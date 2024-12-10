Çıkışı yaklaşan GTA 6 oyun sektörünü tedirgin etti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Oyun dünyası Grand Theft Auto 6'nın piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyor. Neredeyse herkes Rockstar Games'in yine teknolojik bir devrim yaparak olağanüstü bir oyun sunacağından emin. Pek çok analist, GTA 6'nın yalnızca önümüzdeki yılın değil, aynı zamanda son on yılın en başarılı oyunu olacağını ve tüm zamanların en karlı eğlence projesi olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Rockstar Games: GTA 6'da akıllara durgunluk veren şeyler olacak 2 hf. önce eklendi

Elbette ki tüm bu tantana diğer oyun şirketlerini oldukça tedirgin etmiş durumda. Özellikle 2025 sonbaharında yeni oyunlarını piyasaya sürmeyi planlayan oyun şirketleri GTA 6 ile aynı dönemde oyun çıkarmak istemiyor. Bu firmalar kendi oyunlarının gölgede kalmaması için en stratejik tarihi belirlemeye çalışıyorlar. Dolayısı ile karar vermeden önce GTA 6'nın çıkış tarihinin kesinleşmesini bekleyecekler.

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Daha dengeli bir tonda olacak

GTA 6'nın önceki oyunlara kıyasla, toplum normlarına aykırı bir ton yerine daha dengeli ve daha az provokatif bir yaklaşıma sahip olacağı bildiriliyor. Rockstar Games'in, yeni oyunda daha hassas bir üslup benimsemek istediği ve yöneticilerin senaristlerden hiciv unsurları konusunda özenli davranmalarını talep ettiği belirtiliyor.

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GTA 5'in bugüne kadar 205 milyon kopyadan fazla sattığını ve ilk 3 gününde 1 milyar dolar kazanç sağladığını hatıtlatalım. Şimdi ise GTA 6'nın tüm bu rekorları altüst edeceği tahmin ediliyor. Grand Theft Auto 6'nın çıkışı, oyun sektöründe önemli bir dönüm noktası olacak. Bu açıdan bakıldığında rakip oyun şirketlerinin tedirgin olması kadar doğal bir durum yok.

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Çıkışı yaklaşan GTA 6 oyun sektörünü tedirgin etti