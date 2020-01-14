Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu

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Kuzey Amerika’da 2020 yılının en iyi otomobil, SUV ve pickup modelleri belli oldu. 50 kişiden oluşan deneyimli jüri, finale kalan son 9 model üzerinde yaptıkları değerlendirmelerle bu üç kategorinin kazananlarını belirledi.

Kuzey Amerika’da 2020 yılının otomobili yeni nesil Chevrolet Corvette Stingray oldu. Evrim niteliğinde bir değişim göstererek ilk kez ortadan motorlu bir yapıya bürünen model, en güçlü rakibi Toyota Supra’yı ve Hyundai Sonata’yı geride bırakarak ödülün sahibi oldu. Corvette, 1998 ve 2014 yıllarında da Kuzey Amerika’da Yılın Otomobili Ödülü’ne layık görülmüştü.

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Kuzey Amerika’da 2020 yılının en iyi SUV modeli ödülüne layık görülen isim Kia Telluride oldu. Koreli üreticinin 8 kişilik büyük SUV modeli, final etabında kuzeni Hyundai Palisade’i ve Lincoln Aviator’ı geride bırakmayı başardı. Kia, ürün gamındaki en büyük model olan Telluride ile geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika pazarına iddialı bir giriş yapmıştı.

Gelelim Kuzey Amerika pazarında kıyasıya rekabetin yaşandığı pickup kategorisine. Kuzey Amerika’nın en iyi pickup modeli olarak ipi göğüsleyen isim bu yıl Jeep Gladiator oldu. Geçtiğimiz yıl “sınıfının gerçek anlamda üstü açılabilen tek üyesi” iddiasıyla tanıtılan model, sahip olduğu yeteneklerle RAM Heavy Duty ve Ford Ranger gibi rakiplerinin üzerinde yer aldı.

2020 Yılın Otomobili

Chevrolet Corvette Stingray

Hyundai Sonata

Toyota Supra

2020 Yılın SUV'si

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Lincoln Aviator

2020 Yılın Pickup'ı

Ford Ranger

Jeep Gladiator

Ram Heavy Duty

Final etabında mücadele eden 9 modelin fotoğraflarını aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.

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