Avusturyalı motosiklet devi konkordato ilan ediyor

Avrupa'nın önde gelen motosiklet üreticilerinden KTM şu günlerde iflasın eşiğinde. Şirket kısa süre içerisinde konkordato başvurusunda bulunacak. Başvuru cuma günü yapılacak. Şirket, bu başvuru sonrası yeniden yapılanma sürecine girmeyi ve bu süreci 90 günde tamamlamayı planlıyor.
Şirket yetkilileri bu durumla ilgili detaylara girmese de önemli engellerle karşılaştıklarını belirtiyor. Yeniden yapılanma sürecinin şirkete "değişen piyasalara uyum sağlamak" ve motosiklet sektöründe küresel bir lider olarak konumlarını güvence altına almak için bir fırsat sunacağını düşünüyorlar.
Çalışan sayısı ve üretimde kesintiler yapılacak
Yeniden yapılandırma sürecinin kısa vadede ciddi etkiler yaratması bekleniyor. Pierer Mobility AG, bu süreçte “ek potansiyel kayıplar” yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, çalışan sayısında azaltmaya gidileceği ve üretim kapasitesinin küçültüleceği ifade edildi.
KTM'de yıllardır birikmiş sorunların olduğu ancak Almanya’daki resesyonun ve Avrupa ekonomisindeki durgunluğun bu durumu daha da kötüye ittiği belirtiliyor. Amerika’da ise yüksek faiz oranları ve yaşam maliyetinin tüketici alım gücünü olumsuz etkilediği ifade ediliyor.
KTM CEO’su Stefan Pierer, süreci bir “gelecek için mola” olarak nitelendirdi ve “KTM markası hayatımın eseri ve onun için savaşacağım” dedi. Şirket, küresel liderlik pozisyonunu korumak için zorlu bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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