Ay’da su bulmak için Hindistan ve Japonya güçlerini birleştiriyor

Hindistan ve Japonya birlikte Ay’a gidecek
JAXA'ya göre görevin en erken 2025 yılında Japonya'nın yeni H3 roketiyle fırlatılması planlanıyor. Ajans şu anda Ay'ın yüzeyini kaplayan ince toz tabakası Ay regolitini simüle etmek üzere tasarlanmış kumda testler yapan ekiplerle birlikte gezici aracın temel tasarım aşamasında bulunuyor. LUPEX olarak adlandırılan proje kapsamında Ay'daki suyun miktarını ve kalitesi araştırılacak. Elde edilecek veriler gelecekte Ay'da sürdürülebilir insan faaliyetleri oluşturmada kullanılacak.
JAXA’nın inşa edeceği yüzey aracı otonom bir şekilde üstündeki aygıtlarla su aramak üzere çalışacak. Ayrıca Ay yüzeyini delerek numune toplayabilecek ve bu numuneler daha sonra gezginin aletleri tarafından analiz edilecek. Böyle anlatınca olay çok kolay gibi görünüyor ancak her bir adım, her bir işlev kendi başına tamamıyla büyük bir başarı olarak görülmeli.
Hedef, su bulmak
Eğer, “Neden herkes Ay’ın güney kutbuna gitmek istiyor?” diye soruyorsanız bağlantıya tıklayarak detaylı olarak açıkladığımız içeriğimize ulaşabilirsiniz. Ancak özetlemek gerekirse, Ay’ın güney kutbunda donmuş halde suyun var olduğu düşünülüyor. Bu bölgelerde su bulunabilirse, gelecekte Ay'daki insan faaliyetleri için bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Bu nedenle ülkeler agresif bir şekilde Ay keşiflerini sürdürüyorlar.
Hindistan bu yıl başarılı Chandrayaan-3 göreviyle bir ilke imza atarak güney kutbuna iniş yaptı. Rusya ise Luna-25 iniş görevinde başarısız oldu. Gelecek yıl NASA, astronotları Ay'ın etrafına göndermek üzere Kasım 2024'te Artemis 2'yi fırlatmayı planlıyor. Çin ise 2024 yılında Ay'ın uzak tarafından ilk örnekleri toplayıp Dünya'ya getirmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.