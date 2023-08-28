Chandrayaan-3 göreve başladı: Ay’ın güney kutbunun sıcaklığı ilk defa kaydedildi

Chandrayaan-3 bir başarı daha
ISRO tarafından paylaşılan sıcaklık profili, Ay'ın güney kutbundan elde edilen ilk sıcaklık profili olmasıyla da tarihe geçiyor. Chandrayaan-3 iniş aracı Vikram’ın ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment) isimli aygıtı tarafından ölçülen değerler X’te yayınlandı. Verilere göre, Ay'ın üst toprağının sıcaklığı kabaca 50 santigrat derece. ISRO'nun 27 Ağustos tarihli yazısına göre, bu son veriler bilim insanlarının “Ay yüzeyinin termal davranışını anlamalarını” sağlayacak.
Bu arada ChaSTE aygıtının birincil amacının, Ay’ın kutup yakınındaki üst toprağının sıcaklık profillerini ölçerek Ay yüzeyinin termal dinamikleri hakkında veri toplamak olduğu açıklandı. Ay'ın üst toprağının derinliği 5-20 metre arasında değişebiliyor. ChaSTE, Ay toprağında ölçüm yapabilmek için yüzeiyn 0 cm altına nüfuz etmesini sağlayan bir kontrollü delme mekanizmasına sahip.
Ay'ın güney kutbunun neden çok önemli olduğunu anlattığımız içeriğimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
ISRO tarafından X'te paylaşılan grafik, derinliğe bağlı olarak -10 ila 60 santigrat derece arasındaki sıcaklık aralığını gösteriyor. Grafiğe göre, yüzeyin üstündeki sıcaklık kabaca 50 santigrat derece iken, yüzeyin sadece 8 cm altında ısı -10 santigrat dereceye düşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.