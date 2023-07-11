Avrupa’da uzun yol kamyonları için ilk yüksek basınçlı hidrojen istasyonu açıldı

Tam Boyutta Gör Boru hattıyla düşük karbonlu hidrojen sağlayan (günde 1 ton) büyük kapasiteli yüksek basınç istasyonunun açılışında IVECO ağır hizmet yakıt hücreli kamyon prototipi de lanse edildi. Bu açılış, Aralık 2021’de imzalanan Mutabakat Anlaşması’yla (MoU), iki şirketin Avrupa’da hidrojen mobilitesinin geliştirilmesine yönelik taahhüdünü bir adım ileriye taşımış oluyor.

Mutabakat Anlaşması, hidrojenli ulaştırma sektörünü kolaylaştırmayı hedefliyor. Bunun için iki grubun ortak çalışmaları oldukça önem taşıyor. Amaç; Air Liquide’in üretiminden depolamaya ve dağıtıma kadar tüm bu alandaki uzmanlığı ile alternatif yakıtlarla çalışan araçların üretiminde öncü marka Iveco Group’un bilgi birikimi sayesinde hidrojen kullanımının tüm Avrupa’da yaygınlaşmasını sağlamak. Uzun taşımacılık alanında kullanılan bu çözüm, 700 bar basınçta hızlı bir yakıt ikmali süresine imkan tanıyor.

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Fos-sur-Mer istasyonu, Fransız fonları tarafından desteklenen HyAMMED (“Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologique et Durable”) projesinin bir parçası. Açılan bu yeni istasyon aynı zamanda Temiz Hidrojen Ortaklığı tarafından ortaklaşa finanse edilen Avrupa projesi H2Haul’un da bir parçası.

Air Liquide ve IVECO, 2019 yılında başlatılan H2Haul projesinin ilk ortaklarındandı. R’Hyse projesi çerçevesinde 2025 yılından itibaren potansiyel 50 IVECO hidrojen kamyon filosu için Salon-de-Provence’da ağır vasıtalara yönelik ikinci bir yüksek kapasiteli istasyon (700 bar, 2 ton/gün) daha kurulacak.

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Avrupa'da hidrojenli kamyonlar için yakıt istasyonu açıldı