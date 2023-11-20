Ezber bozan tasarımıyla AYANEO Slide tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Steam Deck ve Nintendo Switch, el konsolu pazarında önemli bir hareketliliğe neden oldu. Bu rekabete 2022 yılında dahil olan AYANEO ise, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, Steam Deck'ten 2 kat daha güçlü AYANEO Slide modelini duyurdu. İşte yeni el konsolunun özellikleri ve fiyatı

Ryzen 7 7840U, IPS ekran ve daha fazlası

Mevcut el konsollarına kıyasla daha kompakt bir yapıda tanıtılan AYANEO Slide, ince ve hafif sistemler için tasarlanan AMD Ryzen 7 7840U platformundan güç alacak. ''Phoenix" mobil işlemci serisinin bir parçası olan bu işlemci, 28W TDP, 5,1GHz saat hızı, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı içeriyor. GPU bölümünde ise, 12 hesaplama birimi ve 6 CU (İşlem Birimi) içeren RDNA 3 tabanlı Radeon 780M grafik birimi konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör El konsolu, iki bakır plaka ile desteklenen yeni bir soğutma çözümüne sahip. Öyle ki bu yapılandırma 20.304mm2 yüzey alanına sahip ve tek fanlı hava soğutma ile destekleniyor. Bu konuda AYANEO, 15W TDP modunda maksimum 46 derece, 28W konfigürasyonda ise 61 derece sıcaklık sunalacağını söylüyor. Ancak veirlen rakamların tam fan hızı modu için olduğunu unutmamak gerek.

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Dolayısıyla yeni konsol, Steam Deck yerine esasen Asus ROG Ally'e rakip olacak diyebiliriz. Cihazın ön yüzünde ise 1920×1080 çözünürlük ve 368 piksel yoğunluğu sunan 6.0 inç IPS panel bulunuyor. Ayrıca bu ekranın %100 SRG, %85 DCI-P3 kapsamı ve maksimum 400 nit parlaklığa sahip olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Konsolun en dikkat çeken noktası ise klavye tasarımı. Bu tasarım, kaydırılabilir ekranın hemen altında QWERTY klavye içeriyor. Ayrıca 226 x 90 x 28,5mm boyutlara ve 650 gram ağırlığa sahip olanAYANEO Slide,kutusundan 12.000mAh kapasiteli bir pil paketi ile çıkacak. Bunun ROG Ally ile benzer olduğunu hatırlatalım.

AYANEO Slide, 16G+32GB+64GB LPPDRR5X RAM ve 512GB+2TB+4TB olmak üzere üç farklı yapılandırmada mevcut olacak. Ayrıca konsolun 4TB'a kadar Gen M2 2280 desteğine sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Cihazın diğer özellikleri arasında, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 desteği, iki adet USB4 Type C konektörü, 700MB/sn'ye kadar okuma yazma sunan SD 7.0 desteği bulunuyor. Ayrıca entegre parmak izi tarayıcı da unutulmamış.

AYANEO Slide fiyatı ve çıkış tarihi

Aktarıldığı kadarıyla AYANEO Slide, kitlesel fonlama aşamasında 699 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Daha sonrasında ise, 16GB+512GB sürümü 899 dolar, 32GB+512GB sürümü 999 dolar, 32GB+2TB ve 64GB+4TB sürümleri ise sırasıyla 1.159 dolar ve 1.599 dolardan satışa çıkacak. El konsolunun nihai çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak kitlesel fonlama kampanyasının Kasım ayında başlaması bekleniyor.

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