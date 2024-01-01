Ayaneo, katlanır ekranlı iki el konsolu duyurdu: Ayaneo Flip KB ve Ayaneo Flip DS

Tam Boyutta Gör Ayaneo, el konsollarına bir yenisini daha ekledi. Ayaneo Flip isimli katlanır ekranlı oyun konsolunu duyurdu. 7 inç büyüklüğünde 1080p IPS ekrana sahip konsol 120 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Cihazın entegre Radeon 780m grafik işlemcili iki Ryzen 7 APU seçeneği bulunuyor.

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AYA Neo Flip iki farklı modele sahip: Neo Flip KB ve Neo Flip DS. KB versiyonu orta kısımda klavye barındırırken, DS versiyonunda ortada küçük bir ekran yer alıyor. Bu ekran ile uygulama ve oyun başlatılabiliyor, performans izlenebiliyor, hatta sohbet penceresi olarak kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın tüm teknik özellikleri belli olmasa da, çift analog kumanda, D-Pad, aksiyon tuşları ve muhtemelen optik dokunmatik sensör ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Ayaneo cihazın fiyatı hakkında da bilgi vermedi henüz ancak yakın zamanda tüm detaylar ortaya çıkacak.

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Ayaneo, katlanır ekranlı iki el konsolu duyurdu: Ayaneo Flip