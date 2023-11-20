Ezber bozan tasarımıyla AYANEO Slide tanıtıldı: İşte özellikleri

Ryzen 7 7840U, IPS ekran ve daha fazlası
Mevcut el konsollarına kıyasla daha kompakt bir yapıda tanıtılan AYANEO Slide, ince ve hafif sistemler için tasarlanan AMD Ryzen 7 7840U platformundan güç alacak. ''Phoenix" mobil işlemci serisinin bir parçası olan bu işlemci, 28W TDP, 5,1GHz saat hızı, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı içeriyor. GPU bölümünde ise, 12 hesaplama birimi ve 6 CU (İşlem Birimi) içeren RDNA 3 tabanlı Radeon 780M grafik birimi konumlandırılmış.
Dolayısıyla yeni konsol, Steam Deck yerine esasen Asus ROG Ally'e rakip olacak diyebiliriz. Cihazın ön yüzünde ise 1920×1080 çözünürlük ve 368 piksel yoğunluğu sunan 6.0 inç IPS panel bulunuyor. Ayrıca bu ekranın %100 SRG, %85 DCI-P3 kapsamı ve maksimum 400 nit parlaklığa sahip olduğunu belirtelim.
AYANEO Slide, 16G+32GB+64GB LPPDRR5X RAM ve 512GB+2TB+4TB olmak üzere üç farklı yapılandırmada mevcut olacak. Ayrıca konsolun 4TB'a kadar Gen M2 2280 desteğine sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Cihazın diğer özellikleri arasında, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 desteği, iki adet USB4 Type C konektörü, 700MB/sn'ye kadar okuma yazma sunan SD 7.0 desteği bulunuyor. Ayrıca entegre parmak izi tarayıcı da unutulmamış.
AYANEO Slide fiyatı ve çıkış tarihi
Aktarıldığı kadarıyla AYANEO Slide, kitlesel fonlama aşamasında 699 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Daha sonrasında ise, 16GB+512GB sürümü 899 dolar, 32GB+512GB sürümü 999 dolar, 32GB+2TB ve 64GB+4TB sürümleri ise sırasıyla 1.159 dolar ve 1.599 dolardan satışa çıkacak. El konsolunun nihai çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak kitlesel fonlama kampanyasının Kasım ayında başlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.