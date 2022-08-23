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    Avustralya kripto para düzenleme çalışmaları için yol haritası hazırlayacak

    Avustralya, hangi kripto paraların yaygın olduğunu ve bunlardan hangilerine regülasyon getirilmesi konusunda yol haritası çizecek.                                  
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    Avustralya kripto paralar için yol haritası hazırlayacak
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    Avustralya hükümeti, bu yıl Avustralya’da hangi kripto paralar çok yaygın ve hangilerine regülasyon getirilmesi gerektiği konusunu ele alacak. Hazine sorumlusu Jim Chalmers, konunun ayrıntılarının çok yakında duyurulacağını söyledi. Avustralya Hükümeti, kripto varlıkların özelliklerinden yararlanarak dünyada ilki temsil edecek bir yol haritası üzerinde çalışıyor.

    Hazine Sorumlusu Jim Chalmers’in paylaştığı verilere göre Başbakan Anthony Albanese, hükümetin Avustralya’da hangi dijital varlıkların kullanıldığını ve bunların nasıl düzenlemesi gerektiğini belirlemek istiyor. Bunun için hükümet, bu yıl kripto konusunda yapılacak çalışmaların bir haritasını çıkarmak için çalışacak.

    Chalmers konu hakkında şunları söyledi:

    “Kripto varlıklarının giderek yaygınlaştığından kripto ile ilgilenen kullanıcıların yeterince bilgilendirildiğinden ve korunduğundan emin olmamız gerekiyor” 

    Son olarak Başbakan Scott Morrison yönetimindeki eski hükümetin de Mayıs ayındaki seçim kaybından önce kripto sektörünü düzenlemek ve lisanslamak için çalışmalara başladığını ancak tamamlayamadıklarını hatırlatalım.
     

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