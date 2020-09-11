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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa sabit kripto paralara denetleme istiyor

    Sabit para birimlerine endeksli olduğu iddia edilen kripto paraların denetlenmesi gerektiğini savunan Avrupa ülkeleri harekete geçiyor. Endeks yapılan sabit paralar Avrupa’da tutulacak.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Avrupa sabit kripto paralara denetleme istiyor
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    Son dönemde adeta mantar gibi biten fiziksel paralara veya değerli madenlere endeksli kripto para birimleri Avrpua Birliği’nin dikkatini çekti. Ülkeler sabit kripto paraların denetlenmesi gerektiğini savunuyor.

    Tedirginlik var

    Özellikle geçen yıl Facebook tarafından sabit para destekli Libra’nın tanıtılması ve büyük bir platform desteğini arkasına alması sonrasında denetleme tartışmaları patlak vermişti. Avrupa Komisyonu belirli bir kontrol sürecinin uygulanması gerektiğini savunurken Facebook da projeyi ertelemek zorunda kalmıştı.

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    Diğer taraftan USDT olarak bildiğimiz ve dolara endeksli olduğu iddia edilen Tether kuruluşunun kripto para biriminin yüzde 60-70 oranında dolar tutabildiği gündeme gelmiş, hatta 2017 sonundaki Bitcoin yükselişinin Tether ile suni bir şekilde oluşturulduğu iddiası davalara konu olmuştu.

    Avrupa ülkeleri bu bakımdan sabit kripto paraların mutlaka denetlenmesi gerektiğini düşünüyor. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda yaptıkları açıklamada kıymetli varlıklara dayanan kripto paraların denetleyici onayı olmadan Avrupa sınırları içerisinde ticarette kullanılmamasını istiyor.

    Avrupa sabit kripto paralara denetleme istiyor
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    Kripto para projelerinin vadettikleri gibi 1:1 oranında sabit paralara dayandığını ispat etmeleri ve sabit para birimlerini de Avrupa ülkelerinin para birimlerinden seçmeleri en önemli şartlar arasında. Ayrıca bu sabit paralar yine onaylanan bir Avrupa Birliği kurumunda depolanacak.

    Avrupa’nın bu yaklaşımı kripto para dünyası açısından çok önemli sayılabilir zira sabit bir paraya endeksli para projeleri çok riskli. Yatırımcılar net olarak arka planı göremediği için proje sahiplerine güvenmek zorunda kalıyor. Proje çöktüğünde ise zararıyla başbaşa kalıyor. Şeffaf bir kontrol yönetimi altında stabil kripto paralar daha güvenilir hale gelecektir.



    https://www.reuters.com/article/us-eu-economy-cryptoassets/european-countries-call-for-eu-stablecoin-regulation-idUSKBN26219G Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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