Toyota PROACE MAX, Türkiye'de satışa sunuldu

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Toyota, gerçekleştirdiği yeni lansmanlarla hafif ticari araç ailesini genişletmeye devam ediyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araç ailesinin en büyük üyesi olan PROACE MAX Türkiye'de satışa sunuldu. Büyük boy van segmentinde yer alan PROACE MAX panel van, lansman dönemine özel olarak 1.539.000 TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Plazalar’daki yerini aldı.

Ayrıca lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi olan müşteriler için 1.000.000 TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2.79 faiz oranlı kredi kampanyası da bulunuyor. Toyota PROACE MAX modelinin kasalı kamyonet versiyonu da çok yakında sunulmaya başlanacak. PROACE MAX, diğer hafif ticari araçlar gibi Toyota ve Stellantis iş birliğinin ürünü.

Toyota PROACE MAX, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Üst yapı firmaları, KOBİ’ler, esnaf ve yük taşıma ihtiyacı olanlar için ideal bir tercih olan PROACE MAX, şık tasarımı, kolay kullanımı, yüksek taşıma kapasitesi ve verimli motoruyla dikkat çekiyor. PROACE MAX 15 metreküp versiyonunda 5 euro palet kapasitesi sağlıyor ve 1335 kg sürücü hariç istiap haddi sunuyor. 17 metreküp versiyonu ise yükseltilmiş tavanı sayesinde daha yüksek yüklerin yüklenmesine olanak tanıyor.

270 derece açılabilen arka kapıları, sağda sürgü kapısı ve kargo bölümünde LED aydınlatma gibi özellikleriyle her ihtiyaca uygun kolay taşıma imkanı getiriyor. PROACE MAX’in geniş açıklık sunan büyük arka kapıları ve düşük eşik yüksekliği, her türlü yüklemelerde pratikliği artırıyor.

PROACE MAX, 2.2 litrelik 140 HP veya 180 HP güç üreten dizel motor seçenekleri ve 6 ileri manuel şanzıman ile donatıldı. Böylece yüksek taşıma kapasitesiyle performans ve verimliliği bir araya getiriyor.

Tam Boyutta Gör PROACE MAX’in kabini hayatı kolaylaştıran birçok teknolojik özelliğe sahip. 3 kişilik oturma kapasitesine sahip kabin, 10 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital göstergelere göre şekillendirildi. Mobil ofis gibi kullanılabilen PROACE MAX modelinde, bir çalışma masasına dönüşebilen ön orta yolcu koltuğu ve ön konsolda ev tipi 230V priz de kullanıcıların iş hayatını kolaylaştırıyor.

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PROACE MAX’in sunduğu donanım özellikleri de dikkat çekiyor. Standart olarak çift bölgeli otomatik klima, arka park sensörleri, 16 inç çelik jantları ve geri görüş kamerasına sahip. LED gündüz farları ve mat siyah ön panjurla şık bir ön yüze sahip yeni PROACE MAX, standart olarak sunulan gelişmiş güvenlik sistemleri de araç içindeki herkesin güvenliğini en üst düzeyde sağlıyor.

Sürücü ön ve yolcu hava yastıklarının yanı sıra güvenlik özellikleri arasında, Araç Denge Kontrol Sistemi, Aktif Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Yan Rüzgar Asistanı, trafik İşaretlerini algılayarak çalışan Akıllı Hız Asistanı ve Sürücü Dikkat Uyarısı gibi sistemler yer alıyor.

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Toyota PROACE MAX Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri