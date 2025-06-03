Avrupa'da en çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: iPhone 16e'den sürpriz

Avrupa'da en çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı
Counterpoint Research tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa’daki akıllı telefon satışlarının büyük bölümünü Apple ve Samsung modelleri paylaşıyor. Listenin ilk üç sırasında yer alan modellerin tamamı Apple’a ait. iPhone 16 Pro, %6'lık satış payıyla zirvede bulunuyor. Onu %5 ile iPhone 16 Pro Max ve yine %5 ile iPhone 16 izliyor.
Samsung tarafında ise Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25 modelleri %3’lük paylarıyla Apple'ın ardından dördüncü ve beşinci sıraya yerleşmiş durumda. Galaxy S24, Galaxy A55 5G ve Galaxy A16 5G gibi modeller ise %2’lik paylarla listeyi tamamlıyor.
2025'in ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S24
- Galaxy A55 5G
- Galaxy S16 5G
- iPhone 16e
- iPhone 15
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