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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'yi etkiler mi?

    Dizel motorlu araçların çevreye verdiği zararla ilgili konuşan BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, Avrupa şehirlerinde uygulanan dizel yasaklarının İstanbul'da da uygulanabileceğini belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'yi etkiler mi?
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    Dizel yasağı uygulanan Avrupa şehirlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, yalnızca havayı kirletmekle kalmayıp tarihi yapılara da zarar verdiği söylenen dizel araçlara yönelik yasakların yakın gelecekte Türkiye’yi de etkileyeceğini söyledi.

    Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticilerin PM adı verilen katı parçacıklar ve NOx olarak kısaltılan azot oksitler olduğunu belirten Örücü, AB ülkelerinde PM’den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına 75 bin euro, NOx’den kaynaklananın ise 12 bin euro olarak hesaplandığını dile getirdi.

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    İstanbul'da da dizel yasağı görmemiz mümkün

    Örücü, Almanya’nın Köln şehrinde başlayan dizel yasağının bugün İtalya ve İspanya’da uygulandığını, bu yıl bitmeden Fransa, Hollanda ve Norveç’te de yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi. Artan dizel yasaklarının Türkiye’yi de etkileyeceğini ifade eden BRC Türkiye CEO’su, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

    “Tarihi değerine paha biçilemeyen İstanbul’da da dizel yasağını görmemiz mümkün. Kent merkezi bu denli yoğun olan bir şehirde PM değerlerinin ne denli yüksek olduğunu sıkışık trafikteki hava kalitesinden anlayabilirsiniz.” Dünya Elektrikli Araçlar Birliği Türkiye temcilcileri de 2019’un başında yaptığı açıklamada dizel yasağının er ya da geç İstanbul’da da geçerli olacağını belirtmişti.

    Türkiye'de dizel satışları ne durumda?

    Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, geçtiğimiz yıl 387 bin 256 adet otomobil satılan Türkiye pazarındaki dizel otomobil satışları yüzde 52’ye gerilese de satışlardaki büyük paya sahip olmayı sürdürdü. 2019 yılı Aralık ayı sonunda Türkiye’de 222 adet tamamen elektrikli ve 11 bin 974 adet hibrit otomobil satıldı. Tüm dünyada üretimi yavaşlatılan dizel motorlu araçların 2030 yılında tamamen üretimden kaldırılacağı düşünülüyor.



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    barisbulak 1 hf. en beğenilen
    Lpg satıcısı BRCnin Türkiye Ceosuna sorarsan tabiki yasaklanır der. Farklı bir cevap beklenemezdi zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +50
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    tokatli6061 1 hf.
    Çok komik adamlar bu batılılar emisyon derdine düşüp çevre çevre diye dizeli yasaklıyolar ama Avusturalyada yanan ormanlar kaç yıllık dizel emisyonu kadar duman salıyo kılları kıpırdamıyo. Çevrecilik toplantısına özel jetle giderler ortadoğuya silah yığıp ortalığı ateşe verirler sonra dizelin egsoz borusuna takarlar kafayı. O boru varya .....
    Çok komik adamlar bu batılılar emisyon derdine düşüp çevre çevre diye dizeli yasaklıyolar ama Avusturalyada yanan ormanlar kaç yıllık dizel emisyonu kadar duman...
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    1 Yanıt Yanıtla +37
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    smart1978 1 hf.
    Yasaklama gelmezse Turkiye Dizel cehennemine doner ozellikle havasiyla... Ankara basta olmak uzere ....
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    Askaparta 6 gün
    Bizim kadar mazotçu yok.
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    siyahtemas 1 hf.
    Euro5 ve 6 standartına haiz yeni nesil araçlar bu yasaktan muaf... Adblue gibi zamazingolar bu yuzden zorunlu oldu son model araçlarda...
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    bulentcandan 1 hf.
    Kola, tuz ruhu, sabun... Partikül temizleme yöntemleri. En iyisini usta bilir. Buyrun...





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    inifiesta 1 hf. bulentcandan
    İçine bir de nane daldıraydı daha etkili olurdu Servisin 600 lira demesine burun kıvırıyon ama kendisi müşteriye 10 liraya hallettik diyebilecek mi? Meçhul, belkide 400 lirayı alırlar.
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Dizel araçlarla Avustralya'daki yanan ormanların karbon emisyonunu karşılaştırdılar ya pes. Evet evet selam ve dua ile o ormanları geri getirirsek ve yangını geri alırsak dizel araçları yasaklamaya gerek kalmaz. Über mantık kim düşündüyse. Hatta Çernobil patlamasını falan geri alırsak kanser vakalarına çözüm bulabiliriz. Dizelle falan uğraşmak boş işler
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    MO. 1 hf.
    Bizim ülkede kolay mi bunu uygulamak ? Hadi de ki 2030 yilina kadar müsaade, sonrası yasak. Allah askina kim 100.000 e araç aldı bunu 50000 e satacak ? Bizim insanımız da paragözdür. Seneye dizel kalkacak deseler o araçların fiyatını yine düşürmezler. Zaten bu ülkeye de şaşıyorum. 0 araç 10 liraysa ikinci eli 8,9 lira. Deger kaybı yok. Sacma sapan bir şey.

    Araba yatırım olarak görülüyor ya şakaya bak.
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    BumberShoot 1 hf.
    Tabi ki etkiler Avrupa da satamadıkları zehirli dizelleri Türkiye ye iteleyecekler
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    emrtkn 1 hf.
    Bir sürü Premium markanın dizel motor planları var gelecek seneler için.

    Bu dizel işi kolay bitmeeeez.
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    edgar1899 1 hf.
    Kağıthane'de hava kirliliği değerlerini ölçen İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan, maksimum 50 mikrogram olması gereken PM10 değerini 189 mikrogram, maksimum 25 olması gereken PM2,5 değerini ise 199 olarak ölçtü.



    Dizel candır diye dolanıp ilk sorunda dpf ini iptal edip 20-30 otomobilden çıkması gereken partikülü tek başına salıp tasarruf yaptığını düşünen varsa buyursun okusun üstteki rakamları.
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    haberelectro 1 hf.
    Etkiler aynı kurallar geçerli
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    edgar1899 1 hf. haberelectro
    Oldun sen oldun



    Takılıyorum tabi ki ciddiye alma.
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    detanaoq 1 hf.
    LPG kiti satan kıytırık şirketin dandik yöneticisinin zırvalamasını gerçek gibi haber yapmak...
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