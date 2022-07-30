Avrupa'da elektrikli otomobil satışları Haziran'da %8 düştü

- Haziran 2022'de en çok satılan otomobiller şöyle:
- Haziran 2022'de Avrupa'da en çok satılan otomobiller
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Geçtiğimiz Haziran ayında Avrupa'da trafiğe kaydı yapılan araç sayısında düşüş yaşanırken uzun bir sürenin ardından elektrikli araçların da bu düşüşten etkilendiği görüldü.
Haziran 2022'de toplam 1.053.807 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 1.268.508 adetti ki bu da yüzde 17 oranında düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Üstelik geride bıraktığımız Haziran ayı, 1993 yılından bu yana otomobil satışları açısından en kötü dönem olarak kayıtlara geçti.
Jato Dynamics verilerine göre elektrikli araçlar da bu durumdan nasibini aldı. Haziran 2022'de toplam 215.000 %100 elektrikli ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) satışı gerçekleştirildi. 233.000 satış gerçekleştirilen Haziran 2021'e göre yüzde 8 düşüş yaşandı. Bunun pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedilmeye başlandığı Nisan 2020'den sonraki en büyük düşüş olduğu belirtiliyor.
Verilere göre, satılan 215 bin adet elektrikli ve PHEV araçların yüzde 62'si elektrikli, yüzde 38'i de PHEV oldu. Jato, talepteki düşüşün en çok Renault, Volkswagen, Tesla, Audi, Skoda ve Ford'u etkilediğinin altını çizdi. Öte yandan Mercedes, BMW, Peugeot, Kia, Fiat ve Cupra ise elektrikli araç satışlarında rekor büyüme kaydetti.
Haziran 2022'de en çok satılan otomobiller şöyle:
|Sıra
|Genel
|PHEV
|Elektrikli
|1.
|Peugeot 208 - 24.488
|Ford Kuga - 3.952
|Tesla Model Y - 16.687
|2.
|Dacia Sandero - 24.299
|Kia Sportage - 2.881
|Fiat 500e - 7.269
|3.
|Opel Corsa - 19.679
|Cupra Formentor - 2.833
|Tesla Model 3 - 6.176
|4.
|Fiat 500 - 19.500
|Hyundai Tucson - 2.626
|Peugeot e-208 - 5.626
|5.
|Dacia Duster - 19.039
|BMW 3 Serisi - 2.623
|Skoda Enyaq - 5.484
|6.
|Volkswagen T-Roc - 18.679
|BMW X3 - 2.582
|Volkswagen ID.4 - 4.757
|7.
|Volkswagen Golf - 17.575
|Jeep Compass - 2.382
|Renault ZOE - 4.390
|8.
|Renault Captur - 17.556
|BMW X1 - 2.231
|Volkswagen ID.3 - 3.747
|9.
|Tesla Model Y - 16.687
|BMW X5 - 2.160
|Hyundai Kona - 3.626
|10.
|Toyota Yaris - 15.216
|Peugeot 3008 - 2.129
|Renault Twingo - 3.558
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