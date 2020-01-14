Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Kuzey Amerika’da 2020 yılının en iyi otomobil, SUV ve pickup modelleri belli oldu. 50 kişiden oluşan deneyimli jüri, finale kalan son 9 model üzerinde yaptıkları değerlendirmelerle bu üç kategorinin kazananlarını belirledi.
Kuzey Amerika’da 2020 yılının otomobili yeni nesil Chevrolet Corvette Stingray oldu. Evrim niteliğinde bir değişim göstererek ilk kez ortadan motorlu bir yapıya bürünen model, en güçlü rakibi Toyota Supra’yı ve Hyundai Sonata’yı geride bırakarak ödülün sahibi oldu. Corvette, 1998 ve 2014 yıllarında da Kuzey Amerika’da Yılın Otomobili Ödülü’ne layık görülmüştü.İlginizi Çekebilir Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak"
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Kuzey Amerika’da 2020 yılının en iyi SUV modeli ödülüne layık görülen isim Kia Telluride oldu. Koreli üreticinin 8 kişilik büyük SUV modeli, final etabında kuzeni Hyundai Palisade’i ve Lincoln Aviator’ı geride bırakmayı başardı. Kia, ürün gamındaki en büyük model olan Telluride ile geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika pazarına iddialı bir giriş yapmıştı.
Gelelim Kuzey Amerika pazarında kıyasıya rekabetin yaşandığı pickup kategorisine. Kuzey Amerika’nın en iyi pickup modeli olarak ipi göğüsleyen isim bu yıl Jeep Gladiator oldu. Geçtiğimiz yıl “sınıfının gerçek anlamda üstü açılabilen tek üyesi” iddiasıyla tanıtılan model, sahip olduğu yeteneklerle RAM Heavy Duty ve Ford Ranger gibi rakiplerinin üzerinde yer aldı.
2020 Yılın Otomobili
- Chevrolet Corvette Stingray
- Hyundai Sonata
- Toyota Supra
2020 Yılın SUV'si
- Hyundai Palisade
- Kia Telluride
- Lincoln Aviator
2020 Yılın Pickup'ı
- Ford Ranger
- Jeep Gladiator
- Ram Heavy Duty
Final etabında mücadele eden 9 modelin fotoğraflarını aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.
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Supra'ya gelince evet Toyota BMW motoru kullanarak Supra'ya ihanet etti. Hayranları yıllardır yeni Supra'nın gelmesini beklerken BMW motoruyla gelmesi hayal kırıklığı yaratsa da bundan bağımsız olarak düşünürsek güzel otomobil.