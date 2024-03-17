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    Anlık Bildirim

    PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! Yakında geliyor

    Uzun süredir söylentileri dolaşan Playstation 5 Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. PS5'in yenilenen sürümü, beklenenden yakın olabilir. İşte detaylar...  
    PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Playstation 5'in duyurusundan bu yana yaklaşık 4 yıl geçti ve PlayStation 5 Pro adını taşıyan yükseltilmiş bir versiyonun yolda olduğu söyleniyor. Hatta yakın tarihte konsolun bazı özellikleri doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, PS5 Pro için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Kaçıranlar için daha önce PS5 Pro'nun DLSS rakibi PSSR yükseltme teknolojisinden ve kayda değer performans artışı sunacağından bahsetmiştik. Öyle ki PS5’te bulunan grafik çekirdeğine kıyasla yüzde 45 ve ışın izlemede 2 ila 4 kat performans artışına işaret edildi. Bu da AMD'nin yapay zeka yükseltme teknolojisine kıyasla Sony'nin kendi teknolojisine güneveceği anlamına geliyor.

    Bildiğiniz gibi Sony, halen PS5 Pro söylentilerini doğrulamadı. Ancak oyun sektörünün güvenilir isimlerinden Tom Henderson, konsolun geliştirici kitlerinin Eylül 2023'te birinci taraf PlayStation stüdyolarıyla paylaşıldığını, üçüncü taraf geliştiricilerin ise Ocak 2024'te aldığını söyledi. Peki oyuncular konsolu ne zaman ellerine alabilecekler?

    Sony'nin lansman için 2024 tatil sezonunu hedeflediği söyleniyor. Ancak birinci taraf oyunların yetersizliği nedeniyle tarih değişebilir. Hatırlayacak olursak Playstation 4, 15 Kasım 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Popüler konsolun Pro sürümü ise üç yıllık bir bekleyişin ardından 10 Kasım 2016’da kullanıcılara sunuldu. Playstation 5’in ise 2020 yılında çıkış yaptığını düşünürsek, Playstation 5 Pro iddialarının gerçeklik payı olduğunu söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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