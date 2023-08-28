Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chandrayaan-3 göreve başladı: Ay’ın güney kutbunun sıcaklığı ilk defa kaydedildi

    Hindistan’ın Ay’ın güney kutup bölgesine indirdiği Chandrayaan-3 ve onun enstrümanları görevlerine başladı. Uzay aracı, Ay’ın güney kutbunun sıcaklığını kaydetmeyi başardı.
    Ay’ın güney kutbunun sıcaklığı ilk defa kaydedildi Tam Boyutta Gör
    Chandrayaan-3 iniş aracı ve Pragyan adlı gezgini başarılı inişinden kısa bir süre sonra Ay'ın güney kutbundan veri toplamaya başladı. Ay’ın bu son derece zorlu bölgesine tarihte ilk kez inmeyi başaran Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) kısa bir süre önce Ay'ın güney kutbu çevresindeki yüzeyinin ilk sıcaklık profilini yayınladı.

    Chandrayaan-3 bir başarı daha

    ISRO tarafından paylaşılan sıcaklık profili, Ay'ın güney kutbundan elde edilen ilk sıcaklık profili olmasıyla da tarihe geçiyor. Chandrayaan-3 iniş aracı Vikram’ın ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment) isimli aygıtı tarafından ölçülen değerler X’te yayınlandı. Verilere göre, Ay'ın üst toprağının sıcaklığı kabaca 50 santigrat derece. ISRO'nun 27 Ağustos tarihli yazısına göre, bu son veriler bilim insanlarının “Ay yüzeyinin termal davranışını anlamalarını” sağlayacak.

    Bu arada ChaSTE aygıtının birincil amacının, Ay’ın kutup yakınındaki üst toprağının sıcaklık profillerini ölçerek Ay yüzeyinin termal dinamikleri hakkında veri toplamak olduğu açıklandı. Ay'ın üst toprağının derinliği 5-20 metre arasında değişebiliyor. ChaSTE, Ay toprağında ölçüm yapabilmek için yüzeiyn 0 cm altına nüfuz etmesini sağlayan bir kontrollü delme mekanizmasına sahip.

    Ay'ın güney kutbunun neden çok önemli olduğunu anlattığımız içeriğimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    ISRO tarafından X'te paylaşılan grafik, derinliğe bağlı olarak -10 ila 60 santigrat derece arasındaki sıcaklık aralığını gösteriyor. Grafiğe göre, yüzeyin üstündeki sıcaklık kabaca 50 santigrat derece iken, yüzeyin sadece 8 cm altında ısı -10 santigrat dereceye düşüyor.

    Chandrayaan-3 görevinin temel olarak üç amacı bulunuyordu ve bunların ikisine başarıyla ulaşıldı: Yumuşak iniş ve gezginin Ay yüzeyinde dolaşabileceğinin gösterilmesi. Halen devam etmekte olan üçüncü hedef ise bilimsel gözlemlerin yapılmasını içeriyor. Vikram iniş aracı ve Pragyan keşif aracının her ikisi de Ay yüzeyi çalışmaları için kendi bilimsel araç donanımına sahip. Hepsi de Ay'ın atmosferi, toprak yapısı ve mineralleri hakkında çok sayıda veriyi geri gönderecek. Bu hayati bilgiler, Ay'ın keşfedilmemiş güney kutup bölgesini çevreleyen bir dizi bulmacanın çözülmesine yardımcı olabilir.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ryzen 5 5600g alınır mı laptop ssd yükseltme homatics box r 4k plus et beni iple kaç günde düşer steam mağaza açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız