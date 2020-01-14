Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'yi etkiler mi?

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Dizel yasağı uygulanan Avrupa şehirlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, yalnızca havayı kirletmekle kalmayıp tarihi yapılara da zarar verdiği söylenen dizel araçlara yönelik yasakların yakın gelecekte Türkiye’yi de etkileyeceğini söyledi.

Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticilerin PM adı verilen katı parçacıklar ve NOx olarak kısaltılan azot oksitler olduğunu belirten Örücü, AB ülkelerinde PM’den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına 75 bin euro, NOx’den kaynaklananın ise 12 bin euro olarak hesaplandığını dile getirdi.

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İstanbul'da da dizel yasağı görmemiz mümkün

Örücü, Almanya’nın Köln şehrinde başlayan dizel yasağının bugün İtalya ve İspanya’da uygulandığını, bu yıl bitmeden Fransa, Hollanda ve Norveç’te de yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi. Artan dizel yasaklarının Türkiye’yi de etkileyeceğini ifade eden BRC Türkiye CEO’su, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi değerine paha biçilemeyen İstanbul’da da dizel yasağını görmemiz mümkün. Kent merkezi bu denli yoğun olan bir şehirde PM değerlerinin ne denli yüksek olduğunu sıkışık trafikteki hava kalitesinden anlayabilirsiniz.” Dünya Elektrikli Araçlar Birliği Türkiye temcilcileri de 2019’un başında yaptığı açıklamada dizel yasağının er ya da geç İstanbul’da da geçerli olacağını belirtmişti.

Türkiye'de dizel satışları ne durumda?

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, geçtiğimiz yıl 387 bin 256 adet otomobil satılan Türkiye pazarındaki dizel otomobil satışları yüzde 52’ye gerilese de satışlardaki büyük paya sahip olmayı sürdürdü. 2019 yılı Aralık ayı sonunda Türkiye’de 222 adet tamamen elektrikli ve 11 bin 974 adet hibrit otomobil satıldı. Tüm dünyada üretimi yavaşlatılan dizel motorlu araçların 2030 yılında tamamen üretimden kaldırılacağı düşünülüyor.

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