PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Playstation 5'in duyurusundan bu yana yaklaşık 4 yıl geçti ve PlayStation 5 Pro adını taşıyan yükseltilmiş bir versiyonun yolda olduğu söyleniyor. Hatta yakın tarihte konsolun bazı özellikleri doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, PS5 Pro için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Üstelik bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

PS5 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

Kaçıranlar için daha önce PS5 Pro'nun DLSS rakibi PSSR yükseltme teknolojisinden ve kayda değer performans artışı sunacağından bahsetmiştik. Öyle ki PS5’te bulunan grafik çekirdeğine kıyasla yüzde 45 ve ışın izlemede 2 ila 4 kat performans artışına işaret edildi. Bu da AMD'nin yapay zeka yükseltme teknolojisine kıyasla Sony'nin kendi teknolojisine güneveceği anlamına geliyor.

PlayStation 5 Pro ile PSSR ve 4 kat performans artışı geliyor 1 gün önce eklendi

Bildiğiniz gibi Sony, halen PS5 Pro söylentilerini doğrulamadı. Ancak oyun sektörünün güvenilir isimlerinden Tom Henderson, konsolun geliştirici kitlerinin Eylül 2023'te birinci taraf PlayStation stüdyolarıyla paylaşıldığını, üçüncü taraf geliştiricilerin ise Ocak 2024'te aldığını söyledi. Peki oyuncular konsolu ne zaman ellerine alabilecekler?

Sony'nin lansman için 2024 tatil sezonunu hedeflediği söyleniyor. Ancak birinci taraf oyunların yetersizliği nedeniyle tarih değişebilir. Hatırlayacak olursak Playstation 4, 15 Kasım 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Popüler konsolun Pro sürümü ise üç yıllık bir bekleyişin ardından 10 Kasım 2016’da kullanıcılara sunuldu. Playstation 5’in ise 2020 yılında çıkış yaptığını düşünürsek, Playstation 5 Pro iddialarının gerçeklik payı olduğunu söyleyebiliriz.

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