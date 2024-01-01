Ayaneo, katlanır ekranlı iki el konsolu duyurdu: Ayaneo Flip KB ve Ayaneo Flip DS

AYA Neo Flip iki farklı modele sahip: Neo Flip KB ve Neo Flip DS. KB versiyonu orta kısımda klavye barındırırken, DS versiyonunda ortada küçük bir ekran yer alıyor. Bu ekran ile uygulama ve oyun başlatılabiliyor, performans izlenebiliyor, hatta sohbet penceresi olarak kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.