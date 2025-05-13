İlginç ve uygun fiyatlı elektrikli araç Slate, 100 bin ön siparişi aştı

Slate’e ilgi yüksek
Slate Auto, geçtiğimiz ayın sonlarında pickup modelinin 20.000 doların altında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağını açıkladı. Bu fiyatlandırma sonrasında oluşan ilgi ise 100 bin adedi aşan rezervasyonla sonuçlandı. Ancak bu 100.000 rakamı, her ne kadar kamuoyunda büyük yankı uyandırsa da, araç satışlarına doğrudan yansıması garanti değil. Şirket, müşterilerden yalnızca 50 dolarlık iade edilebilir bir ön ödeme alıyor. Bu durum, Slate Auto’nun rezervasyon rakamlarının şişmesine neden olmuş olabilir.
Slate Auto, Slate Truck adlı ilk modelinde boya ve ekran kullanmıyor ve araçta manuel camlar bulunuyor. Ancak 100’den fazla özelleştirme seçeneği ile be temel modeli son derece farklı bir araca dönüştürebilmek mümkün. Hatta araç, standart haliyle iki kişilikken istendiği takdirde özelleştirme ile 5 kişilik bir SUV’a bile dönüştürülebiliyor. Şirket, 2026 yılında satışlara başlamayı hedeflerken firmanın üretim tesisi ise 2027 yılı sonuna kadar yıllık 150.000 araç üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli