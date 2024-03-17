PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! Yakında geliyor

PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı
Kaçıranlar için daha önce PS5 Pro'nun DLSS rakibi PSSR yükseltme teknolojisinden ve kayda değer performans artışı sunacağından bahsetmiştik. Öyle ki PS5’te bulunan grafik çekirdeğine kıyasla yüzde 45 ve ışın izlemede 2 ila 4 kat performans artışına işaret edildi. Bu da AMD'nin yapay zeka yükseltme teknolojisine kıyasla Sony'nin kendi teknolojisine güneveceği anlamına geliyor.
Bildiğiniz gibi Sony, halen PS5 Pro söylentilerini doğrulamadı. Ancak oyun sektörünün güvenilir isimlerinden Tom Henderson, konsolun geliştirici kitlerinin Eylül 2023'te birinci taraf PlayStation stüdyolarıyla paylaşıldığını, üçüncü taraf geliştiricilerin ise Ocak 2024'te aldığını söyledi. Peki oyuncular konsolu ne zaman ellerine alabilecekler?
Sony'nin lansman için 2024 tatil sezonunu hedeflediği söyleniyor. Ancak birinci taraf oyunların yetersizliği nedeniyle tarih değişebilir. Hatırlayacak olursak Playstation 4, 15 Kasım 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Popüler konsolun Pro sürümü ise üç yıllık bir bekleyişin ardından 10 Kasım 2016’da kullanıcılara sunuldu. Playstation 5’in ise 2020 yılında çıkış yaptığını düşünürsek, Playstation 5 Pro iddialarının gerçeklik payı olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.