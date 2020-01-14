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    Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu

    Kuzey Amerika pazarının en iyi otomobil, SUV ve pickup modellerinin belirlendiği yarışma bu yıl da kıyasıya rekabete sahne oldu. İşte Kuzey Amerika'da 2020 yılının kazananları:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu
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    Kuzey Amerika’da 2020 yılının en iyi otomobil, SUV ve pickup modelleri belli oldu. 50 kişiden oluşan deneyimli jüri, finale kalan son 9 model üzerinde yaptıkları değerlendirmelerle bu üç kategorinin kazananlarını belirledi.

    Kuzey Amerika’da 2020 yılının otomobili yeni nesil Chevrolet Corvette Stingray oldu. Evrim niteliğinde bir değişim göstererek ilk kez ortadan motorlu bir yapıya bürünen model, en güçlü rakibi Toyota Supra’yı ve Hyundai Sonata’yı geride bırakarak ödülün sahibi oldu. Corvette, 1998 ve 2014 yıllarında da Kuzey Amerika’da Yılın Otomobili Ödülü’ne layık görülmüştü.

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    Kuzey Amerika’da 2020 yılının en iyi SUV modeli ödülüne layık görülen isim Kia Telluride oldu. Koreli üreticinin 8 kişilik büyük SUV modeli, final etabında kuzeni Hyundai Palisade’i ve Lincoln Aviator’ı geride bırakmayı başardı. Kia, ürün gamındaki en büyük model olan Telluride ile geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika pazarına iddialı bir giriş yapmıştı.

    Gelelim Kuzey Amerika pazarında kıyasıya rekabetin yaşandığı pickup kategorisine. Kuzey Amerika’nın en iyi pickup modeli olarak ipi göğüsleyen isim bu yıl Jeep Gladiator oldu. Geçtiğimiz yıl “sınıfının gerçek anlamda üstü açılabilen tek üyesi” iddiasıyla tanıtılan model, sahip olduğu yeteneklerle RAM Heavy Duty ve Ford Ranger gibi rakiplerinin üzerinde yer aldı.

    2020 Yılın Otomobili

    • Chevrolet Corvette Stingray
    • Hyundai Sonata
    • Toyota Supra

    2020 Yılın SUV'si

    • Hyundai Palisade
    • Kia Telluride
    • Lincoln Aviator

    2020 Yılın Pickup'ı

    • Ford Ranger
    • Jeep Gladiator
    • Ram Heavy Duty

    Final etabında mücadele eden 9 modelin fotoğraflarını aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.



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    1 Avatar
    dreamblue35 1 hf.
    supra ve rubikon a bittim insanın alası geliyorda benim almam ancak bir 50 yıl sonra anca olur bu şartlarda :) o da ikinci elini bulursam tabi ;)
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    orhanyaltir 1 hf. shkoksal
    O bmw motorlu supra dengi aynı motorlu bmw yi tokatlıyor :)) aracı toyota çok başarılı yapmış ve incelemelerinde de çok beğenilen Bi araç
    Yanıtla +2
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    TITAN 1 hf.
    obez amerikalılar büyük suvdan başka araca binemiyorlar heralde
    Yanıtla +1
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    shkoksal 1 hf.
    Hyundai Sonata neymiş öyle :) BMW motorlu Supra nası girmiş listeye merak ediyorum.
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    alaz1903 1 hf. shkoksal
    Ülkemizde lüx otomobil sanılan Passat'tan daha başarılı olduğunu düşünüyorum ki adayları belirleyenler de öyle düşünmüş.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Supra'ya gelince evet Toyota BMW motoru kullanarak Supra'ya ihanet etti. Hayranları yıllardır yeni Supra'nın gelmesini beklerken BMW motoruyla gelmesi hayal kırıklığı yaratsa da bundan bağımsız olarak düşünürsek güzel otomobil.
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