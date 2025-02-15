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    Anlık Bildirim

    Arjantin devlet başkanı memecoin çıkardı, saatler içerisinde 4.5 milyar dolar buhar oldu

    İcraatleriyle övgü alan Arjantin devlet başkanı bu kez tepkilerin odağında. Destek verdiği memecoin projesi saatler içerisinde piyasadan 4.5 milyar doları sildi.  
    LIBRA Tam Boyutta Gör
    Gün geçmiyor ki bir devlet başkanı kripto para piyasasında memecoin çıkarmasın. Donald Trump ve eşi geçtiğimiz ay toplam 95 milyar dolar değere ulaşan ancak saatler içerisinde tepeden 7 kat düşerek insanların bütün yatırımlarını silen memecoin projelerine girişmişti. 

    LIBRA nedir?

    Şimdi ise Arjantin devlet başkanı Javier Milei’den benzer bir hamle geldi. Ülke politikalarına yön verecek icraatlerin mali kaynağını kripto para yatırımcısından karşılayabileceğini gören Milei, köpeğinin adıyla piyasaya sürülen LIBRA projesine paylaşım yaparak destek verdi. 

    LIBRA sadece 1 saat içerisinde 4.5 milyar dolar pazar değerine ulaştı. Belirli cüzdanların bu süreçte milyonlarca dolar kâr ettiği görüldü. Ne var ki Milei, muhalefetin tepkileri üzerine paylaşımı sildi ve destek verdiği için özür diledi. 

    Her zaman yaşandığı gibi proje bir anda çöktü. İlişkili cüzdanlar 87 milyon dolarlık satış yaparken, proje saatler içerisinde 200 milyon dolar değerin altına indi. Başkana güvenerek tepeden milyon dolarlık alım yapanların ise elinde sadece birkaç bin dolar kaldığı görüldü. 

     

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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