4. Fiat 500 - 19.500  Hyundai Tucson - 2.626 Peugeot e-208 - 5.626
    5. Dacia Duster - 19.039 BMW 3 Serisi - 2.623 Skoda Enyaq - 5.484
    6. Volkswagen T-Roc - 18.679 BMW X3 - 2.582 Volkswagen ID.4 - 4.757
    7. Volkswagen Golf - 17.575 Jeep Compass - 2.382 Renault ZOE - 4.390
    8. Renault Captur - 17.556 BMW X1 - 2.231 Volkswagen ID.3 - 3.747
    9. Tesla Model Y - 16.687 BMW X5 - 2.160 Hyundai Kona - 3.626
    10. Toyota Yaris - 15.216 Peugeot 3008 - 2.129 Renault Twingo - 3.558
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