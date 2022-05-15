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    AYA NEO Slide klavyesi ile geliyor

    AYA NEO Slide taşınabilir oyun konsolu Ryzen 7 6800U APU ile ortalamanın üzerinde bir performans sergilerken kaydırılabilir klavyesi gündelik kullanıma uygun hale getiriyor. 
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    AYA NEO Slide
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    Bilgisayar pazarında artan ilgiye istinaden üreticiler de taşınabilir Windows oyun konsollarında vites arttırıyor. AYA NEO bu yıl 3 farklı konsol modeli piyasaya sürecek.

    AYA NEO Slide neler sunacak?

    AYA NEO 2 konsol modeli Steam Deck konsolundan daha güçlü ve GTX 1050 Ti ekran kartının performansına ulaşabilen Ryzen 7 6800U APU ile geliyor. AYA NEO AIR ise OLED ekranlı ve Ryzen 5000 APU’lu ince bir profile sahip olacak.

    Firmanın son silahı ise AYA NEO Slide olacak. Yine Ryzen 7 6800U ile donatılan AYA NEO Slide kaydırılabilir bir RGB klavyeye sahip. Böylece oyunların yanında biraz daha genel kullanıma yönelik olacak.

    Kaydırılabilir klavye bu tarz cihazlara biraz daha kalınlık katıyor. Bu bakımdan diğer AYA NEO cihazlarından kalın olacaktır. Henüz fiyat konusunda bir bilgi yok ve yılın sonlarına doğru piyasada olacak.

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