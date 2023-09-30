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    Anlık Bildirim

    Ay’da su bulmak için Hindistan ve Japonya güçlerini birleştiriyor

    Japonya ve Hindistan, Ay'ın güney kutbunda su aramak için 2025’te bir ortak Ay görevi planlıyor. LUPEX görevi için Japonya keşif aracı ile fırlatıcıyı, Hindistan ise iniş aracını sağlayacak.
    Ay’da su bulmak için Hindistan ve Japonya güçlerini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) Hindistan ile birlikte Ay'ın güney kutbuna yapılacak ortak görev için hazırladığı keşif aracında ilerlemeye kaydetmeye devam ediyor. 2019 yılında JAXA ile Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), bu ortak görev için anlaşmaya varırken kısa bir süre önce Hindistan, Ay'a yumuşak iniş yapan dördüncü ülke olmayı başarmıştı. Ortak görev kapsamında JAXA, keşif aracı ile fırlatıcıyı, Hindistan ise iniş aracını sağlayacak.

    Hindistan ve Japonya birlikte Ay’a gidecek

    JAXA'ya göre görevin en erken 2025 yılında Japonya'nın yeni H3 roketiyle fırlatılması planlanıyor. Ajans şu anda Ay'ın yüzeyini kaplayan ince toz tabakası Ay regolitini simüle etmek üzere tasarlanmış kumda testler yapan ekiplerle birlikte gezici aracın temel tasarım aşamasında bulunuyor. LUPEX olarak adlandırılan proje kapsamında Ay'daki suyun miktarını ve kalitesi araştırılacak. Elde edilecek veriler gelecekte Ay'da sürdürülebilir insan faaliyetleri oluşturmada kullanılacak.

    JAXA’nın inşa edeceği yüzey aracı otonom bir şekilde üstündeki aygıtlarla su aramak üzere çalışacak. Ayrıca Ay yüzeyini delerek numune toplayabilecek ve bu numuneler daha sonra gezginin aletleri tarafından analiz edilecek. Böyle anlatınca olay çok kolay gibi görünüyor ancak her bir adım, her bir işlev kendi başına tamamıyla büyük bir başarı olarak görülmeli.

    Hedef, su bulmak

    Ay’da su bulmak için Hindistan ve Japonya güçlerini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    LUPEX projesine diğer ajanslarda dahil olarak kendi bilimsel yüklerini Ay’a gönderecek. NASA'nın Nötron Spektrometresi güney kutbunda yüzeyin 1 metre altında hidrojen arayacak, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) EMS (Exospheric Mass Spectrometer) aracı ise yüzeydeki gaz basıncını ve kimyasal ayak izlerini değerlendirecek.

    Eğer, Neden herkes Ay’ın güney kutbuna gitmek istiyor?diye soruyorsanız bağlantıya tıklayarak detaylı olarak açıkladığımız içeriğimize ulaşabilirsiniz. Ancak özetlemek gerekirse, Ay’ın güney kutbunda donmuş halde suyun var olduğu düşünülüyor. Bu bölgelerde su bulunabilirse, gelecekte Ay'daki insan faaliyetleri için bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Bu nedenle ülkeler agresif bir şekilde Ay keşiflerini sürdürüyorlar.

    Hindistan bu yıl başarılı Chandrayaan-3 göreviyle bir ilke imza atarak güney kutbuna iniş yaptı. Rusya ise Luna-25 iniş görevinde başarısız oldu. Gelecek yıl NASA, astronotları Ay'ın etrafına göndermek üzere Kasım 2024'te Artemis 2'yi fırlatmayı planlıyor. Çin ise 2024 yılında Ay'ın uzak tarafından ilk örnekleri toplayıp Dünya'ya getirmeyi hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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