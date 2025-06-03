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    Avrupa'da en çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı: iPhone 16e'den sürpriz

    Counterpoint, 2025'in ilk çeyreğinde Avrupa'da en çok satan akıllı telefonları açıkladı. Peki listede kim birinci oldu? İşte 2025'in en popüler telefonları...  

    Avrupa'da en çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında rekabet her geçen artıyor. Bu bağlamda pazara yeni marka ve modeller dahil olurken, Counterpoint tarafından Avrupa'da çok satan telefonlar açıkladı. Peki geride bıraktığımız çeyrekte hangi marka nasıl bir performans sergiledi? Gelin en popüler telefonlara göz atalım...

    Avrupa'da en çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı

    Counterpoint Research tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa’daki akıllı telefon satışlarının büyük bölümünü Apple ve Samsung modelleri paylaşıyor. Listenin ilk üç sırasında yer alan modellerin tamamı Apple’a ait. iPhone 16 Pro, %6'lık satış payıyla zirvede bulunuyor. Onu %5 ile iPhone 16 Pro Max ve yine %5 ile iPhone 16 izliyor.

    Samsung tarafında ise Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25 modelleri %3’lük paylarıyla Apple'ın ardından dördüncü ve beşinci sıraya yerleşmiş durumda. Galaxy S24, Galaxy A55 5G ve Galaxy A16 5G gibi modeller ise %2’lik paylarla listeyi tamamlıyor.

    Avrupa'da en çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Listede en dikkat çeken model ise Apple iPhone 16e oldu. İlk kez bu listede yer almasına rağmen yalnızca %2’lik satış oranıyla dokuzuncu sırada kendine yer bulabildi. Bu arada iPhone 16e, Apple satışlarında %8 paya sahip olurken, iPhone SE 2020 ve 2022 modellerinin sırasıyla %19 ve %12'lik paya ulaştığını hatırlatalım. Son olarak listenin son sırasında yer alan iPhone 15 de %2’lik payla satışını sürdürüyor. 

    2025'in ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar

    1. iPhone 16 Pro
    2. iPhone 16 Pro Max
    3. iPhone 16
    4. Galaxy S25 Ultra
    5. Galaxy S25
    6. Galaxy S24
    7. Galaxy A55 5G
    8. Galaxy S16 5G
    9. iPhone 16e
    10. iPhone 15
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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