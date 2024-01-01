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    Anlık Bildirim

    Ayaneo, katlanır ekranlı iki el konsolu duyurdu: Ayaneo Flip KB ve Ayaneo Flip DS

    Ayaneo, el konsollarına bir yenisini daha ekledi. Ayaneo Flip isimli katlanır ekranlı oyun konsolunu duyurdu. Flip KB ve Flip DS isimli iki versiyonu bulunan cihazın özellikleri neler?
    Ayaneo, katlanır ekranlı iki el konsolu duyurdu: Ayaneo Flip Tam Boyutta Gör
    Ayaneo, el konsollarına bir yenisini daha ekledi. Ayaneo Flip isimli katlanır ekranlı oyun konsolunu duyurdu. 7 inç büyüklüğünde 1080p IPS ekrana sahip konsol 120 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Cihazın entegre Radeon 780m grafik işlemcili iki Ryzen 7 APU seçeneği bulunuyor. 

    AYA Neo Flip iki farklı modele sahip: Neo Flip KB ve Neo Flip DS. KB versiyonu orta kısımda klavye barındırırken, DS versiyonunda ortada küçük bir ekran yer alıyor. Bu ekran ile uygulama ve oyun başlatılabiliyor, performans izlenebiliyor, hatta sohbet penceresi olarak kullanılabiliyor.

    Ayaneo, katlanır ekranlı iki el konsolu duyurdu: Ayaneo Flip Tam Boyutta Gör
    Cihazın tüm teknik özellikleri belli olmasa da, çift analog kumanda, D-Pad, aksiyon tuşları ve muhtemelen optik dokunmatik sensör ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Ayaneo cihazın fiyatı hakkında da bilgi vermedi henüz ancak yakın zamanda tüm detaylar ortaya çıkacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    baza kilitlendi kapanmıyor vehmim ne demek telegram"da mesaj silince karşı taraftan siliniyor mu koşu bandı hata kodları fiat punto direksiyon sertleşmesi

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