Avrupa'da SUV rüzgarı güçlenerek devam ediyor

Tam Boyutta Gör Avrupa'da otomotiv sektörü özellikle son beş yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. SUV ve crossover satışları adeta patladı. Öyle ki, bugün Avrupa’da satılan her iki yeni otomobilden biri artık SUV. Bu yükselişte özellikle Volkswagen T-Roc ve Toyota Yaris Cross gibi kompakt modellerin payı büyük.

Paylaşılan verilere göre 2020’de SUV’ların Avrupa pazarındaki payı yüzde 41 seviyesindeydi. Bugün ise bu oran yüzde 59’a ulaştı. Buna paralel olarak küçük hatchback ve sedan satışları belirgin şekilde geriledi. 2020’de yüzde 35 paya sahip olan hatchback modeller 2025’te yüzde 23,9’a kadar düştü. Satış adedi olarak bakıldığında bu durum 4,2 milyon araçtan 2,9 milyona sert bir gerileme anlamına geliyor.

Yine de bazı modeller güçlü şekilde ayakta kalmayı başarıyor. Renault Clio, Volkswagen Golf ve Dacia Sandero hâlâ büyük ilgi görüyor. Özellikle Sandero’nun, 2025’i Avrupa’nın en çok satan otomobili olarak kapatması bekleniyor.

Reçetenin adı: Uygun fiyat

Sandero’nun başarısında en büyük etken elbette ulaşılabilir fiyatı. Almanya’da 13 bin euronun altında başlayan fiyatla satılması, fiyat/performans arayanlar için onu cazip bir seçenek yapıyor. Modelin satışları 2020’de 168.443 adetten, geçen yılın kasım sonu itibarıyla 225 binin üzerine çıktı. Sandero, üst üste ikinci kez Avrupa liderliği yolunda ilerliyor.

Tam Boyutta Gör Sedanların pazar payı da benzer şekilde düşüşte. 2020’de yüzde 4,7 olan pay, 2025’te yüzde 3,5’e indi. Tesla Model 3’ün 76.079 satışla geçen yılın en çok satan sedanı olması ve Mercedes-Benz CLA’ya 37 binden fazla fark atması bekleniyor. Bu tabloya tek istisna ise Romanya. Ülkede sedanların pazar payı hâlâ yüzde 15,4 ile Avrupa ortalamasının çok üzerinde.

SUV’larda zirve kimde?

SUV tarafında ise zirvede Volkswagen T-Roc var. 2025’te 192 binden fazla satışa ulaşan model, Tiguan, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 ve Dacia Duster’ın önünde yer alıyor. Citroen C3, Ford Puma, Kia Sportage, Hyundai Tucson ve Nissan Qashqai de listenin güçlü oyuncuları arasında.

